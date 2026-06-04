Сбер ва Т-Банк интеграцияси: Барча ҳисоблар энди битта иловада
Сбер жамоаси ўзининг „СберБанк Онлайн“ иловаси фойдаланувчиларига бошқа банклардаги ҳисобларини бошқариш имкониятини тақдим этди. Ҳозирги босқичда платформага Т-Банк уланди. Сбер вакилларининг таъкидлашича, ушбу лойиҳанинг ишга туширилиши очиқ банкинг технологиясини оммавий бозорга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эндиликда ҳар иккала банкда ҳисоб рақамига эга бўлган мижозлар уларни ягона интерфейсда кўришлари мумкин, бу эса пул ўтказмалари ва молия назоратини сезиларли даражада осонлаштиради. Sberbank бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари Кирилл Тсарёвнинг сўзларига кўра, очиқ банкинг энди чекланган доирадаги технология эмас, балки оммавий мижоз сценарийсига айланмоқда.
Хизматни фаоллаштириш учун иловадаги „Кошелёк“ бўлимидан „Бошқа банк ҳисобини қўшиш“ бандини танлаш лозим. Барча операциялар фақат мижознинг розилиги билан амалга оширилади. Хавфсизлик эса банклар ўртасида ҳимояланган каналлар орқали тўғридан-тўғри маълумот алмашинуви ва махсус криптографик стандартлар ёрдамида таъминланади.
Интеграциянинг биринчи босқичида фақат дебет карталари ва жорий ҳисоблар мавжуд. Келажакда ушбу рўйхатни омонатлар, кредитлар ва инвестиция маҳсулотлари билан кенгайтириш режалаштирилган. Шунингдек, платформага бошқа йирик молия ташкилотларининг ҳам қўшилиши кутилмоқда.
…