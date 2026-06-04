Сбер ва Т-Банк интеграцияси: Барча ҳисоблар энди битта иловада

·39·Техно
Сбер ва Т-Банк интеграцияси: Барча ҳисоблар энди битта иловада
Аудио версияси

Сбер жамоаси ўзининг „СберБанк Онлайн“ иловаси фойдаланувчиларига бошқа банклардаги ҳисобларини бошқариш имкониятини тақдим этди. Ҳозирги босқичда платформага Т-Банк уланди. Сбер вакилларининг таъкидлашича, ушбу лойиҳанинг ишга туширилиши очиқ банкинг технологиясини оммавий бозорга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эндиликда ҳар иккала банкда ҳисоб рақамига эга бўлган мижозлар уларни ягона интерфейсда кўришлари мумкин, бу эса пул ўтказмалари ва молия назоратини сезиларли даражада осонлаштиради. Sberbank бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари Кирилл Тсарёвнинг сўзларига кўра, очиқ банкинг энди чекланган доирадаги технология эмас, балки оммавий мижоз сценарийсига айланмоқда.

Хизматни фаоллаштириш учун иловадаги „Кошелёк“ бўлимидан „Бошқа банк ҳисобини қўшиш“ бандини танлаш лозим. Барча операциялар фақат мижознинг розилиги билан амалга оширилади. Хавфсизлик эса банклар ўртасида ҳимояланган каналлар орқали тўғридан-тўғри маълумот алмашинуви ва махсус криптографик стандартлар ёрдамида таъминланади.

Интеграциянинг биринчи босқичида фақат дебет карталари ва жорий ҳисоблар мавжуд. Келажакда ушбу рўйхатни омонатлар, кредитлар ва инвестиция маҳсулотлари билан кенгайтириш режалаштирилган. Шунингдек, платформага бошқа йирик молия ташкилотларининг ҳам қўшилиши кутилмоқда.

СберТ-БанкФинтечИловаБанкинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади