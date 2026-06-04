Oura Ринг 5 шарҳи: Юпқароқ, енгилроқ ва янада мукаммал
Oura Ринг 5 қадоғини очганимда, биринчи навбатда унинг нақадар кичиклигидан ҳайратда қолдим. Oura Ринг 4 Серамик моделидан фойдаланган инсон сифатида, янги Ринг 5 сезиларли даражада ихчам ва енгил эканлиги дарҳол кўзга ташланади. Oura компанияси ушбу қурилмани дунёдаги энг кичик ақлли узук деб таърифламоқда ва у ўзидан олдинги моделга қараганда 40 фоизга кичикроқдир. Узукнинг кенглиги 7,90 мм дан 6,09 мм гача, қалинлиги эса 2,88 мм дан 2,28 мм гача қисқарган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Вазн борасидаги ўзгаришлар ҳам кишини қувонтиради: Ринг 5 ўлчамига қараб 2 граммдан 2,69 граммгача тош босади, Ринг 4 эса 3,3 граммдан 5,2 граммгача эди. Бу ўзгаришлар нафақат қулайликни оширади, балки эстетик жиҳатдан ҳам қурилмани оддий заргарлик буюмига яқинлаштиради. Энди у бармоқда "ақлли гаджет" каби кўринмайди, балки бошқа узуклар билан уйғунлашиб кетади. Бу айниқса ақлли узукларнинг ҳажми катталигидан шикоят қилган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлди.
Oura ушбу янгиланишни фойдаланувчиларнинг талаблари ҳамда РингКонн ва Ultrahuman каби обунасиз ишлайдиган рақобатчиларнинг босими остида амалга оширди. Ринг 5 бармоқда деярли сезилмайди, бу эса уни тунда уйқу ва саломатлик кўрсаткичларини кузатиш учун янада қулай қилади. Смартватч (ақлли соат) билан ухлашга одатланмаганлар учун бу энг мақбул ечимдир. Қурилманинг ихчамлиги унинг функционаллигига салбий таъсир кўрсатмаган.
Батарея қуввати борасида ҳам ўсиш кузатилган: Ринг 5 бир марта қувватланиш орқали 6 кундан 9 кунгача хизмат қилади (олдинги моделда 5–8 кун эди). Беш кунлик узлуксиз фойдаланишдан сўнг ҳам менда 25 фоиз қувват сақланиб қолди. Шуни таъкидлаш керакки, янги модел ҳозирча 6 дан 13 гача бўлган ўлчамларда тақдим этилмоқда. Компания ишлаб чиқаришдаги мураккабликлар туфайли энг оммабоп ўлчамларга эътибор қаратганини маълум қилди.
…