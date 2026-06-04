Oura Ринг 5 шарҳи: Юпқароқ, енгилроқ ва янада мукаммал

·101·Техно
Oura Ринг 5 шарҳи: Юпқароқ, енгилроқ ва янада мукаммал
Аудио версияси

Oura Ринг 5 қадоғини очганимда, биринчи навбатда унинг нақадар кичиклигидан ҳайратда қолдим. Oura Ринг 4 Серамик моделидан фойдаланган инсон сифатида, янги Ринг 5 сезиларли даражада ихчам ва енгил эканлиги дарҳол кўзга ташланади. Oura компанияси ушбу қурилмани дунёдаги энг кичик ақлли узук деб таърифламоқда ва у ўзидан олдинги моделга қараганда 40 фоизга кичикроқдир. Узукнинг кенглиги 7,90 мм дан 6,09 мм гача, қалинлиги эса 2,88 мм дан 2,28 мм гача қисқарган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Вазн борасидаги ўзгаришлар ҳам кишини қувонтиради: Ринг 5 ўлчамига қараб 2 граммдан 2,69 граммгача тош босади, Ринг 4 эса 3,3 граммдан 5,2 граммгача эди. Бу ўзгаришлар нафақат қулайликни оширади, балки эстетик жиҳатдан ҳам қурилмани оддий заргарлик буюмига яқинлаштиради. Энди у бармоқда "ақлли гаджет" каби кўринмайди, балки бошқа узуклар билан уйғунлашиб кетади. Бу айниқса ақлли узукларнинг ҳажми катталигидан шикоят қилган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлди.

Oura ушбу янгиланишни фойдаланувчиларнинг талаблари ҳамда РингКонн ва Ultrahuman каби обунасиз ишлайдиган рақобатчиларнинг босими остида амалга оширди. Ринг 5 бармоқда деярли сезилмайди, бу эса уни тунда уйқу ва саломатлик кўрсаткичларини кузатиш учун янада қулай қилади. Смартватч (ақлли соат) билан ухлашга одатланмаганлар учун бу энг мақбул ечимдир. Қурилманинг ихчамлиги унинг функционаллигига салбий таъсир кўрсатмаган.

Батарея қуввати борасида ҳам ўсиш кузатилган: Ринг 5 бир марта қувватланиш орқали 6 кундан 9 кунгача хизмат қилади (олдинги моделда 5–8 кун эди). Беш кунлик узлуксиз фойдаланишдан сўнг ҳам менда 25 фоиз қувват сақланиб қолди. Шуни таъкидлаш керакки, янги модел ҳозирча 6 дан 13 гача бўлган ўлчамларда тақдим этилмоқда. Компания ишлаб чиқаришдаги мураккабликлар туфайли энг оммабоп ўлчамларга эътибор қаратганини маълум қилди.

Oura Ринг 5Смарт РингГаджетТехнологияСаломатлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади