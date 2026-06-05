Мира Мурати янги лойиҳаси билан катта саҳнага қайтди

·99·Техно
Мира Мурати янги лойиҳаси билан катта саҳнага қайтди

OpenAI компаниясининг собиқ техник директори (CTO) Мира Мурати узоқ танаффусдан сўнг яна жамоатчилик эътиборига тушди. Ўзининг Тинкинг Мачинес Лаб номли янги стартапига асос солган Мурати Сан-Францискода Bloomberg нашрига интервю бериб, соҳадаги сўнгги ўзгаришлар ва ўзининг янги лойиҳалари ҳақида сўзлаб берди. Бу унинг сўнгги 18 ой ичидаги илк йирик чиқиши бўлиб, у бозорда OpenAI, Anthropic ва xAI каби гигантлар билан рақобатлашишга тайёрлигини билдирди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мурати интервю давомида Тинкинг Мачинес томонидан ишлаб чиқилаётган "интерактив моделлар" ҳақида маълумот берди. Унинг сўзларига кўра, бу моделлар анъанавий ChatGPT каби савол-жавоб форматидан фарқ қилиб, аудио, матн ва видео оқимларини 200 миллисекундлик интервалларда қайта ишлай олади. Бу эса сунъий интеллектга инсон мулоқотидаги тўхталишлар, тузатишлар ва ҳис-туйғуларни реал вақт режимида тушуниш имконини беради. Ҳозирча компания очиқ манбали моделларни созлаш учун Тинкер API маҳсулотини тақдим этган.

Суҳбат давомида 2023-йил ноябрида OpenAI атрофида юз берган можаролар ҳам четда қолмади. Sam Altman ишдан бўшатилган вақтда вақтинча CEO вазифасини бажарган Мурати ўша кунларни эслаб, агар у аралашмаганида компания парчалниб кетиши мумкин бўлганини таъкидлади. Бироқ, у ўша пайтдаги қарорларидан афсусланмаслигини, лекин кўпроқ шаффофлик ва аниқроқ ўтиш режаси керак бўлганини тан олди.

Мира Мурати соҳадаги энг катта хавф сифатида қарорлар қабул қилиш жараёнининг жуда кам сонли одамлар қўлида тўпланиб қолганини кўрсатди. Унинг фикрича, гап фақат етакчиларнинг шахсиятида эмас, балки тизимли назорат механизмларининг йўқлигидадир. Шунингдек, у ўз стартапидан айрим юқори малакали тадқиқотчиларнинг кетишини табиий ҳол деб атади ва янги AI лабораториясини қуриш жараёнида бундай ўзгаришлар муқаррар эканини қайд этди.

Мира МуратиOpenAIТинкинг МачинесСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус