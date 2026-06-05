АҚШ космодромларни молиялаштириш учун муниципал облигациялар бозорини очди

·33·Техно
АҚШ космодромларни молиялаштириш учун муниципал облигациялар бозорини очди

АҚШда космик инфратузилмани ривожлантириш учун муниципал облигациялар бозорига йўл очувчи янги қонунчилик механизми қабул қилинди. Оне Биг Беаутифул Билл Акт (ОБББА) қонунидаги махсус қоида хусусий космодром объектлари ва улар билан боғлиқ лойиҳаларни молиялаштириш учун солиқдан озод қилинган облигациялар чиқаришга рухсат беради. Бу космик соҳанинг молиявий моделини тубдан ўзгартириб, қиммат тижорат кредитлари ўрнига аэропорт ва денгиз портлари каби узоқ муддатли ва паст ставкали капитални жалб қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илгари космодромлар капитал талаб қиладиган ва узоқ муддатли лойиҳалар бўлишига қарамай, юқори ставкали қисқа муддатли тижорат лойиҳалари сифатида молиялаштирилар эди. Бу эса тизимли инвестиция етишмовчилиги ва модернизациянинг кечикишига сабаб бўлган. Янги қонун штат ва маҳаллий ҳокимият органларига лойиҳа ҳажмидан қатъи назар, тижорат космодромлари учун муниципал облигациялар чиқариш ҳуқуқини беради. Шунингдек, тўлиқ хусусий мулкчиликдаги объектларни ҳам ушбу тизим орқали молиялаштириш мумкин бўлади.

Эътиборли жиҳати шундаки, облигациялар орқали нафақат учиш майдончалари, балки уларнинг яқинидаги ишлаб чиқариш ва саноат объектлари ҳам молиялаштирилади. Бунга йиғув цехлари, синов марказлари ва логистика инфратузилмаси киради. Натижада авиация ва денгиз логистикасидаги каби яхлит "инфратузилма экотизимлари" шаклланади. Бу модел космодромлар атрофида сервис ва ишлаб чиқариш қувватларининг жамланишига хизмат қилади.

Янги схемада йирик буюртмачилар, жумладан, мудофаа ва аэрокосмик корпорациялар томонидан кредитни мустаҳкамлаш имконияти ҳам кўзда тутилган. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, Унитед Лаунч Аллиансе каби компанияларнинг узоқ муддатли шартномалари инвесторлар учун хатарларни камайтиради. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing ва RTX каби пудратчилар ҳам ушбу экотизимда муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Бу эса космик бозордаги йирик ўйинчиларга активларга бевосита эгалик қилмасдан инфратузилмани ривожлантиришга ёрдам беради.

КосмосАҚШИнфратузилмаSpaceXBlue Origin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус