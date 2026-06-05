Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқда
Google ва ФҚБ юридик фирмаларга ҳужум қилаётган Силент Рансом Груп кибержиноятчилар гуруҳининг янги тактикаси ҳақида огоҳлантириш берди. Хакерлар эндиликда нафақат масофадан, балки жабрланувчиларнинг офисларига сохта IT ходими қиёфасида шахсан ташриф буюриб, маълумотларни ўғирлашга уринмоқда. Мандиант ва Google Треат Intelligence Груп ҳисоботига кўра, жорий йилнинг январидан майигача ўнлаб компаниялар шундай ҳужумлар нишонига айланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жиноятчилар офисга кириб, USB-флешкалар ёрдамида компьютерлардан маълумотларни кўчириб олади ёки бошқа гуруҳ аъзоларига қурилмага масофадан уланиш имконини яратиб беради. Мандиант техник директори Чарлес Кармакалнинг сўзларига кўра, гуруҳ ходимларни пора эвазига оғдириш ёки биноларга ноқонуний кириш орқали киберҳужумларни амалга оширишда катта тажрибага эга. ФҚБ вакиллари ҳам Силент Рансом Груп схемаси доирасида шундай ҳолатлар кўп марта кузатилганини тасдиқлади.
Ҳужумчилар анъанавий рансомваре усулларидан фарқли ўлароқ, маълумотларни шифрлаб ўтирмасдан, уларни шунчаки ўғирлаб кетишади ва махсус сайтда эълон қилиш билан таҳдид қилишади. Агар компания тўловни амалга оширмаса, шартномалар, ижтимоий суғурта рақамлари ва молиявий ҳисоботлар очиқ тармоққа сиздирилади. Хакерлар жабрланувчиларга тўғридан-тўғри хат ёзиб: "Агар келишув бўлмаса, ҳамкорларингиз ва мижозларингизни огоҳлантирамиз, сўнг маълумотларни эълон қиламиз", деб босим ўтказишади.
Шунингдек, гуруҳ пҳишинг ва ижтимоий муҳандислик усулларидан ҳам фаол фойдаланмоқда. Улар ўзларини техник кўмак хизмати вакили деб таништириб, фойдаланувчиларни Zoom ёки Microsoft Теаms орқали экранни улашга ёки махсус иловаларни юклаб олишга кўндиришади. Шу йўл билан хавфсизлик тизимларини четлаб ўтиб, корпоратив маълумотлар миграцияси ёки хавфсизликни текшириш баҳонасида тизимга кириб олишади.
…