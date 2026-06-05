Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқда

·40·Техно
Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқда

Google ва ФҚБ юридик фирмаларга ҳужум қилаётган Силент Рансом Груп кибержиноятчилар гуруҳининг янги тактикаси ҳақида огоҳлантириш берди. Хакерлар эндиликда нафақат масофадан, балки жабрланувчиларнинг офисларига сохта IT ходими қиёфасида шахсан ташриф буюриб, маълумотларни ўғирлашга уринмоқда. Мандиант ва Google Треат Intelligence Груп ҳисоботига кўра, жорий йилнинг январидан майигача ўнлаб компаниялар шундай ҳужумлар нишонига айланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жиноятчилар офисга кириб, USB-флешкалар ёрдамида компьютерлардан маълумотларни кўчириб олади ёки бошқа гуруҳ аъзоларига қурилмага масофадан уланиш имконини яратиб беради. Мандиант техник директори Чарлес Кармакалнинг сўзларига кўра, гуруҳ ходимларни пора эвазига оғдириш ёки биноларга ноқонуний кириш орқали киберҳужумларни амалга оширишда катта тажрибага эга. ФҚБ вакиллари ҳам Силент Рансом Груп схемаси доирасида шундай ҳолатлар кўп марта кузатилганини тасдиқлади.

Ҳужумчилар анъанавий рансомваре усулларидан фарқли ўлароқ, маълумотларни шифрлаб ўтирмасдан, уларни шунчаки ўғирлаб кетишади ва махсус сайтда эълон қилиш билан таҳдид қилишади. Агар компания тўловни амалга оширмаса, шартномалар, ижтимоий суғурта рақамлари ва молиявий ҳисоботлар очиқ тармоққа сиздирилади. Хакерлар жабрланувчиларга тўғридан-тўғри хат ёзиб: "Агар келишув бўлмаса, ҳамкорларингиз ва мижозларингизни огоҳлантирамиз, сўнг маълумотларни эълон қиламиз", деб босим ўтказишади.

Шунингдек, гуруҳ пҳишинг ва ижтимоий муҳандислик усулларидан ҳам фаол фойдаланмоқда. Улар ўзларини техник кўмак хизмати вакили деб таништириб, фойдаланувчиларни Zoom ёки Microsoft Теаms орқали экранни улашга ёки махсус иловаларни юклаб олишга кўндиришади. Шу йўл билан хавфсизлик тизимларини четлаб ўтиб, корпоратив маълумотлар миграцияси ёки хавфсизликни текшириш баҳонасида тизимга кириб олишади.

GoogleФҚБКиберхавфсизликХакерларСилент Рансом Груп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52Россия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиРоссия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиКеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус