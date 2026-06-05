Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтди

·35·Техно
Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтди

Вальве компанияси Стеам платформаси фойдаланувчилари орасида ўтказилган анъанавий ойлик сўровнома натижаларини эълон қилди. Май ойи якунларига кўра, геймерлар орасида Windows 11 операцион тизимининг оммавийлиги сезиларли даражада ошган. Ҳозирда иштирокчиларнинг 69,76 фоизи ўз компьютерларига Windows 11 ўрнатилганини маълум қилган, Windows 10 улуши эса мунтазам равишда камайиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Microsoft компаниясининг икки авлод операцион тизимлари ўртасидаги фарқ тобора кенгайиб бормоқда. Windows 11 кўрсаткичи ўтган ойга нисбатан 2,02 фоизга ўсган бўлса, Windows 10 улуши 23,99 фоизгача тушиб кетди. Қизиғи шундаки, Вальве Windows 7 учун Стеам мижозини қўллаб-қувватлашни тўхтатганига қарамай, ушбу 17 йиллик тизим ҳали ҳам 0,07 фоиз фойдаланувчилар томонидан ишлатилмоқда.

Умумий ҳисобда Windows тизимлари Стеам фойдаланувчиларининг 93,85 фоизини ташкил этади. Муқобил платформалар орасида Линух 3,99 фоиз билан иккинчи, macOS эса 2,16 фоиз билан учинчи ўринни эгаллаб турибди. Линух фойдаланувчилари орасида Арч Линух энг оммабоп дистрибутив бўлиб қолмоқда.

Аппарат таъминоти сегментида Intel процессорлари 53,94 фоиз улуш билан AMD (46,06%) устидан кичик устунликка эга. Геймерларнинг аксарияти (41,14%) 16 GB тезкор хотирадан фойдаланади. Видеокарталар бозорида NVIDIA мутлақ етакчи бўлиб, унинг маҳсулотлари тизимларнинг 72,42 фоизига ўрнатилган. Энг оммабоп модел сифатида NVIDIA GeForce RTX 3060 қайд этилди.

СтеамWindows 11NVIDIAВальвеMicrosoft
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиСупабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етдиКеча, 16:52Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52Россия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиРоссия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиКеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус