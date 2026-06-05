Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етди

·58·Техно
Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етди

Очиқ кодли маълумотлар базаси платформаси бўлган Супабасе жума куни 500 миллион долларлик Ф серияли инвестиция раундини якунлаганини эълон қилди. Ушбу инвестициядан сўнг компаниянинг бозор қиймати 10,5 миллиард долларга етди. Шундай қилиб, стартап қисқа вақт ичида ўз қийматини икки бараварга ошириб, расман "декакорн" мақомига эга бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания бош директори ва ҳаммуассиси Паул Копплестоненинг сўзларига кўра, сўнгги бир йил ичида платформадан фойдаланиш кўрсаткичи 600 фоиздан кўпроққа ўсган. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, янги яратилаётган маълумотлар базаларининг 60 фоиздан ортиғи сунъий интеллект воситалари ёрдамида ишга туширилмоқда. Ҳозирда Супабасе фойдаланувчилари сони 10 миллионга яқинлашган бўлиб, бу кўрсаткич ҳам сўнгги саккиз ойда икки баравар кўпайган.

Копплестоне ушбу мислсиз ўсишда Claude Коде ва Кодех каби AI моделларининг ўрни катта эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, сунъий интеллект дастурлаш имкониятига эга бўлган одамлар сонини кескин кенгайтирмоқда. Ҳозирда Супабасе платформасидан Фигма, Replit, Болт ва Lovable каби машҳур компаниялар фаол фойдаланиб келмоқда.

Супабасе ўзининг техник асоси сифатида очиқ кодли Постгрес маълумотлар базасидан фойдаланади. Шу билан бирга, компания ушбу тизимни бошқаришни осонлаштириш учун Мультигрес номли янги воситани ҳам тақдим этди. Бу восита маълумотлар базасини кенгайтиришда юзага келадиган мураккаб вазифаларни марказлашган ҳолда бошқариш имконини беради.

Инвестиция раунди ГИК жамғармаси томонидан бошқарилди. Шунингдек, унда Stripe каби мавжуд инвесторлар билан бир қаторда Георгиан ва Salesforce Вентурес каби янги ҳамкорлар ҳам иштирок этишди. Супабасе раҳбари йирик корпорацияларнинг талабларига мослашишдан кўра, ўзининг маҳсулот ҳақидаги қарашларига содиқ қолиш стратегияси ўзини оқлаганини таъкидлади.

СупабасеПостгресСунъий IntelлектСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиЭнг қизиқарли стартаплар фойдаланувчиларни смартфондан узоқлаштирмоқчиКеча, 17:26Wildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиWildberries ва Русс янги рақамли саломатлик платформасини ишга туширадиКеча, 17:21Стеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиСтеам фойдаланувчиларининг қарийб 70 фоизи Windows 11 тизимига ўтдиКеча, 16:27Google ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаGoogle ва ФҚБ огоҳлантиради: Хакерлар офисларга сохта IT ходими бўлиб келмоқдаКеча, 16:25iPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиiPhone ва сунъий йўлдошлар ҳимоясини бузувчи лазер мажмуаси тақдим этилдиКеча, 15:52Россия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиРоссия авиациясида янгилик: ПД-8 двигатели сертификатга эга бўлдиКеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус