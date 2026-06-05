Супабасе қиймати 8 ой ичида икки баравар ошиб 10 миллиард долларга етди
Очиқ кодли маълумотлар базаси платформаси бўлган Супабасе жума куни 500 миллион долларлик Ф серияли инвестиция раундини якунлаганини эълон қилди. Ушбу инвестициядан сўнг компаниянинг бозор қиймати 10,5 миллиард долларга етди. Шундай қилиб, стартап қисқа вақт ичида ўз қийматини икки бараварга ошириб, расман "декакорн" мақомига эга бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания бош директори ва ҳаммуассиси Паул Копплестоненинг сўзларига кўра, сўнгги бир йил ичида платформадан фойдаланиш кўрсаткичи 600 фоиздан кўпроққа ўсган. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, янги яратилаётган маълумотлар базаларининг 60 фоиздан ортиғи сунъий интеллект воситалари ёрдамида ишга туширилмоқда. Ҳозирда Супабасе фойдаланувчилари сони 10 миллионга яқинлашган бўлиб, бу кўрсаткич ҳам сўнгги саккиз ойда икки баравар кўпайган.
Копплестоне ушбу мислсиз ўсишда Claude Коде ва Кодех каби AI моделларининг ўрни катта эканлигини таъкидлади. Унинг фикрича, сунъий интеллект дастурлаш имкониятига эга бўлган одамлар сонини кескин кенгайтирмоқда. Ҳозирда Супабасе платформасидан Фигма, Replit, Болт ва Lovable каби машҳур компаниялар фаол фойдаланиб келмоқда.
Супабасе ўзининг техник асоси сифатида очиқ кодли Постгрес маълумотлар базасидан фойдаланади. Шу билан бирга, компания ушбу тизимни бошқаришни осонлаштириш учун Мультигрес номли янги воситани ҳам тақдим этди. Бу восита маълумотлар базасини кенгайтиришда юзага келадиган мураккаб вазифаларни марказлашган ҳолда бошқариш имконини беради.
Инвестиция раунди ГИК жамғармаси томонидан бошқарилди. Шунингдек, унда Stripe каби мавжуд инвесторлар билан бир қаторда Георгиан ва Salesforce Вентурес каби янги ҳамкорлар ҳам иштирок этишди. Супабасе раҳбари йирик корпорацияларнинг талабларига мослашишдан кўра, ўзининг маҳсулот ҳақидаги қарашларига содиқ қолиш стратегияси ўзини оқлаганини таъкидлади.
…