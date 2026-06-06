HP ва Ferrari ҳамкорликда эксклюзив Скудериа Ferrari AI ПК ноутбукини тақдим этди
HP компанияси Ferrari билан ҳамкорликда пойга автомобиллари услубида ишланган махсус HP Limited Эдитион Скудериа Ferrari AI ПК ноутбукини намойиш этди. Қурилма дизайни бевосита Скудериа Ferrari муҳандислик ечимлари ва эстетикасидан илҳомланган ҳолда яратилган. Корпус бренднинг анъанавий ёрқин қизил рангида бўлиб, унинг пастки қисмида спорт карларининг мотор бўлмасини эслатувчи 2000 дан ортиқ микротишикли шиша панел ўрнатилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Визуал жиҳатдан ноутбук тачпад устидаги ёруғлик чизиғи, қизил чироқли клавиатура ва карбонли материалларга тақлид қилувчи элементлар билан ажралиб туради. Шаффоф пастки панел орқали совутиш тизимининг вентиляторлари ва иссиқлик қувурларини кўриш мумкин. HP ушбу моделдан жами 4 999 дона ишлаб чиқарилишини ва ҳар бир қурилма ўзининг индивидуал серия рақамига эга бўлишини маълум қилди.
Техник хусусиятларига кўра, ноутбук 14 дюймли, 120 Гс частотали ва 3К Тандем ОЛEД сенсорли дисплей билан жиҳозланган. Қурилма Intel Коре Ultra Х7 процессори, 64 GB тезкор хотира ва сунъий интеллект вазифалари учун 180 TOPS унумдорликка эга Copilot+ ПК платформасида ишлайди. Шунингдек, у HDMI 2.1, Тундерболт ва USB-C каби замонавий портлар тўпламига эга.
Эксклюзив ноутбукнинг нархи 5 599 долларни ташкил этади. Сотувлар 12-июндан бошлаб фақат 9 та давлатда, HP онлайн-дўкони орқали амалга оширилади. Харидорларга қўшимча равишда Ferrari автомобиллари салонида ишлатиладиган Полтрона Фрау чарм ғилофи ва махсус рақамли материаллар тўплами тақдим этилади.
…