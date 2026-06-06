Бактериялар сув ҳавзалари тубидан электр энергияси олишни ўрганди

·27·Техно
Бактериялар сув ҳавзалари тубидан электр энергияси олишни ўрганди

Дарёлар, кўллар ва қирғоқбўйи ҳудудларининг ифлосланган туб чўкиндилари нафақат тозалаш объекти, балки электр энергияси манбаига ҳам айланиши мумкин. Халқаро олимлар гуруҳи туб микробиал ёнилғи элементлари (СМФК) технологиясини ривожлантириш натижаларини сарҳисоб қилди. Ушбу биоэлектрокимёвий усул сув тубидаги ифлосланган лойни энергия манбаига айлантириш имконини беради. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, бундай тизимлар аллақачон лаборатория доирасидан чиқиб, оқова сувларни 97 фоиздан юқори самарадорлик билан тозалашга ва автоном датчикларни йиллар давомида энергия билан таъминлашга қодир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Технология асосида дарё ва денгиз тубида миллионлаб йиллар давомида содир бўлаётган табиий жараён ётади. Лойнинг кислородсиз қатламида ўсимлик ва ҳайвон қолдиқларини парчалайдиган микроорганизмлар яшайди. Бу жараёнда бактериялар электронларни ажратиб чиқаради. Одатда бу энергия атроф-муҳитга тарқалиб кетади, бироқ микробиал ёнилғи элементида уни тўплаб, электр токи олиш учун ишлатиш мумкин. Тизимнинг тузилиши оддий: анод бевосита бактериялар ишлаётган лойга, катод эса унинг устидаги кислородга бой сувга жойлаштирилади.

Сўнгги ўн йилликлардаги асосий кашфиётлардан бири экзоэлектроген бактерияларнинг аниқланиши бўлди. Геобактер сульфурредусенс ва Шеванелла онеиденсис каби микроорганизмлар электронларни бевосита электродларга узатиш қобилиятига эга. Улар ўзига хос "биологик наносимлар" ҳосил қилиб, электр зарядини ҳужайрадан ташқарига чиқара олади. Бу эса ифлосланган чўкиндиларни экологик муаммодан энергия манбаига айлантириш имконини беради.

Электр энергияси ишлаб чиқаришдан ташқари, СМФК тизимлари сувни оғир металлар ва ортиқча фосфордан тозалашда ҳам юқори натижа кўрсатмоқда. Айниқса, ушбу элементларни сунъий ботқоқликлар билан бирлаштириш истиқболли йўналиш ҳисобланади. Бунда ўсимлик илдизлари бактериялар учун қўшимча озуқа беради, микробиал жамоалар эса сувни тозалаб, экотизим саломатлигини сақлайди. Янги электрод материаллари, хусусан, ёғоч қолдиқларидан олинадиган "биочар"дан фойдаланиш тизим самарадорлигини янада оширмоқда.

Ҳозирда бундай тизимларнинг қуввати табиий шароитда квадрат метрига ўнлаб милливаттни ташкил этса-да, оптималлаштирилган лаборатория қурилмаларида бу кўрсаткич 3 ваттдан ошди. Бу технологиянинг келажакда КО2 чиқиндиларини камайтириш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишда муҳим воситага айланишидан далолат беради. Амалий қўлланиш доираси кенгайиб бораётган ушбу усул яқин йилларда глобал экологик муаммоларни ҳал қилишда ўз ўрнига эга бўлиши кутилмоқда.

ЭкологияЭнергетикаБактерияларТехнологияСМФК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиРоссияда сунъий йўлдош орқали мобил алоқа синовлари бошланадиБугун, 08:21Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиElon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўладиБугун, 07:5710 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовдаБугун, 07:26Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранSamsung Galaxy S27 Pro: Ultra моделдан қизиқроқ камера ва ихчам экранБугун, 07:23Эболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаЭболага қарши сунъий йўлдош қалқони: Starlink Африкага ёрдам бермоқдаБугун, 06:55Google Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиGoogle Илон Маскнинг суперкомпьютери учун ойига қарийб 1 млрд доллар тўлайдиБугун, 06:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус