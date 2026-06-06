10 000 мА·соат аккумулятор ва 185 Гс экран: Snapdragon 8 Ген 6 илк бор синовда
Таниқли хитойлик инсайдер Digital Chat Station янги авлод флагман смартфони ҳақидаги қизиқарли маълумотлар билан бўлишди. Унга кўра, ишлаб чиқарувчилардан бири сиғими қарийб 10 000 мА·соат бўлган аккумулятор билан жиҳозланган юқори унумдорликка эга қурилмани синовдан ўтказмоқда. Ҳозирда ушбу гаджет баҳолаш ва техник текширув босқичида экани айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг аппарат қисми СМ8845 Pro платформасига асосланган бўлиб, у бозорда Qualcomm Snapdragon 8 Ген 6 номи билан чиқиши кутилмоқда. Бу янги чипсет нафақат энергия самарадорлиги, балки ҳисоблаш қуввати бўйича ҳам ўзидан олдинги авлодлардан сезиларли даражада устун бўлиши тахмин қилинмоқда.
Смартфоннинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг дисплейи бўлади. Маълумотларга кўра, у 1,5К аниқликдаги текис ЛТПС-экран билан таъминланади. Энг ҳайратланарлиси, экраннинг янгиланиш частотаси 185 Гс ни ташкил этади. Агар бу маълумот тасдиқланса, ушбу модел замонавий Android смартфонлар орасида энг тезкор экранлардан бирига эга бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Digital Chat Station аввалроқ Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro смартфонларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro Samsung экранига эга бўлишини ҳамда Dimensity 9400 чипи Snapdragon 8 Элите моделидан олдинроқ чиқишини аниқ башорат қилган эди.
…