АҚШда катер ва экраноплан гибриди синовдан ўтказилди: тезлик 130 км/соат

·0·Техно
АҚШда катер ва экраноплан гибриди синовдан ўтказилди: тезлик 130 км/соат

АҚШнинг Регент компанияси ўзининг Сқуире деб номланган денгиз учиш аппарати намойишчисини синовдан ўтказишни давом эттирмоқда. Компания вакилларининг маълум қилишича, қурилма лойиҳадаги максимал тезлик — 70 узелга (тахминан 130 км/соат) эришган. Эндиликда ишлаб чиқувчиларнинг асосий вазифаси парвоз масофаси ва давомийлигини оширишдан иборат бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сқуире аппаратини одатий экранопланлар сирасига киритиб бўлмайди. Қурилма ҳаракатланишда бир вақтнинг ўзида уч хил режимдан фойдаланади: дастлаб у сув устида оддий кема каби сузади, сўнгра гидрофоиллар (сув ости қанотлари) ёрдамида ҳаракатга ўтади ва якунда аэродинамик экран эффектидан фойдаланиб, сув юзасига яқин баландликда парвоз режимига кўтарилади.

Компания маълумотларига кўра, аппарат саккизта электр двигатели билан жиҳозланган ва қанотлари кенглиги тахминан 5,5 метрни ташкил этади. У 185 километрдан ортиқ масофани босиб ўтишга қодир. Лойиҳа АҚШ Денгиз пиёдалари корпуси томонидан қўллаб-қувватланмоқда ва унинг ишланмалари учун қарийб 15 миллион доллар ажратилган.

Шу билан бирга, Регент компанияси қурилманинг фуқаролик авиацияси учун мўлжалланган Висерой версияси устида ҳам иш олиб бормоқда. 12 кишилик ушбу аппарат 300 км масофага учиши кўзда тутилган. Компания хабарига кўра, ушбу модел учун олинган дастлабки буюртмалар портфели ҳозирнинг ўзида 10 миллиард доллардан ошиб кетган.

РегентСқуиреЭкранопланТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Операция Гигаватт»: Ҳолтек АҚШда СМР-300 кичик ядровий реакторларини ўрнатади«Операция Гигаватт»: Ҳолтек АҚШда СМР-300 кичик ядровий реакторларини ўрнатадиБугун, 11:58Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиДунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиБугун, 09:00SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаSpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаБугун, 08:57Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиСолидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 08:30Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиСиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиБугун, 08:26Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиЯна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиБугун, 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус