Miniсфорум М2 Pro: 128 GB оператив хотира ва Пантер Лаке процессорли мини-ПК
Miniсфорум компанияси Intel компаниясининг Пантер Лаке авлодига мансуб процессорлар билан жиҳозланган янги М2 Pro мини-компьютерини расман тақдим этди. Қурилма асосини Хе3 ўрнатилган графикали Intel Пантер Лаке-Ҳ процессори ташкил этади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, график унумдорлик Лунар Лаке авлодига нисбатан қарийб 50 фоизга ошган. Янада юқори қувватга эҳтиёж сезадиган фойдаланувчилар учун ташқи видеокартани улаш имконини берувчи ОКуЛинк порти кўзда тутилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделда сунъий интеллект вазифаларига алоҳида эътибор қаратилган. Марказий процессор, NPU5 нейрон блоки ва график ядронинг уйғунлашуви натижасида умумий унумдорлик 180 TOPS кўрсаткичига етади. Бу эса булутли хизматларга мурожаат қилмасдан, DeepSeek-Р1 каби маҳаллий сунъий интеллект моделларини бевосита қурилманинг ўзида ишга тушириш имконини беради. Шунингдек, Microsoft Copilot учун махсус тугма ва овозли бошқарув учун ўрнатилган микрофонлар массиви мавжуд.
Miniсфорум М2 Pro 128 GB гача LPDDR5Х хотирасини қўллаб-қувватлайди ва маълумотларни сақлаш учун учта М.2 ПСИе 4.0 слотига эга. Интерфейслар тўплами ҳам анча бой: учта USB-А, учта USB4, HDMI, ДисплайПорт, СД-карта уяси ва 3,5 мм аудио коннектор мавжуд. Тармоқ уланишлари учун 10 Гбит/с ва 2,5 Гбит/с тезликдаги Этернет портлари ўрнатилган.
Қурилма корпуси тўлиқ металлдан ишланган бўлиб, уни мониторнинг орқа қисмига ўрнатиш учун ВESA маҳкамлагичини қўллаб-қувватлайди. Ихчам ўлчамларига қарамай, ушбу мини-ПК профессионал иш станциялари билан рақобатлаша оладиган даражадаги техник хусусиятларни таклиф этади.
…