Miniсфорум М2 Pro: 128 GB оператив хотира ва Пантер Лаке процессорли мини-ПК

·149·Техно
Miniсфорум М2 Pro: 128 GB оператив хотира ва Пантер Лаке процессорли мини-ПК

Miniсфорум компанияси Intel компаниясининг Пантер Лаке авлодига мансуб процессорлар билан жиҳозланган янги М2 Pro мини-компьютерини расман тақдим этди. Қурилма асосини Хе3 ўрнатилган графикали Intel Пантер Лаке-Ҳ процессори ташкил этади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, график унумдорлик Лунар Лаке авлодига нисбатан қарийб 50 фоизга ошган. Янада юқори қувватга эҳтиёж сезадиган фойдаланувчилар учун ташқи видеокартани улаш имконини берувчи ОКуЛинк порти кўзда тутилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделда сунъий интеллект вазифаларига алоҳида эътибор қаратилган. Марказий процессор, NPU5 нейрон блоки ва график ядронинг уйғунлашуви натижасида умумий унумдорлик 180 TOPS кўрсаткичига етади. Бу эса булутли хизматларга мурожаат қилмасдан, DeepSeek-Р1 каби маҳаллий сунъий интеллект моделларини бевосита қурилманинг ўзида ишга тушириш имконини беради. Шунингдек, Microsoft Copilot учун махсус тугма ва овозли бошқарув учун ўрнатилган микрофонлар массиви мавжуд.

Miniсфорум М2 Pro 128 GB гача LPDDR5Х хотирасини қўллаб-қувватлайди ва маълумотларни сақлаш учун учта М.2 ПСИе 4.0 слотига эга. Интерфейслар тўплами ҳам анча бой: учта USB-А, учта USB4, HDMI, ДисплайПорт, СД-карта уяси ва 3,5 мм аудио коннектор мавжуд. Тармоқ уланишлари учун 10 Гбит/с ва 2,5 Гбит/с тезликдаги Этернет портлари ўрнатилган.

Қурилма корпуси тўлиқ металлдан ишланган бўлиб, уни мониторнинг орқа қисмига ўрнатиш учун ВESA маҳкамлагичини қўллаб-қувватлайди. Ихчам ўлчамларига қарамай, ушбу мини-ПК профессионал иш станциялари билан рақобатлаша оладиган даражадаги техник хусусиятларни таклиф этади.

MiniсфорумIntel Пантер ЛакеMini-ПКСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус