NVIDIA GeForce RTX 50 Супер видеокарталари 2027-йил бошида чиқади

·56·Техно
NVIDIA GeForce RTX 50 Супер видеокарталари 2027-йил бошида чиқади

Тайваннинг BenchLife.info нашри ўзининг ишончли манбаларига таяниб, NVIDIA компанияси GeForce RTX 50 сериясининг Супер версияларини 2027-йилнинг бошида тақдим этишини маълум қилди. Катта эҳтимол билан, янги қурилмалар СEС 2027 кўргазмаси доирасида намойиш этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

GeForce RTX 50 Супер линиясидаги энг муҳим янгиланишлардан бири бу хотира ҳажмининг сезиларли даражада ошишидир. Маълумотларга кўра, GDDR7 хотира стандарти қўлланиладиган ушбу карталарда хотира ҳажми 16 GB дан 24 GB гача кўтарилади.

Шунингдек, аввалроқ тарқалган хабарларга кўра, линияда 12 GB хотирага эга RTX 5060 версияси ҳам пайдо бўлиши мумкин. Ишлаб чиқарувчи стол усти компьютерлари (ПК) учун RTX 5060, 5070, 5070 Ти ва 5080 серияларининг Супер моделларини чиқаришни режалаштирмоқда.

Ҳозирча видеокарталарнинг мобил (ноутбуклар учун) версиялари ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. NVIDIA ўзининг янги архитектураси орқали график унумдорлик ва энергия самарадорлиги борасида янги стандартларни ўрнатишни мақсад қилган.

NVIDIAGeForce RTX 50ВидеокартаТехнологияGDDR7
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилдиSamsung Galaxy S26 FE тақдимотдан аввал синовдан ўтказилдиБугун, 05:54Samsung Galaxy S26 FE илк бор жонли суратларда намоён бўлдиSamsung Galaxy S26 FE илк бор жонли суратларда намоён бўлдиБугун, 03:25Meta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиMeta акциялари сунъий интеллект харажатлари сабаб кескин арзонлашдиБугун, 22:50Радиотелескоплар 3I/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиРадиотелескоплар 3I/ATLAS юлдузлараро объектида технология изларини топмадиБугун, 20:59Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Токенпокалипсис: Сунъий интеллект нархлари кескин ошиши мумкинми?Бугун, 20:29Қизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиҚизиб кетмайдиган ва эскирмайдиган батареялар: Хитойда янги электролит яратилдиБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус