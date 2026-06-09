Google Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушди

·0·Техно
Google Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушди

Google Photos сервисида фойдаланувчилар учун янги ва қулай функция — Вардробе (Гардероб) босқичма-босқич жорий этила бошланди. Ушбу восита фойдаланувчининг кийим-кечак ва аксессуарларини рақамлаштириш, мавжуд буюмларни таҳлил қилиш ҳамда тайёр образларни таклиф қилиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча ушбу функциядан фойдаланиш имконияти чекланган. Янгиликдан фақат Google Оне AI Pro ва AI Ultra пуллик тариф режалари обуначилари фойдаланишлари мумкин. Бундан ташқари, хизмат ҳозирча фақат Android қурилмалари эгалари учун очиқ, iOS платформаси учун эса қўллаб-қувватлаш тизими кейинроқ жорий этилиши режалаштирилган. Географик жиҳатдан лойиҳа АҚШ, Бразилия ва Ҳиндистонда старт олди.

Функцияни фаоллаштириш учун фойдаланувчи ҳисоби минтақада белгиланган ёш чегарасига мос келиши керак. Шунингдек, Google Photos созламаларида Фасе Групс (Юзлар гуруҳи) функцияси ёқилган бўлиши ва фойдаланувчи ўз юзини тасдиқлаши лозим. Бу тизимга суратлардаги кийимларни айнан қайси инсонга тегишли эканини аниқ идентификация қилиш учун зарурдир.

Вардробе ишлаш принципи фойдаланувчининг барча кийимлари асосида рақамли каталог яратишга асосланган. Сунъий интеллект алгоритмлари охирги 4 йил ичидаги суратларни сканерлаб, кийимларни танийди ва уларни тоифаларга ажратади. Энг асосийси, фойдаланувчилар ўз рақамли аватарларида кийимларни виртуал кийиб кўришлари ва янги услубларни синаб кўришлари мумкин.

GoogleGoogle PhotosСунъий IntelлектAndroidТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?Бугун, 01:54Меркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айбладиМеркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айбладиБугун, 00:50Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлдиGalaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлдиБугун, 23:25Apple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиApple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиБугун, 22:59OpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаOpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаБугун, 22:55Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус