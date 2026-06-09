Энг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлди
WWDC 2026 конференциясида Apple компанияси iOS 27 операцион тизимини қўллаб-қувватлайдиган қурилмалар рўйхатини расман тасдиқлади. Фойдаланувчилар учун энг қувонарли янгилик шундаки, iOS 26 билан мос келадиган барча iPhone моделлари, жумладан, 2019-йилда чиқарилган iPhone 11 ҳам янги тизимга янгиланиш имкониятини сақлаб қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизимнинг асосий техник янгиликларидан бири янгиланган процессор вазифаларини режалаштирувчи (CPU Счедулер) механизмидир. Apple вакилларининг таъкидлашича, ушбу технология ҳатто эски қурилмаларда ҳам тизимнинг силлиқ ишлашини ва тезкор жавоб беришини сезиларли даражада оширади. Компания оптималлаштириш ишлари туфайли iPhone 11 каби смартфонлар анча тез ва барқарор ишлашини вада қилмоқда.
iOS 27 тизими iPhone 11 дан бошлаб барча замонавий моделларга ўрнатилиши мумкин. Бироқ, Apple янги тизимнинг барча функциялари ҳар бир қурилмада бирдек ишламаслигига аниқлик киритди. Хусусан, Siri AI имкониятлари ва сунъий интеллектга асосланган баъзи илғор воситалар фақат iPhone 17 Pro ва iPhone Air моделларида мавжуд бўлади.
…