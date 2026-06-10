Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқади

·0·Техно
Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқади

Роскосмос Қозоғистон билан ҳамкорликда ўрта тоифадаги янги «Soyuz-5» ракета-ташувчисини халқаро тижорий парвозлар бозорига олиб чиқишни режалаштирмоқда. Давлат корпорацияси раҳбари Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, асосий вазифа нафақат ракетадан муваффақиятли фойдаланиш, балки орбитага фойдали юкларни етказиб бериш бўйича рақобатбардош сервис яратишдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Роскосмос мутахассислари биринчи синов парвозидан олинган телеметрия маълумотларини таҳлил қилиб, конструкция ва ишлаб чиқариш жараёнларига зарур тузатишларни киритмоқда. Ушбу ўзгаришлар ҳозирда тайёрланаётган иккинчи ва учинчи ракеталарни ишлаб чиқаришда ҳисобга олинади. Режага кўра, ушбу ракеталар келаси йилнинг ёзида тўлиқ тайёр бўлади ва фазога учирилади.

«Soyuz-5»нинг илк парвози 30-апрель куни Бойқўнғир космодромидан амалга оширилган эди. Синов муваффақиятли деб топилди: ракетанинг ҳар иккала босқичи штат режимида ишлади ва юк макети белгиланган траектория бўйлаб орбитага чиқарилди. Ушбу ракета паст ер орбитасига 17 тоннадан ортиқ фойдали юкни олиб чиқиш қувватига эга.

Самарадаги «Прогресс» ракета-космик маркази томонидан ишлаб чиқилган ушбу ташувчи турли космик аппаратларни учиришга мўлжалланган. Унинг ўзига хос жиҳатлари сифатида юкларни юқори аниқликда орбитага етказиши ва нисбатан экологик тоза ёқилғи компонентларидан фойдаланиши кўрсатилмоқда. Роскосмос ушбу хусусиятлар ёрдамида жаҳон космик хизматлар бозорида ўз ўрнини эгаллашни кўзлаган.

РоскосмосSoyuz-5КосмосБойқўнғирТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиВаймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиБугун, 09:247000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилди7000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилдиБугун, 09:21Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиStarship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиБугун, 08:53Спектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиСпектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиБугун, 08:51Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиБугун, 08:23Xiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиXiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиБугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус