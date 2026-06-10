Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқади
Роскосмос Қозоғистон билан ҳамкорликда ўрта тоифадаги янги «Soyuz-5» ракета-ташувчисини халқаро тижорий парвозлар бозорига олиб чиқишни режалаштирмоқда. Давлат корпорацияси раҳбари Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, асосий вазифа нафақат ракетадан муваффақиятли фойдаланиш, балки орбитага фойдали юкларни етказиб бериш бўйича рақобатбардош сервис яратишдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Роскосмос мутахассислари биринчи синов парвозидан олинган телеметрия маълумотларини таҳлил қилиб, конструкция ва ишлаб чиқариш жараёнларига зарур тузатишларни киритмоқда. Ушбу ўзгаришлар ҳозирда тайёрланаётган иккинчи ва учинчи ракеталарни ишлаб чиқаришда ҳисобга олинади. Режага кўра, ушбу ракеталар келаси йилнинг ёзида тўлиқ тайёр бўлади ва фазога учирилади.
«Soyuz-5»нинг илк парвози 30-апрель куни Бойқўнғир космодромидан амалга оширилган эди. Синов муваффақиятли деб топилди: ракетанинг ҳар иккала босқичи штат режимида ишлади ва юк макети белгиланган траектория бўйлаб орбитага чиқарилди. Ушбу ракета паст ер орбитасига 17 тоннадан ортиқ фойдали юкни олиб чиқиш қувватига эга.
Самарадаги «Прогресс» ракета-космик маркази томонидан ишлаб чиқилган ушбу ташувчи турли космик аппаратларни учиришга мўлжалланган. Унинг ўзига хос жиҳатлари сифатида юкларни юқори аниқликда орбитага етказиши ва нисбатан экологик тоза ёқилғи компонентларидан фойдаланиши кўрсатилмоқда. Роскосмос ушбу хусусиятлар ёрдамида жаҳон космик хизматлар бозорида ўз ўрнини эгаллашни кўзлаган.
…