Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланади
TechCrunch нашри ВиваТеч 2026 билан ҳамкорликда инновацияларнинг янги тўлқинини ҳаракатлантирувчи технологиялар, асосчилар ва ғояларни ёритиб боради. Ушбу ҳамкорлик доирасида TechCrunch ва ВиваТеч янги стартапларни "ВиваТеч Инноватион оф те Еар" танлови орқали қўллаб-қувватлайди. Ғолиб Парижда ўз лойиҳасини тақдим этиш ва 13-15-октабр кунлари Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 тадбиридан олдин Стартуп Баттлефиелд 200 рўйхатидан жой олиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги йилларда глобал AI пойгаси асосан фундаментал моделлар, чатботлар ва истеъмолчилар эътиборини қозониш учун кураш билан тавсифланди. Бироқ, ушбу очиқ рақобат ортида корпоратив инфратузилма, операцион тизимлар ва саноат сунъий интеллектига асосланган яна бир экотизим жадал ривожланмоқда. Силикон Валлей асосан йирик тил моделлари ва истеъмолчиларга йўналтирилган AI маҳсулотларига эътибор қаратаётган бир пайтда, кўплаб Европа компаниялари сунъий интеллектни ишлаб чиқариш, логистика, соғлиқни сақлаш ва киберхавфсизлик каби мураккаб тизимларга татбиқ этишга эътибор қаратмоқда.
AI технологияларини йирик ташкилотлар ичида жорий этиш бошқарув, мувофиқлик (комплиансе), хавфсизлик ва операцион ишончлилик каби ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқаради. Саноат эндиликда сунъий интеллектни тажриба босқичидан кенг кўламли ишлаб чиқариш босқичига ўтказиш реаллиги билан юзлашмоқда. ВиваТеч 2026 кўргазмаси айнан Европанинг корпоратив AI соҳасидаги ўсиб бораётган амбицияларини намойиш этувчи асосий майдонга айланади.
Ҳозирда стартаплар янгилиги билан эмас, балки мавжуд корпоратив муҳитга интеграция бўла олиши, тартибга солиш мураккабликларини енгиб ўтиши ва ўлчанадиган операцион қиймат келтириши билан баҳоланмоқда. Инвесторлар ҳам соф тажрибалардан кўра инфратузилма, жорий этиш ва аниқ натижаларга кўпроқ устуворлик бера бошладилар. ВиваТеч 2026 ушбу муҳим ўзгаришларни муҳокама қилиш учун энг яхши платформа бўлишни вада қилмоқда.
…