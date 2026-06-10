Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланади

·0·Техно
Нима учун корпоратив AI ВиваТеч 2026 кўргазмасининг асосий мавзусига айланади

TechCrunch нашри ВиваТеч 2026 билан ҳамкорликда инновацияларнинг янги тўлқинини ҳаракатлантирувчи технологиялар, асосчилар ва ғояларни ёритиб боради. Ушбу ҳамкорлик доирасида TechCrunch ва ВиваТеч янги стартапларни "ВиваТеч Инноватион оф те Еар" танлови орқали қўллаб-қувватлайди. Ғолиб Парижда ўз лойиҳасини тақдим этиш ва 13-15-октабр кунлари Сан-Францискода бўлиб ўтадиган TechCrunch Disrupt 2026 тадбиридан олдин Стартуп Баттлефиелд 200 рўйхатидан жой олиш имкониятига эга бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги йилларда глобал AI пойгаси асосан фундаментал моделлар, чатботлар ва истеъмолчилар эътиборини қозониш учун кураш билан тавсифланди. Бироқ, ушбу очиқ рақобат ортида корпоратив инфратузилма, операцион тизимлар ва саноат сунъий интеллектига асосланган яна бир экотизим жадал ривожланмоқда. Силикон Валлей асосан йирик тил моделлари ва истеъмолчиларга йўналтирилган AI маҳсулотларига эътибор қаратаётган бир пайтда, кўплаб Европа компаниялари сунъий интеллектни ишлаб чиқариш, логистика, соғлиқни сақлаш ва киберхавфсизлик каби мураккаб тизимларга татбиқ этишга эътибор қаратмоқда.

AI технологияларини йирик ташкилотлар ичида жорий этиш бошқарув, мувофиқлик (комплиансе), хавфсизлик ва операцион ишончлилик каби ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқаради. Саноат эндиликда сунъий интеллектни тажриба босқичидан кенг кўламли ишлаб чиқариш босқичига ўтказиш реаллиги билан юзлашмоқда. ВиваТеч 2026 кўргазмаси айнан Европанинг корпоратив AI соҳасидаги ўсиб бораётган амбицияларини намойиш этувчи асосий майдонга айланади.

Ҳозирда стартаплар янгилиги билан эмас, балки мавжуд корпоратив муҳитга интеграция бўла олиши, тартибга солиш мураккабликларини енгиб ўтиши ва ўлчанадиган операцион қиймат келтириши билан баҳоланмоқда. Инвесторлар ҳам соф тажрибалардан кўра инфратузилма, жорий этиш ва аниқ натижаларга кўпроқ устуворлик бера бошладилар. ВиваТеч 2026 ушбу муҳим ўзгаришларни муҳокама қилиш учун энг яхши платформа бўлишни вада қилмоқда.

ВиваТечTechCrunchСунъий IntelлектСтартапИнфратузилма
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Датадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиДатадог фахрийлари AI кодлаш бозорида Нитешифт стартапига асос солдиБугун, 15:24Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларPinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларБугун, 14:54SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариSpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариБугун, 14:53ServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 14:24Бойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБугун, 14:24Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиОператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус