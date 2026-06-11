Россияда қўриқхоналарга саёҳат қилиш учун янги рақамли хизмат ишга тушди

·24·Техно
Россияда қўриқхоналарга саёҳат қилиш учун янги рақамли хизмат ишга тушди

Россиянинг “Давлат хизматлари” (Госулуги) порталида мамлакатнинг қўриқланадиган ҳудудлари бўйлаб саёҳатларни ташкил этишга мўлжалланган янги сервис ишга туширилди. Бу ҳақда ҳукумат раиси ўринбосари Дмитрий Григоренко маълум қилди. Эндиликда фойдаланувчилар “Алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга ташриф буюриш” деб номланган махсус бўлим орқали ўз саёҳатларини режалаштиришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги рақамли хизмат қўриқхоналар, миллий боғлар ва буюртмахоналарга кириш учун онлайн тарзда электрон рухсатнома олиш, шунингдек, шахсий транспорт воситалари учун рақамли рухсатномаларни расмийлаштириш имконини беради. Бундан ташқари, сервис орқали ноёб туристик маршрутлар билан танишиш ва имтиёзли рухсатномалар сотиб олиш ҳақида маълумот олиш мумкин.

Ҳозирги вақтда тизим орқали 36 та ҳудудга ташриф буюриш учун рухсатномалар мавжуд бўлиб, йил якунига қадар уларнинг сонини 60 тага етказиш режалаштирилган. Қўриқланадиган ҳудудлар икки йўналишга бўлинган: фаол дам олиш учун “Табиат пульси” ва сокин ҳордиқ учун “Сукунат олами” тоифалари жорий этилган.

Интерактив харита ва фильтрлар тизими фойдаланувчиларга керакли минтақа ёки федерал округдан мос жойни топишга ёрдам беради. Мавжуд объектлар орасида УНEСКО мероси ҳисобланган Олтой қўриқхонаси ва “Кенозерский” миллий боғи, шунингдек, Карелиядаги Кивач шаршараси каби машҳур манзиллар бор.

Ушбу лойиҳа давлат хизматларини кўрсатиш тизимининг янги босқичи бўлиб, у “ягона дарча” тамойили асосида ишлайди. Битта сервис ўртача 17 та турли хизматларни бирлаштирган ҳолда, мураккаб вазифаларни масофадан туриб тезкор ҳал қилиш, саёҳатга тайёргарлик вақтини қисқартириш ва туристлар учун қулайликни оширишга хизмат қилади.

РоссияСаёҳатРақамли ХизматЭкологияТуризм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиКАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиБугун, 08:59Деярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиДеярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиБугун, 08:51Рақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтдиРақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтдиБугун, 07:56SpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаSpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаБугун, 06:53Oppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниOppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниБугун, 05:59Xiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланXiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланБугун, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус