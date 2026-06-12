Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилди

·0·Техно
Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилди

Ҳиндистонлик стартап Эқуал AI фойдаланувчилар номидан қўнғироқларга жавоб берадиган сунъий интеллект ёрдамчисини ривожлантириш учун Б сериясидаги инвестиция раундида 30 миллион доллар маблағ тўплади. Просус Вентурес ва Томалес Бай Капитал бошчилигидаги ушбу молиялаштириш босқичида ПҳонеПе асосчиси Самеер Нигам ва Meta вакиллари ҳам иштирок этишди. Компаниянинг умумий инвестициялари миқдори эндиликда 42 миллион доллардан ошди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Эқуал AI иловаси спам, фирибгарлик ва турли хизмат кўрсатувчи компанияларнинг тиниmsиз қўнғироқлари муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Ҳозирда фақат Android платформасида мавжуд бўлган ушбу сервис бир ойда бир миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчига эга. Тизим нотаниш рақамдан келган қўнғироқни қабул қилади, суҳбатдошдан мақсадини сўрайди ва фойдаланувчи экранида матнли транскрипцияни кўрсатади. Фойдаланувчи эса тайёр жавоб вариантларини танлаши ёки ўз хабарини ёзиши мумкин, сунъий интеллект буни қўнғироқ қилаётган шахсга овозли тарзда етказади.

Компания асосчиси Кешав Реддйнинг сўзларига кўра, Ҳиндистон бозори учун тил хусусиятлари жуда муҳим. Эқуал AI нафақат инглиз тилини, балки 10 дан ортиқ маҳаллий тилларни ва бир гапда бир нечта тилни аралаштириб сўзлашиш (коде-михинг) ҳолатларини ҳам тушуна олади. Бу Google ва Apple каби глобал гигантларнинг ўхшаш функцияларидан фарқли ўлароқ, маҳаллий контекстни яхшироқ англаш имконини беради.

Келажакда Эқуал AI нафақат қўнғироқларни фильтрлаш, балки фойдаланувчи номидан фаол ҳаракатларни амалга оширишни ҳам режалаштирмоқда. Масалан, курьерга манзилни юбориш ёки шифокор қабулига ёзилиш учун мустақил қўнғироқ қилиш функциялари устида ишланмоқда. Шунингдек, яқин орада илованинг iOS версияси ва қўшимча имкониятларга эга пуллик обуна тизими ишга туширилиши кутилмоқда.

Эқуал AIСунъий IntelлектСтартапҲиндистонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаSpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаБугун, 02:52Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиТекер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:53Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиJeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:27Хитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиХитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиБугун, 00:59200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилди200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилдиБугун, 00:50Samsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиSamsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиБугун, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди