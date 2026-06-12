Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилди
Ҳиндистонлик стартап Эқуал AI фойдаланувчилар номидан қўнғироқларга жавоб берадиган сунъий интеллект ёрдамчисини ривожлантириш учун Б сериясидаги инвестиция раундида 30 миллион доллар маблағ тўплади. Просус Вентурес ва Томалес Бай Капитал бошчилигидаги ушбу молиялаштириш босқичида ПҳонеПе асосчиси Самеер Нигам ва Meta вакиллари ҳам иштирок этишди. Компаниянинг умумий инвестициялари миқдори эндиликда 42 миллион доллардан ошди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Эқуал AI иловаси спам, фирибгарлик ва турли хизмат кўрсатувчи компанияларнинг тиниmsиз қўнғироқлари муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Ҳозирда фақат Android платформасида мавжуд бўлган ушбу сервис бир ойда бир миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчига эга. Тизим нотаниш рақамдан келган қўнғироқни қабул қилади, суҳбатдошдан мақсадини сўрайди ва фойдаланувчи экранида матнли транскрипцияни кўрсатади. Фойдаланувчи эса тайёр жавоб вариантларини танлаши ёки ўз хабарини ёзиши мумкин, сунъий интеллект буни қўнғироқ қилаётган шахсга овозли тарзда етказади.
Компания асосчиси Кешав Реддйнинг сўзларига кўра, Ҳиндистон бозори учун тил хусусиятлари жуда муҳим. Эқуал AI нафақат инглиз тилини, балки 10 дан ортиқ маҳаллий тилларни ва бир гапда бир нечта тилни аралаштириб сўзлашиш (коде-михинг) ҳолатларини ҳам тушуна олади. Бу Google ва Apple каби глобал гигантларнинг ўхшаш функцияларидан фарқли ўлароқ, маҳаллий контекстни яхшироқ англаш имконини беради.
Келажакда Эқуал AI нафақат қўнғироқларни фильтрлаш, балки фойдаланувчи номидан фаол ҳаракатларни амалга оширишни ҳам режалаштирмоқда. Масалан, курьерга манзилни юбориш ёки шифокор қабулига ёзилиш учун мустақил қўнғироқ қилиш функциялари устида ишланмоқда. Шунингдек, яқин орада илованинг iOS версияси ва қўшимча имкониятларга эга пуллик обуна тизими ишга туширилиши кутилмоқда.
…