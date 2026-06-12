OpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқда

·0·Техно
OpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқда

Visa ва OpenAI компаниялари ҳамкорликни эълон қилди, унинг доирасида Visa тўлов инфратузилмаси OpenAI агентлик тизимларига интеграция қилинади. Бу СИ-агентларга фойдаланувчилар номидан товарлар сотиб олиш ва рақамли хизматлар учун тўловларни мустақил равишда амалга ошириш имконини беради. Лойиҳанинг асосий ғояси — сунъий интеллектнинг шунчаки танловда ёрдам беришидан, транзакцияни тўлиқ якунлай оладиган моделга ўтишдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фойдаланувчилар ўз маблағлари устидан назоратни сақлаб қолишади: улар харажатлар лимитини, сотувчилар тоифаларига чекловларни ва қўлда тасдиқлаш талаб қилинадиган ҳолатларни белгилашлари мумкин. Visa ўз навбатида фирибгарликни текшириш, пулни қайтариш ва тўловлар бўйича низоларни (чаргебаккс) ҳал қилиш каби молиявий инфратузилмани таъминлайди. Компания мавжуд экотизимни янги турдаги истеъмолчи — инсон эмас, балки унинг СИ-агенти учун мослаштирмоқда.

Ҳамкорлар ушбу тизимни нафақат оддий харидлар, балки корпоратив ҳисоб-китоблар ва бизнес харидлари учун ҳам қўллашни режалаштирмоқда. Масалан, дастурчи агенти API сўровлари, булутли ҳисоблашлар ёки бошқа ресурслар учун белгиланган лимит доирасида автоматик тўлов қилиши мумкин. OpenAI вакили Марко Маҳруснинг таъкидлашича, сунъий интеллект аллақачон харид қилиш қарорларига таъсир кўрсатмоқда ва келажакда бу жараён янада кучаяди.

Visa маълумотларига кўра, бугунги кунда транзакцияларнинг 20 фоиздан ортиғи билвосита СИ тавсиялари асосида шаклланмоқда. Компаниянинг глобал ўсиш бўлими раҳбари Рубаил Бирвадкернинг сўзларига кўра, сунъий интеллект фойдаланувчи ва харид ўртасидаги муҳим бўғинга айланиб улгурган. Ҳозирда томонлар турли платформалар фойдаланиши мумкин бўлган базавий инфратузилмани яратиш устида ишламоқда.

OpenAIVisaСунъий IntelлектФинтечAPI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиЭқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиБугун, 04:53SpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаSpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаБугун, 02:52Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиТекер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:53Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиJeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:27Хитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиХитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиБугун, 00:59200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилди200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилдиБугун, 00:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди