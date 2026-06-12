SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотлар

·61·Техно
SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотлар

SpaceX кўп йиллардан буён қайта фойдаланиладиган ракета учиришлари, Starlink сунъий йўлдош тармоғининг кенгайиши ва, албатта, унинг асосчиси Elon Musk туфайли инвесторлар ҳамда кенг жамоатчилик эътиборида бўлиб келмоқда. Бироқ компаниянинг 24 йиллик тарихида ҳеч нарса кутилаётган IPO (акцияларнинг бирламчи оммавий жойлаштирилиши) билан тенглаша олмайди. Компания ўзининг 555,6 миллион дона акциясини ҳар бирини 135 доллардан баҳолаб, жами 75 миллиард доллар жалб қилишни режалаштирмоқда, бу эса уни тарихдаги энг йирик IPOга айлантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу келишув Elon Muskни дунёдаги илк триллионерга айлантириши кутилмоқда. SpaceX ўз дебютини NASDAQ биржасида амалга оширади ва расмий листинг эълон қилинганидан сўнг акциялар нархи реал вақт режимида кузатиб борилади. Молиявий таҳлилчилар ва Bloomberg ҳамда КНБК каби йирик нашрлар ушбу жараённи жонли эфирда ёритиб, бозордаги ҳар бир ўзгаришни диққат билан кузатмоқда.

Компаниянинг С-1 ҳисоботи баъзи ҳайратланарли рақамларни очиб берди. Масалан, SpaceX 2025-йилда 18 миллиард доллардан ортиқ даромад кўрган бўлса-да, 4,9 миллиард доллар зарар кўрган. Бу компания ташкил этилганидан бери кўрилган жами 37 миллиард долларлик зарарнинг бир қисмидир. Шунга қарамай, Elon Musk компаниядаги овоз бериш ҳуқуқининг 85,1 фоизига эгалик қилиб, бошқарувни тўлиқ ўз қўлида сақлаб қолмоқда.

Ушбу IPO нафақат Муск учун, балки компания ходимлари учун ҳам катта молиявий имкониятдир. Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, акциялар савдоси натижасида SpaceX'нинг 4400 нафарга яқин ходими миллионерга айланиши мумкин. Ҳозирда барча эътибор акцияларнинг бозорга чиқиш вақти ва унинг технология оламидаги келажакдаги ўрнига қаратилган.

SpaceXElon MuskIPONASDAQStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаSpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаБугун, 14:56NVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошладиNVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошладиБугун, 14:27Huawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошдиHuawei экотизимидаги HarmonyOS қурилмалари сони 1,3 миллиарддан ошдиБугун, 13:52Microsoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиMicrosoft Эдге браузери тезлаштирилган янгиланиш тизимига ўтадиБугун, 12:57Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиТитан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилдиБугун, 11:56АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаАҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди