Брюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланади
2027-йилдан бошлаб Белгия пойтахти электросамокатларни ижарага бериш хизматларидан бутунлай воз кечади. ВРТ телерадиокомпанияси хабарига кўра, шаҳар маъмурияти кикшеринг операторларининг лицензияларини узайтирмасликка қарор қилган. Тақиққа йўл-транспорт ҳодисаларининг кўпайиши, жамоат жойларининг тартибсиз тўлиб кетиши ва самокатлардан жиноий мақсадларда фойдаланилаётгани сабаб қилиб кўрсатилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Расмий маълумотларга кўра, биргина 2025-йилнинг ўзида ушбу транспорт иштирокидаги аварияларда 666 киши жароҳат олган, бу ўтган йилга нисбатан 25 фоизга кўпдир. Прокуратура статистикаси эса янада хавотирли: ўтган йили ижара самокатлари қуролли ҳужумлар ва отишмалар содир этилган 25 та ҳолатда ҳаракатланиш воситаси сифатида қайд этилган.
Таъкидлаш жоизки, чекловлар фақат ижарага олинадиган қурилмаларга тегишли бўлади. Шахсий электросамокатлар тақиқланмайди, велосипедлар учун эса, аксинча, 2028-йилдан кейин инфратузилмани янада ривожлантириш режалаштирилган. Брюссел бу борада кашфиётчи эмас — аввалроқ Париж, Мадрид ва Прага шаҳарларида ҳам шундай чоралар кўрилган эди.
Чехия пойтахтида ҳам, Белгиядагидек, пиёдалар зоналарида назоратсиз ҳаракатланиш ва туристларнинг самокатга транспорт эмас, балки кўнгилочар восита сифатида қарашидан шикоят қилинган. Барселона ҳукумати тўхташ жойлари бўйича қатъий қоидалар жорий этган бўлса, Нидерландияда ижара хизматлари бутун мамлакат бўйлаб тақиқланган. Италияда эса электросамокатлар юридик жиҳатдан тўлақонли транспорт воситаларига тенглаштирилган.
…