Брюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланади

·15·Техно
Брюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланади

2027-йилдан бошлаб Белгия пойтахти электросамокатларни ижарага бериш хизматларидан бутунлай воз кечади. ВРТ телерадиокомпанияси хабарига кўра, шаҳар маъмурияти кикшеринг операторларининг лицензияларини узайтирмасликка қарор қилган. Тақиққа йўл-транспорт ҳодисаларининг кўпайиши, жамоат жойларининг тартибсиз тўлиб кетиши ва самокатлардан жиноий мақсадларда фойдаланилаётгани сабаб қилиб кўрсатилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий маълумотларга кўра, биргина 2025-йилнинг ўзида ушбу транспорт иштирокидаги аварияларда 666 киши жароҳат олган, бу ўтган йилга нисбатан 25 фоизга кўпдир. Прокуратура статистикаси эса янада хавотирли: ўтган йили ижара самокатлари қуролли ҳужумлар ва отишмалар содир этилган 25 та ҳолатда ҳаракатланиш воситаси сифатида қайд этилган.

Таъкидлаш жоизки, чекловлар фақат ижарага олинадиган қурилмаларга тегишли бўлади. Шахсий электросамокатлар тақиқланмайди, велосипедлар учун эса, аксинча, 2028-йилдан кейин инфратузилмани янада ривожлантириш режалаштирилган. Брюссел бу борада кашфиётчи эмас — аввалроқ Париж, Мадрид ва Прага шаҳарларида ҳам шундай чоралар кўрилган эди.

Чехия пойтахтида ҳам, Белгиядагидек, пиёдалар зоналарида назоратсиз ҳаракатланиш ва туристларнинг самокатга транспорт эмас, балки кўнгилочар восита сифатида қарашидан шикоят қилинган. Барселона ҳукумати тўхташ жойлари бўйича қатъий қоидалар жорий этган бўлса, Нидерландияда ижара хизматлари бутун мамлакат бўйлаб тақиқланган. Италияда эса электросамокатлар юридик жиҳатдан тўлақонли транспорт воситаларига тенглаштирилган.

БрюсселЭлектросамокатТранспортТақиқЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиAsus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиБугун, 15:54SpaceX биржада дебют қилди: Акциялар нархи 11 фоизга кўтарилдиSpaceX биржада дебют қилди: Акциялар нархи 11 фоизга кўтарилдиБугун, 15:51Elon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айландиElon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 15:50SpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаSpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаБугун, 14:56SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларБугун, 14:29NVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошладиNVIDIA компанияси янги Вера процессорлари учун Хитойдан буюртмалар олишни бошладиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди