ФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этди
АҚШ Fedерал қидирув бюроси (ФTB) Алабама штатининг Хантсвилл шаҳридаги кампусида 2000 квадрат метрдан ортиқ майдонни эгаллаган сунъий шаҳарчани намойиш этди. Ушбу лойиҳа ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларига реал киберҳужумларни симуляция қилиш ва уларни тергов қилиш бўйича амалий машғулотлар ўташ учун мўлжалланган. Мақсад — терговчиларга хавфсиз муҳитда энг сўнгги истеъмол ва корпоратив технологиялар билан ишлашни ўргатишдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кинетик Кйбер Ранге деб номланган ушбу мажмуа 2025-йил феврал ойида очилган бўлиб, у тўлиқ жиҳозланган уйлар, меҳмонхона, ёқилғи қуйиш шохобчаси, супермаркет, суд биноси, шифохона ва электр станциясини ўз ичига олади. Шаҳарчадаги барча қурилмалар ва тизимлар реал ҳаётдагидек ишлайди, бироқ симуляция қилинган ҳужумлар мажмуа ҳудудидан ташқарига чиқиб кетмаслиги учун қатъий назорат қилинади.
Мажмуа таркибида 200 дан ортиқ жисмоний серверларга эга маълумотлар маркази ҳам мавжуд. Унда Windows ва Линух операцион тизимларида ишловчи тизимлар ўрнатилган бўлиб, бу терговчиларга реал корпоратив муҳитда қидирув ва тергов ишларини олиб бориш кўникмаларини шакллантиришга ёрдам беради. ФTB маълумотларига кўра, очилганидан буён бу ерда 1400 дан ортиқ мутахассис малака оширди.
Шаҳарча шунингдек, тўлов талаб қилувчи вируслар (рансомваре) ҳужумларини ва уларнинг оқибатларини, масалан, шифохона тизимларининг ишдан чиқиши каби оғир вазиятларни симуляция қилиш имконини беради. Бу терговчиларга инсон ҳаёти хавф остида қолган юқори босимли вазиятларда тўғри қарор қабул қилишни ўргатади.
Бундан ташқари, Кинетик Кйбер Ранге рақамли форензика бўйича мутахассисларни тайёрлашда муҳим рол ўйнайди. Терговчилар Apple ёки Google каби компаниялар томонидан ишлаб чиқилган қурилмаларнинг ҳимоя тизимларини четлаб ўтиш ва маълумотларни олиш усулларини ўрганадилар. Бу каби воситалар кўпинча қурилма ишлаб чиқарувчиларига маълум бўлмаган заифликлардан фойдаланиши сабабли технология оламида баҳсли ҳисобланади.
…