ФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этди

·30·Техно
ФTB киберҳужумларни симуляция қилиш учун махсус шаҳарча барпо этди

АҚШ Fedерал қидирув бюроси (ФTB) Алабама штатининг Хантсвилл шаҳридаги кампусида 2000 квадрат метрдан ортиқ майдонни эгаллаган сунъий шаҳарчани намойиш этди. Ушбу лойиҳа ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларига реал киберҳужумларни симуляция қилиш ва уларни тергов қилиш бўйича амалий машғулотлар ўташ учун мўлжалланган. Мақсад — терговчиларга хавфсиз муҳитда энг сўнгги истеъмол ва корпоратив технологиялар билан ишлашни ўргатишдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кинетик Кйбер Ранге деб номланган ушбу мажмуа 2025-йил феврал ойида очилган бўлиб, у тўлиқ жиҳозланган уйлар, меҳмонхона, ёқилғи қуйиш шохобчаси, супермаркет, суд биноси, шифохона ва электр станциясини ўз ичига олади. Шаҳарчадаги барча қурилмалар ва тизимлар реал ҳаётдагидек ишлайди, бироқ симуляция қилинган ҳужумлар мажмуа ҳудудидан ташқарига чиқиб кетмаслиги учун қатъий назорат қилинади.

Мажмуа таркибида 200 дан ортиқ жисмоний серверларга эга маълумотлар маркази ҳам мавжуд. Унда Windows ва Линух операцион тизимларида ишловчи тизимлар ўрнатилган бўлиб, бу терговчиларга реал корпоратив муҳитда қидирув ва тергов ишларини олиб бориш кўникмаларини шакллантиришга ёрдам беради. ФTB маълумотларига кўра, очилганидан буён бу ерда 1400 дан ортиқ мутахассис малака оширди.

Шаҳарча шунингдек, тўлов талаб қилувчи вируслар (рансомваре) ҳужумларини ва уларнинг оқибатларини, масалан, шифохона тизимларининг ишдан чиқиши каби оғир вазиятларни симуляция қилиш имконини беради. Бу терговчиларга инсон ҳаёти хавф остида қолган юқори босимли вазиятларда тўғри қарор қабул қилишни ўргатади.

Бундан ташқари, Кинетик Кйбер Ранге рақамли форензика бўйича мутахассисларни тайёрлашда муҳим рол ўйнайди. Терговчилар Apple ёки Google каби компаниялар томонидан ишлаб чиқилган қурилмаларнинг ҳимоя тизимларини четлаб ўтиш ва маълумотларни олиш усулларини ўрганадилар. Бу каби воситалар кўпинча қурилма ишлаб чиқарувчиларига маълум бўлмаган заифликлардан фойдаланиши сабабли технология оламида баҳсли ҳисобланади.

ФTBКиберхавфсизликТехнологияАҚШКиберҳужум
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиАҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилдиБугун, 10:54Snapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаSnapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасидаБугун, 10:25Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқардиХитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқардиБугун, 09:23Specialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиБугун, 08:56AMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиAMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиБугун, 08:26Зуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиЗуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиБугун, 08:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус