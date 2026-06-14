Xiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкин
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги йирик лойиҳаси — Мадрид кодли номи остида яширинган янги смартфонини синовдан ўтказишни бошлади. ГСМА ИМEИ маълумотлар базасида пайдо бўлган ушбу қурилма бренднинг келажакдаги флагман линиясига мансуб экани тахмин қилинмоқда. Янги моделнинг сертификациядан ўтаётгани унинг тижорий сотувга чиқиш жараёни расман бошланганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча тармоқларда 2611ФПНФАР, 2611ФПНФАГ, 2611ФПНФAI ва М154ФФ модел рақамлари билан қайд этилган ушбу смартфон бир вақтнинг ўзида бир нечта йирик бозорлар учун мўлжалланган. Бу рақамлар қурилманинг Хитой, Ҳиндистон, Япония ва глобал бозорлар учун махсус версиялари тайёрланаётганини кўрсатади. Одатда Xiaomi ўз флагманларини аввал ички бозорда тақдим этиб, глобал релизни бир неча ойга кечиктирар эди, бироқ бу сафар вазият ўзгача бўлиши кутилмоқда.
Техник хусусиятлар ва кутилмаларГизмочина нашрининг маълумотларига кўра, Мадрид кодли номи ортида Xiaomi 18 ёки унинг Pro талқини яширинган бўлиши мумкин. Агар ушбу тахминлар ўзини оқласа, биз смартфон саноатидаги энг кучли қурилмалардан бирининг гувоҳи бўламиз. Қурилманинг техник жиҳозланиши бўйича тарқалган миш-мишлар унинг ўзидан олдинги моделлардан сезиларли даражада устун бўлишини кўрсатмоқда.
Асосий аппарат қисми сифатида Qualcomm компаниясининг навбатдаги авлод флагман чипи — Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro ўрнатилиши кутилмоқда. Шунингдек, маълумотлар алмашиш тезлигини янги босқичга олиб чиқувчи ЛПDDR6 туридаги оператив хотира билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда. Бу комбинация смартфоннинг нафақат кундалик вазифаларда, балки мураккаб ўйинлар ва сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлашда ҳам тенгсиз бўлишини таъминлайди.
Смартфоннинг ташқи кўриниши ва дисплейи борасида ҳам дастлабки маълумотлар мавжуд. Хабарларга кўра, Xiaomi Мадрид дисплейи диагонали 6,3 дан 6,4 дюймгача бўлган ихчам, аммо юқори сифатли экран билан таъминланади. Бу ўлчам қурилмани бир қўлда бошқариш учун қулай қилиб, ҳозирги кунда оммалашиб бораётган "ихчам флагманлар" сегментига мос тушади.
Глобал бозорга чиқиш стратегиясиМодел рақамларининг эрта босқичда барча минтақалар учун пайдо бўлиши Xiaomi компаниясининг халқаро стратегияси ўзгарганидан далолат беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу қувонарли хабар, чунки глобал версиянинг эрта тайёрланиши янги флагманнинг мамлакатимиз дўконларига ҳам расмий тақдимотдан кўп ўтмай етиб келишини англатиши мумкин.
Ҳозирча компания ушбу моделнинг аниқ номи ва тақдимот санасини расман эълон қилгани йўқ. Бироқ сертификация жараёнларининг жадаллашгани яқин ойларда Xiaomi Мадрид ҳақида янада батафсил маълумотлар ва расмий тизерлар пайдо бўлишидан далолат беради.
…