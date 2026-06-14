Xiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкин

·0·Техно
Xiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкин

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги йирик лойиҳаси — Мадрид кодли номи остида яширинган янги смартфонини синовдан ўтказишни бошлади. ГСМА ИМEИ маълумотлар базасида пайдо бўлган ушбу қурилма бренднинг келажакдаги флагман линиясига мансуб экани тахмин қилинмоқда. Янги моделнинг сертификациядан ўтаётгани унинг тижорий сотувга чиқиш жараёни расман бошланганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча тармоқларда 2611ФПНФАР, 2611ФПНФАГ, 2611ФПНФAI ва М154ФФ модел рақамлари билан қайд этилган ушбу смартфон бир вақтнинг ўзида бир нечта йирик бозорлар учун мўлжалланган. Бу рақамлар қурилманинг Хитой, Ҳиндистон, Япония ва глобал бозорлар учун махсус версиялари тайёрланаётганини кўрсатади. Одатда Xiaomi ўз флагманларини аввал ички бозорда тақдим этиб, глобал релизни бир неча ойга кечиктирар эди, бироқ бу сафар вазият ўзгача бўлиши кутилмоқда.

Техник хусусиятлар ва кутилмалар

Гизмочина нашрининг маълумотларига кўра, Мадрид кодли номи ортида Xiaomi 18 ёки унинг Pro талқини яширинган бўлиши мумкин. Агар ушбу тахминлар ўзини оқласа, биз смартфон саноатидаги энг кучли қурилмалардан бирининг гувоҳи бўламиз. Қурилманинг техник жиҳозланиши бўйича тарқалган миш-мишлар унинг ўзидан олдинги моделлардан сезиларли даражада устун бўлишини кўрсатмоқда.

Асосий аппарат қисми сифатида Qualcomm компаниясининг навбатдаги авлод флагман чипи — Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro ўрнатилиши кутилмоқда. Шунингдек, маълумотлар алмашиш тезлигини янги босқичга олиб чиқувчи ЛПDDR6 туридаги оператив хотира билан жиҳозланиши тахмин қилинмоқда. Бу комбинация смартфоннинг нафақат кундалик вазифаларда, балки мураккаб ўйинлар ва сунъий интеллект алгоритмлари билан ишлашда ҳам тенгсиз бўлишини таъминлайди.

Смартфоннинг ташқи кўриниши ва дисплейи борасида ҳам дастлабки маълумотлар мавжуд. Хабарларга кўра, Xiaomi Мадрид дисплейи диагонали 6,3 дан 6,4 дюймгача бўлган ихчам, аммо юқори сифатли экран билан таъминланади. Бу ўлчам қурилмани бир қўлда бошқариш учун қулай қилиб, ҳозирги кунда оммалашиб бораётган "ихчам флагманлар" сегментига мос тушади.

Глобал бозорга чиқиш стратегияси

Модел рақамларининг эрта босқичда барча минтақалар учун пайдо бўлиши Xiaomi компаниясининг халқаро стратегияси ўзгарганидан далолат беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу қувонарли хабар, чунки глобал версиянинг эрта тайёрланиши янги флагманнинг мамлакатимиз дўконларига ҳам расмий тақдимотдан кўп ўтмай етиб келишини англатиши мумкин.

Ҳозирча компания ушбу моделнинг аниқ номи ва тақдимот санасини расман эълон қилгани йўқ. Бироқ сертификация жараёнларининг жадаллашгани яқин ойларда Xiaomi Мадрид ҳақида янада батафсил маълумотлар ва расмий тизерлар пайдо бўлишидан далолат беради.

XiaomiМадридСмартфонТехнологияФлагман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаAnthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаБугун, 03:28Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурMeta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурБугун, 00:27КПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиКПМГ сунъий интеллект ҳақидаги ҳисоботини хатолар туфайли қайтариб олдиБугун, 20:53Huawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаHuawei улкан режасини эълон қилди: 200 турдаги процессор ва 1200 та қурилмаБугун, 20:28Corsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиCorsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарладиБугун, 20:21Amazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаAmazon раҳбари Anthropic моделлари хавфсизлигидан хавотирдаБугун, 19:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус