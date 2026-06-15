Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқда

·19·Техно
Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқда

Буюк Британия ҳукумати вояга етмаганларни рақамли дунёнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида кескин чоралар кўришга тайёрланмоқда. Мамлакат Бош вазири Кеир Стармер яқин кунларда 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни расман тақиқлаш режасини эълон қилиши кутилмоқда. Мазкур ташаббус замонавий технологиялар асрида ўсиб келаётган ёш авлоднинг руҳий саломатлигини сақлаш йўлидаги энг йирик қадамлардан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Те Гуардиан ва Финансиал Times нашрлари хабар беришича, Стармер душанба кунги нутқида ушбу янги сиёсатнинг тафсилотларини очиқлайди. Ҳукумат ижтимоий тармоқларнинг ўсмирлар хулқ-атвори ва хавфсизлигига таъсирини узоқ вақт давомида ўрганиб чиқди ва эндиликда аниқ қонунчилик чораларига ўтишга қарор қилди. Бу борада Британия тажрибаси Австралиянинг яқинда қабул қилинган қатъий қоидаларига ўхшаш бўлиши айтилмоқда.

Тақиқ қайси платформаларни қамраб олади?

Ҳукумат манбаларига кўра, чекловлар рўйхатига дунёдаги энг оммабоп платформалар киритилади. Хусусан, қуйидаги хизматлардан 16 ёшдан кичиклар фойдаланиши чекланиши мумкин:

  • TikTok, Instagram ва Facebook;
  • YouTube ва Reddit;
  • Х (собиқ Twitter), Threads ва Snapchat;
  • Twitch ва Кикк стриминг платформалари.
Шуни таъкидлаш лозимки, онлайн ўйинлар ва гейминг иловалари бутунлай тақиқланмайди, бироқ уларга нисбатан янги талаблар жорий этилади. Масалан, ушбу иловаларда ёш фойдаланувчиларнинг нотаниш шахслар билан чат орқали мулоқот қилиш функцияси ўчириб қўйилиши шарт бўлади. Шунингдек, 18 ёшга тўлмаганлар учун романтик ва жинсий характердаги чатботларга кириш ёпилади ҳамда тунги вақтда ижтимоий тармоқларни бетартиб кўриб чиқиш (лате-нигҳт скроллинг) амалиётига қарши чоралар кўрилади.

Ушбу қатъий чоралар ортида жиддий фожиалар ва жамоатчилик талаби турибди. Хусусан, ўлдирилган ўсмир Брианна Гҳейнинг онаси Британияда ижтимоий тармоқларни тақиқлаш ҳаракатининг фаол иштирокчисига айланган. Аёлнинг таъкидлашича, қизининг овқатланиш тартиби бузилиши ва ўзига зарар етказишга мойиллиги айнан интернетдаги зарарли контентлар сабабли кучайиб кетган. Бу каби ҳолатлар ҳукуматни ижтимоий тармоқлар алгоритмлари ва уларнинг ёшлар психикасига таъсирини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.

Танқидлар ва техник муаммолар

Бироқ, ҳар қандай чеклов каби, бу ташаббус ҳам танқидлардан холи эмас. Баъзи экспертларнинг фикрича, бундай тақиқлар фойдаланувчиларнинг шахсий дахлсизлигини бузиши ва болаларни жамиятдан узиб қўйиши мумкин. Шунингдек, ёшни текшириш (аге верификатион) тизимларининг мукаммал эмаслиги ҳам асосий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳозирча мавжуд технологиялар болаларнинг ёшини 100 фоиз аниқлик билан тасдиқлаш имконини бермайди, бу эса қонуннинг ижросини қийинлаштириши мумкин.

Буюк Британия ҳукумати ушбу тақиқни жорий этиш учун амалдаги тартибга солиш ваколатларидан фойдаланади, аммо зарурат туғилса, янги қонун лойиҳалари ҳам ишлаб чиқилади. Агар ушбу режа амалга ошса, Британия ёшлар хавфсизлиги масаласида дунёдаги энг қатъий қонунчиликка эга мамлакатлардан бирига айланади. Бу эса ўз навбатида бошқа Европа давлатлари учун ҳам намуна бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.

Буюк БританияИжтимоий ТармоқларКеир СтармерХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиSpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 20:59Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиГенетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилдиБугун, 20:53Ҳаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиҲаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиБугун, 19:54Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКеча, 18:26ДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиКеча, 18:25NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиNASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиКеча, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус