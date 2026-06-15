Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилди

·0·Техно
Генетика инқилоби: Инсон эмбриони ДНКсини хромосомаларга зарар етказмасдан таҳрирлаш йўли топилди

Халқаро олимлар гуруҳи инсон эмбрионлари геномини таҳрирлашда инқилобий қадамни амалга оширди. Колумбия университети, Сеул миллий университети ва Чехия фанлар академияси тадқиқотчилари анъанавий усуллардан фарқли ўлароқ, хромосомалар тузилишига зарар етказмайдиган янги технологияни муваффақиятли синовдан ўтказдилар. Бу кашфиёт ирсий касалликларни ҳомила даражасида даволашда хавфсизлик масаласини янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот давомида генетиклар икки хил ёндашувни ўзаро солиштиришди: классик КРИСPR/Кас9 тизими ва аденинли асос таҳрирлагичлари (АБE). Маълум бўлишича, кўп йиллар давомида қўлланиб келинган КРИСPR/Кас9 технологияси ДНК занжирида қўшалоқ узилишлар ҳосил қилади, бу эса эмбрион ҳужайраларида хромосомаларнинг бир қисми йўқолиши ёки кутилмаган мутацияларга сабаб бўлади. Бу каби нуқсонлар эмбрион ривожланишининг тўхтаб қолиши ёки оғир генетик касалликларга олиб келиши мумкин.

Хавфсиз таҳрирлашнинг янги механизми

Янги қўлланилган АБE технологияси эса ДНК таркибига нуқтали ўзгаришлар киритиш имконини беради. Бунда хромосоманинг яхлитлиги бузилмайди, бу эса эмбрионнинг барқарор ривожланишини таъминлайди. Олимлар тажриба учун холестерин миқдорини тартибга солувчи ПКСК9 гени ва гемоглобин синтезига масъул ҲБГ1/2 генларини танлаб олишди. Натижалар шуни кўрсатдики, АБE ёрдамида генларни "ўчириш" жараёни мутлақо хавфсиз кечган.

Тадқиқотчилар натижаларнинг аниқлигини текшириш учун мураккаб усуллардан фойдаланишди. СНП-микрочиплар ва Дигеноме-сеқ таҳлиллари орқали ҳар бир таҳрирланган ҳужайрадаги 1 ва 11-хромосомаларнинг бутунлиги исботланди. Статистик маълумотларга кўра, АБE технологиясининг хавфсизлик бўйича устунлиги математик жиҳатдан ҳам тасдиқланган (п < 0.00001), бу эса генетик аралашув энди "ҳалокатли" эмаслигини англатади.

Тиббиёт учун янги истиқболлар

Ушбу кашфиёт репродуктив тиббиётда, айниқса ЭКО (экстракорпорал уруғлантириш) дастурларида катта аҳамиятга эга. Янги усул ёрдамида:

  • Оғир ирсий касалликларга эга оилаларда соғлом эмбрионлар сонини кўпайтириш;
  • Юрак-қон томир касалликларининг олдини олиш учун генетик профилактика ўтказиш;
  • Инсон ривожланиши биологиясини чуқурроқ ўрганиш учун аниқ моделларни яратиш имконияти туғилади.
Шунингдек, тадқиқот давомида олинган эмбрионал поят ҳужайралари барча зарур хусусиятларини сақлаб қолгани аниқланди. Бу эса келажакда турли хил тўқималарни етиштириш ва мураккаб хасталикларни даволашда янги дори воситаларини яратиш учун ишончли пойдевор бўлади.

Бироқ, мутахассислар ушбу усулни клиник амалиётда қўллашга ҳали бироз вақт борлигини таъкидламоқда. Ҳозирги асосий муаммо — генетик мозаицизм, яни битта эмбрион ичидаги турли ҳужайраларнинг ҳар хил даражада таҳрирланишидир. Шунга қарамай, олимлар энди "эмбрионни зарар етказмасдан таҳрирлаш мумкинми?" деган саволдан "таҳрирлашни қандай қилиб тўлиқ назорат қилиш мумкин?" деган босқичга ўтишди.

ГенетикаТиббиётТехнологияДНКТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиSpaceX Starship лойиҳасини тезлаштирмоқда: Флигҳт 13 миссиясига тайёргарлик бошландиБугун, 20:59Буюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБуюк Британия 16 ёшга тўлмаган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаши кутилмоқдаБугун, 20:28Ҳаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиҲаётнинг пайдо бўлиши: Олимлар мураккаб организмлар эволюцияси ҳақида янги маълумот топдиБугун, 19:54Кибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКибержиноятчиликка қарши кураш: ФҚБ АҚШда махсус симуляция шаҳрини барпо этдиКеча, 18:26ДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиДеэпКоол кутилмаган ечимни тақдим этди: СФФ-корпусларда улкан совутгичлар ўрнатиладиКеча, 18:25NASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиNASA товушдан тез учувчи X-59 самолётини янги босқичда синовдан ўтказдиКеча, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус