Совутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилди

·8·Техно
Совутиш тизимлари бозори инқироз ёқасида: Хладагентлар нархи кескин кўтарилди

Глобал иқлим исиши ва маиший техникага бўлган талабнинг ортиши фонида совутиш тизимларининг ажралмас қисми бўлган хладагентлар (фреонлар) бозорида жиддий тақчиллик кузатилмоқда. Хусусан, Хитой бозорида ушбу кимёвий моддалар нархи сўнгги ўн йилликдаги энг юқори кўрсаткичга етди. Бу ҳолат нафақат маиший кондиционерлар, балки саноат музлаткичлари ва замонавий электромобиллар ишлаб чиқариш таннархига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг 12-июн ҳолатига кўра, кондиционерларда кенг қўлланиладиган Р32 маркали хладагентнинг ўртача бозор нархи бир тонна учун 62 500 юанни ташкил этди. Электромобиллар совутиш тизими учун зарур бўлган Р134а маркасининг нархи эса 59 727 юанга етган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан мос равишда 34,13 фоиз ва 30,77 фоизга кўпдир.

Нархлар ошишининг асосий сабаблари

Мутахассисларнинг фикрича, нархларнинг бундай сакраши бир нечта омиллар билан боғлиқ. Биринчидан, ёз мавсуми бошланиши билан совутиш ускуналарига бўлган глобал талаб кескин ошган. Иккинчинчидан, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича халқаро келишувлар доирасида зарарли хладагентлар ишлаб чиқаришга қўйилган квоталар ва чекловлар таклифнинг камайишига олиб келди. Бу эса бозорда сунъий бўлмаган, реал дефицитни юзага келтирди.

Ўзбекистон бозори учун ҳам бу тенденция аҳамиятсиз эмас. Мамлакатимизда ёз ойларида кондиционерларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олсак, бутловчи қисмлар ва хизмат кўрсатиш харажатлари ошиши эҳтимоли бор. Хитой дунёдаги энг йирик хладагент ишлаб чиқарувчиси бўлгани сабабли, у ердаги нарх ўзгариши бутун дунё бозорига, жумладан, Марказий Осиё минтақасига ҳам ўз таъсирини ўтказади.

Қайта ишлаш — ягона чора

Юзага келган вазият хладагентларни қайта ишлаш (утилизация) ва иккиламчи фойдаланиш соҳасини ривожлантириш учун янги имкониятлар очмоқда. Ҳозирги вақтда дунё бўйича хладагентларни қайта ишлаш кўрсаткичи ўртача 25-35 фоизни ташкил этади. Бироқ, энг йирик истеъмолчи ҳисобланган Хитойда бу кўрсаткич ҳали ҳам 10 фоиздан паст бўлиб қолмоқда.

Хомашё танқислиги ва нархларнинг юқорилиги шароитида эски ускуналардан хладагентларни йиғиб олиш ва уларни тозалаб қайта ишлатиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлай бошлади. Бу нафақат ишлаб чиқарувчиларнинг харажатларини камайтиради, балки атмосферага зарарли газлар чиқишининг ҳам олдини олади. Келажакда ушбу йўналишдаги технологияларга киритиладиган инвестициялар ҳажми ортиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, хладагентлар бозори янги даврга қадам қўймоқда. Нархларнинг ўн йиллик максимумга чиқиши саноат корхоналарини ресурслардан тежамкорроқ фойдаланишга ва экологик тоза муқобилларни излашга мажбур қилади. Истеъмолчилар учун эса бу совутиш қурилмаларини танлашда энергия самарадорлиги ва хизмат кўрсатиш харажатларига янада эътиборли бўлиш кераклигини англатади.

ТехнологияХладагентКондиционерХитойИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаHuawei Мате 80 бозорда етакчиликни қўлга киритди: Apple ортда қолмоқдаБугун, 09:27Asus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиAsus компанияси 100 ваттли ихчам ва арзон GaN-қувватлагичини тақдим этдиБугун, 09:23Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект ниқоби остидаги қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 08:56Орбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиОрбио стартапи хизмат кўрсатиш соҳаси ходимларини ёллаш учун 21 миллион доллар жалб қилдиБугун, 08:55Жанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиЖанубий Корея яримўтказгичлар бозорида янги "олтин давр"ни бошламоқчиБугун, 01:24320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можаро320 мингта GeForce RTX 3090 қуввати исроф бўлмоқдами: Пеарл лойиҳаси атрофида можароБугун, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус