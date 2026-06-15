OnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилинди

·0·Техно
OnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилинди

Смартфонлар бозорида ўзининг юқори унумдор қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси ҳамёнбоп сегментда янги инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Компания расман янги Н туркумига мансуб OnePlus Н6 моделини анонс қилди. Ушбу қурилма нафақат нархи, балки автоном ишлаш вақти билан ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфон асосан ёшлар аудиториясига мўлжалланган бўлиб, замонавий дизайн ва юқори энергия самарадорлигини ўзида мужассам этади. Компания томонидан эълон қилинган расмий тизерда қурилманинг камида икки хил рангда сотувга чиқиши кўрсатилган. Суратдаги “Алвайс Он. Алвайс Смоот” шиори эса смартфоннинг узоқ вақт қувват сақлаши ва интерфейснинг силлиқ ишлашига ишора қилмоқда.

Нарх ва техник имкониятлар

Ҳозирча OnePlus қурилманинг аниқ техник хусусиятларини сир тутмоқда. Бироқ, ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Абишек Ядав маълумотларига таяниб хабар беришича, смартфоннинг нархи 20 минг рупий атрофида бўлади. Бу эса халқаро бозорда OnePlus Н6 нархи 200 доллардан ошмаслигини англатади. Бундай нарх стратегияси бренднинг ҳамёнбоп смартфонлар бозоридаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаши мумкин.

Технология олами экспертларининг тахминига кўра, OnePlus Н6 ўзининг техник кўрсаткичлари билан Норд СE6 моделига жуда яқин бўлади. Уларнинг ташқи кўриниши деярли бир хил эканлиги бу тахминларни янада қувватламоқда. Инсайдер Абишек Ядав аввал ҳам Xiaomi Ми 10Т туркумидаги смартфонлар ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этгани боис, унинг OnePlus ҳақидаги прогнозлари ҳам ишончли деб кўрилмоқда.

Ўзбекистон смартфон бозорида OnePlus бренди ўзининг барқарор дастурий таъминоти ва сифатли йиғилиши билан қадрланади. Агар янги модел ҳақиқатан ҳам 200 доллардан арзонроқ нархда сотувга чиқса, у юртимиздаги ўрта бўғин харидорлари учун энг жозибадор вариантлардан бирига айланиши шубҳасиз. Айниқса, узоқ вақт қувват сақлайдиган қурилмаларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олса, OnePlus Н6 хит савдога айланиши мумкин.

Смартфоннинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 30-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Айнан шу куни барча техник тафсилотлар, аккумулятор сиғими ва дисплей хусусиятлари очиқланади. Ҳозирча фойдаланувчилар фақатгина замонавий дизайн ва ҳамёнбоп нархдан умид қилишмоқда.

OnePlusСмартфонТехнологияOnePlus Н6Гаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун рақамли паспорт: НевКоре стартапи 66 миллион доллар жалб қилдиБугун, 13:25Windows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқардиWindows 11 тизимидаги янги янгиланиш жиддий носозликларни келтириб чиқардиБугун, 13:24Huawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқадиHuawei Windows тизимидан воз кечмоқда: HarmonyOS ўрнатилган илк компьютерлар чиқадиБугун, 12:54Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинGalaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинБугун, 12:27Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиStarlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиБугун, 12:26Коинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиКоинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўргандиБугун, 12:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус