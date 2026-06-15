OnePlus ҳамёнбоп смартфонлар бозорини портлатмоқчи: Янги Н6 модели анонс қилинди
Смартфонлар бозорида ўзининг юқори унумдор қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси ҳамёнбоп сегментда янги инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Компания расман янги Н туркумига мансуб OnePlus Н6 моделини анонс қилди. Ушбу қурилма нафақат нархи, балки автоном ишлаш вақти билан ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартфон асосан ёшлар аудиториясига мўлжалланган бўлиб, замонавий дизайн ва юқори энергия самарадорлигини ўзида мужассам этади. Компания томонидан эълон қилинган расмий тизерда қурилманинг камида икки хил рангда сотувга чиқиши кўрсатилган. Суратдаги “Алвайс Он. Алвайс Смоот” шиори эса смартфоннинг узоқ вақт қувват сақлаши ва интерфейснинг силлиқ ишлашига ишора қилмоқда.
Нарх ва техник имкониятларҲозирча OnePlus қурилманинг аниқ техник хусусиятларини сир тутмоқда. Бироқ, ixbt.com нашрининг таниқли инсайдер Абишек Ядав маълумотларига таяниб хабар беришича, смартфоннинг нархи 20 минг рупий атрофида бўлади. Бу эса халқаро бозорда OnePlus Н6 нархи 200 доллардан ошмаслигини англатади. Бундай нарх стратегияси бренднинг ҳамёнбоп смартфонлар бозоридаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаши мумкин.
Технология олами экспертларининг тахминига кўра, OnePlus Н6 ўзининг техник кўрсаткичлари билан Норд СE6 моделига жуда яқин бўлади. Уларнинг ташқи кўриниши деярли бир хил эканлиги бу тахминларни янада қувватламоқда. Инсайдер Абишек Ядав аввал ҳам Xiaomi Ми 10Т туркумидаги смартфонлар ҳақида аниқ маълумотларни тақдим этгани боис, унинг OnePlus ҳақидаги прогнозлари ҳам ишончли деб кўрилмоқда.
Ўзбекистон смартфон бозорида OnePlus бренди ўзининг барқарор дастурий таъминоти ва сифатли йиғилиши билан қадрланади. Агар янги модел ҳақиқатан ҳам 200 доллардан арзонроқ нархда сотувга чиқса, у юртимиздаги ўрта бўғин харидорлари учун энг жозибадор вариантлардан бирига айланиши шубҳасиз. Айниқса, узоқ вақт қувват сақлайдиган қурилмаларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олса, OnePlus Н6 хит савдога айланиши мумкин.
Смартфоннинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 30-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Айнан шу куни барча техник тафсилотлар, аккумулятор сиғими ва дисплей хусусиятлари очиқланади. Ҳозирча фойдаланувчилар фақатгина замонавий дизайн ва ҳамёнбоп нархдан умид қилишмоқда.
…