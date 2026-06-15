Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилди
“Бойқўнғир” космодромида “Soyuz MS-29” транспорт бошқариладиган космик кемасининг вакуум камерасидаги муҳим синов босқичи якунланди. Россиянинг “Роскосмос” давлат корпорацияси томонидан берилган маълумотларга кўра, кеманинг барча бўлмалари ва борт тизимларининг герметиклиги (зичлиги) автоматлаштирилган назоратдан ўтказилди ва ҳеч қандай камчиликлар аниқланмади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу пневмавакуум синовлари жорий йилнинг 9-июн куни бошланган эди. Мазкур жараён космик кема очиқ фазодаги экстремал шароитларда, яни ҳавосиз муҳитда ўз яхлитлигини ва ички босимни сақлаб қола олишини тасдиқлаш учун ўта муҳим ҳисобланади. Мутахассислар кеманинг ҳар бир қисми хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб беришини қайд этишди.
Тайёргарликнинг навбатдаги босқичлариМуваффақиятли ўтган синовлардан сўнг, “Soyuz MS-29” кемаси парвоз олди тайёргарлик ишларини давом эттириш учун махсус ишчи майдонига ўтказилди. Эндиликда муҳандислар кема двигател қурилмаси ва тушиш аппарати органларининг автоматика тизимини текширишга киришадилар. Бу тизимлар кеманинг орбитадаги манёврлари ва Ерга қайтиш жараёни учун масъулдир.
Шунингдек, яқин вақт ичида кеманинг иссиқлик режимини таъминлаш тизимига махсус совутувчи суюқлик (теплоносител) қуйилади. Бу кема ичидаги ҳароратни меъёрда сақлаш ва ускуналар қизиб кетишининг олдини олиш учун зарур. Тайёргарлик жараёни нафақат техникани, балки экипаж аъзоларининг қулайлигини ҳам ўз ичига олади.
Хусусан, мутахассислар космонавтлар учун мўлжалланган “Казбек-УМ” ўриндиқларини созлаш ва экипажнинг шахсий анжомларини тайёрлаш ишларини олиб боришади. Ушбу ўриндиқлар парвоз ва қўниш вақтидаги кучли юкламаларни (перегрузка) юmsҳатишга хизмат қилади.
Парвоз муддати ва миссия мақсадиIxbt.com хабарига кўра, “Soyuz-2.1a” элтувчи ракетасининг “Soyuz MS-29” кемаси билан биргаликдаги парвози 2026-йилнинг 14-июльига режалаштирилган. Мазкур миссия Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги 75-асосий экспедиция аъзоларини етказиб бериши кўзда тутилган.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлган ушбу лойиҳа, минтақамиздаги энг йирик космодромдан амалга оширилаётган навбатдаги йирик қадамдир. “Бойқўнғир”дан учириладиган ҳар бир кема инсониятнинг коинотни ўрганиш борасидаги тажрибасини янада бойитишга хизмат қилади.
…