Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилди

·0·Техно
Бойқўнғирда “Soyuz MS-29” кемасининг герметиклиги муваффақиятли синовдан ўтказилди

Бойқўнғир” космодромида “Soyuz MS-29” транспорт бошқариладиган космик кемасининг вакуум камерасидаги муҳим синов босқичи якунланди. Россиянинг “Роскосмос” давлат корпорацияси томонидан берилган маълумотларга кўра, кеманинг барча бўлмалари ва борт тизимларининг герметиклиги (зичлиги) автоматлаштирилган назоратдан ўтказилди ва ҳеч қандай камчиликлар аниқланмади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу пневмавакуум синовлари жорий йилнинг 9-июн куни бошланган эди. Мазкур жараён космик кема очиқ фазодаги экстремал шароитларда, яни ҳавосиз муҳитда ўз яхлитлигини ва ички босимни сақлаб қола олишини тасдиқлаш учун ўта муҳим ҳисобланади. Мутахассислар кеманинг ҳар бир қисми хавфсизлик талабларига тўлиқ жавоб беришини қайд этишди.

Тайёргарликнинг навбатдаги босқичлари

Муваффақиятли ўтган синовлардан сўнг, “Soyuz MS-29” кемаси парвоз олди тайёргарлик ишларини давом эттириш учун махсус ишчи майдонига ўтказилди. Эндиликда муҳандислар кема двигател қурилмаси ва тушиш аппарати органларининг автоматика тизимини текширишга киришадилар. Бу тизимлар кеманинг орбитадаги манёврлари ва Ерга қайтиш жараёни учун масъулдир.

Шунингдек, яқин вақт ичида кеманинг иссиқлик режимини таъминлаш тизимига махсус совутувчи суюқлик (теплоносител) қуйилади. Бу кема ичидаги ҳароратни меъёрда сақлаш ва ускуналар қизиб кетишининг олдини олиш учун зарур. Тайёргарлик жараёни нафақат техникани, балки экипаж аъзоларининг қулайлигини ҳам ўз ичига олади.

Хусусан, мутахассислар космонавтлар учун мўлжалланган “Казбек-УМ” ўриндиқларини созлаш ва экипажнинг шахсий анжомларини тайёрлаш ишларини олиб боришади. Ушбу ўриндиқлар парвоз ва қўниш вақтидаги кучли юкламаларни (перегрузка) юmsҳатишга хизмат қилади.

Парвоз муддати ва миссия мақсади

Ixbt.com хабарига кўра, “Soyuz-2.1a” элтувчи ракетасининг “Soyuz MS-29” кемаси билан биргаликдаги парвози 2026-йилнинг 14-июльига режалаштирилган. Мазкур миссия Халқаро космик станцияга (ХКС) навбатдаги 75-асосий экспедиция аъзоларини етказиб бериши кўзда тутилган.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлган ушбу лойиҳа, минтақамиздаги энг йирик космодромдан амалга оширилаётган навбатдаги йирик қадамдир. “Бойқўнғир”дан учириладиган ҳар бир кема инсониятнинг коинотни ўрганиш борасидаги тажрибасини янада бойитишга хизмат қилади.

КоинотБойқўнғирSoyuz MS-29РоскосмосТеҳнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларМосква трамвай паркини тўлиқ янгилади: Автоном ҳаракат ва ҳайдовчисиз технологияларБугун, 14:55SpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиSpaceX тарихий IPO орқали 85,7 миллиард доллар жалб қилди: Elon Musk илк триллионерга айландиБугун, 14:55Буюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБуюк Британия 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқламоқдаБугун, 14:50Т-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиТ-Банк мобил иловасида янги уйлар савдоси учун махсус сервис ишга туширилдиБугун, 14:24Миних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиМиних компанияси AMD Стрих Ҳало платформасида ишловчи ЭР939-AI Pro мини-ПКни тақдим этдиБугун, 14:20Галактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиГалактик Энергй компанияси Серес-2 ракета ҳалокати сабабларини очиқладиБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус