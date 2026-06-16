Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумулятор

·34·Техно
Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумулятор

Honor компанияси смартфон бозорида ҳақиқий технологик инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Таниқли инсайдер ДигиталЧатСтатион янги Honor Х80 Pro Max моделининг барча техник кўрсаткичларини очиқлади. Қурилма ўзининг рекорд даражадаги экран ёрқинлиги ва улкан сиғимли батареяси билан ҳатто энг қиммат флагманларни ҳам ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг 6,8 дюймли ОЛEД-дисплейи билан боғлиқ. Мазкур экран 2788 х 1280 пикселлар аниқлигига ва 120 Гс янгиланиш частотасига эга. Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, дисплейнинг максимал ёрқинлиги муайян ҳудудларда 10 000 нитга етади, бутун экран бўйлаб эса 2000 нитни ташкил этади. Бу қуёш нури остида ҳам тасвирнинг мукаммал кўринишини кафолатлайди.

Экран хавфсизлиги ва кучли қувват манбаи

Фойдаланувчилар саломатлигини ўйлаган ҳолда, Honor муҳандислари экранда 3840 Гс частотали юқори частотали ПВМ-диммирлаш технологиясини жорий этишган. Бу кўз чарчашини сезиларли даражада камайтиради. Қурилма Snapdragon 6 Ген 5 процессори базасида ишлайди, бу эса энергия самарадорлиги ва кундалик вазифалар учун етарли унумдорликни таъминлайди.

Автономлик масаласида Honor Х80 Pro Max мутлақ етакчиликка даъво қилмоқда. Смартфонга 11 000 мАс сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 90 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бундай сиғим билан фойдаланувчи бир неча кун давомида қувватлаш қурилмасини изламаслиги мумкин, бу айниқса Ўзбекистон каби фаол мулоқот ва мобил интернет ривожланган ҳудудлар учун жуда долзарб.

Ҳимоя ва ақлли функциялар

Қурилманинг корпуси нафақат чиройли, балки ўта чидамли қилиб ишланган. У IP66, IP68, IP69 ва ҳаттоки энг юқори IP69К стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу смартфоннинг юқори босимли иссиқ сув оқимига ва чангга тўлиқ бардошли эканини англатади. Қалинлиги бор-йўғи 8,08 мм, оғирлиги эса 203 граммни ташкил этиши бундай катта батарея учун ажойиб кўрсаткичдир.

Камера имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Асосий камера 50 мегапикселли сенсор ва оптик тасвир барқарорлаштиргичи (ОИС) билан жиҳозланган. Олд камера эса 8 мегапиксел аниқликка эга. Шунингдек, қурилмада фойдаланувчининг смартфонни қайси қўлида (ўнг ёки чап) ушлаб турганини аниқлайдиган интеллектуал тизим мавжуд бўлиб, у интерфейсни шунга мослаб мослаштиради.

ixbt.com маълумотига кўра, Honor Х80 Pro Max ўрта сегмент ва флагманлар ўртасидаги чегарани бузиб ташлайди. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи эълон қилинмаган, бироқ унинг хусусиятлари аллақачон технология ихлосмандлари ўртасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

HonorСмартфонТехнологияSnapdragonГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиUgreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиБугун, 09:59Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиТ-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиБугун, 09:53Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиРетро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиБугун, 09:242ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушдиБугун, 08:55Коинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаКоинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаБугун, 08:53Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариРоссияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди