Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумулятор
Honor компанияси смартфон бозорида ҳақиқий технологик инқилоб қилишга тайёрланмоқда. Таниқли инсайдер ДигиталЧатСтатион янги Honor Х80 Pro Max моделининг барча техник кўрсаткичларини очиқлади. Қурилма ўзининг рекорд даражадаги экран ёрқинлиги ва улкан сиғимли батареяси билан ҳатто энг қиммат флагманларни ҳам ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг 6,8 дюймли ОЛEД-дисплейи билан боғлиқ. Мазкур экран 2788 х 1280 пикселлар аниқлигига ва 120 Гс янгиланиш частотасига эга. Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, дисплейнинг максимал ёрқинлиги муайян ҳудудларда 10 000 нитга етади, бутун экран бўйлаб эса 2000 нитни ташкил этади. Бу қуёш нури остида ҳам тасвирнинг мукаммал кўринишини кафолатлайди.
Экран хавфсизлиги ва кучли қувват манбаиФойдаланувчилар саломатлигини ўйлаган ҳолда, Honor муҳандислари экранда 3840 Гс частотали юқори частотали ПВМ-диммирлаш технологиясини жорий этишган. Бу кўз чарчашини сезиларли даражада камайтиради. Қурилма Snapdragon 6 Ген 5 процессори базасида ишлайди, бу эса энергия самарадорлиги ва кундалик вазифалар учун етарли унумдорликни таъминлайди.
Автономлик масаласида Honor Х80 Pro Max мутлақ етакчиликка даъво қилмоқда. Смартфонга 11 000 мАс сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 90 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бундай сиғим билан фойдаланувчи бир неча кун давомида қувватлаш қурилмасини изламаслиги мумкин, бу айниқса Ўзбекистон каби фаол мулоқот ва мобил интернет ривожланган ҳудудлар учун жуда долзарб.
Ҳимоя ва ақлли функцияларҚурилманинг корпуси нафақат чиройли, балки ўта чидамли қилиб ишланган. У IP66, IP68, IP69 ва ҳаттоки энг юқори IP69К стандартлари бўйича ҳимояланган. Бу смартфоннинг юқори босимли иссиқ сув оқимига ва чангга тўлиқ бардошли эканини англатади. Қалинлиги бор-йўғи 8,08 мм, оғирлиги эса 203 граммни ташкил этиши бундай катта батарея учун ажойиб кўрсаткичдир.
Камера имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Асосий камера 50 мегапикселли сенсор ва оптик тасвир барқарорлаштиргичи (ОИС) билан жиҳозланган. Олд камера эса 8 мегапиксел аниқликка эга. Шунингдек, қурилмада фойдаланувчининг смартфонни қайси қўлида (ўнг ёки чап) ушлаб турганини аниқлайдиган интеллектуал тизим мавжуд бўлиб, у интерфейсни шунга мослаб мослаштиради.
ixbt.com маълумотига кўра, Honor Х80 Pro Max ўрта сегмент ва флагманлар ўртасидаги чегарани бузиб ташлайди. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи эълон қилинмаган, бироқ унинг хусусиятлари аллақачон технология ихлосмандлари ўртасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
…