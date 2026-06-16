Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқарди

·0·Техно
Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқарди

Россиянинг Т-Банк (собиқ Тинкофф) молия ташкилоти ўзининг инвестиция хизматлари учун янгиланган мобил иловасини тақдим этди. Мазкур релиз нафақат техник имкониятларнинг кенгайиши, балки App Store дўконидаги қатъий чекловларни айланиб ўтиш учун танланган ноодатий услуби билан ҳам эътиборни тортмоқда. Илова iOS платформасида кулинария хизмати сифатида ниқобланган ҳолда эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Т-Инвестициялар расмий Telegram-канали хабарига кўра, янги дастурий таъминот тизимнинг барқарорлиги ва ишлаш тезлигини сезиларли даражада оширишга қаратилган. Фойдаланувчилар эндиликда янада қулай интерфейс ва бир қатор янги таҳлилий воситалардан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу, айниқса, бозор динамикаси тез ўзгариб турадиган бугунги шароитда инвесторлар учун жуда муҳимдир.

Янги функциялар ва техник имкониятлар

Янги талқинда фойдаланувчилар учун бир қатор қулайликлар жорий этилган. Жумладан, хорижий акциялар, криптовалюталар ва турли индексларга боғланган ҳосилавий молиявий воситаларни кузатиб бориш учун алоҳида бўлим яратилди. Бу инвесторларга ўз портфелларини янада кенгроқ таҳлил қилиш имконини беради.

Шунингдек, савдо жараёнини тезлаштириш мақсадида бевосита графикнинг ўзидан туриб битимлар тузиш функцияси қўшилди. Фючерслар бўйича клиринг ва бозор нархларини батафсил ҳисоблаб чиқувчи тизим ҳам такомиллаштирилди. Бу каби ўзгаришлар профессионал трейдерлар учун ҳам, янги бошловчилар учун ҳам платформадан фойдаланиш самарадорлигини оширади.

Илова ичидаги инвесторлар учун мўлжалланган "Пульс" ижтимоий тармоғи ҳам эътибордан четда қолмади. Эндиликда ушбу платформада тематик муҳокамалар (тредлар) ва турли реакциялар билдириш тизими ишга туширилди. Бу фойдаланувчилар ўртасида тажриба алмашиш ва бозор янгиликларини муҳокама қилиш жараёнини янада интерактив кўринишга келтирди.

Ўрнатиш ва хавфсизлик масалалари

iOS қурилмалари эгалари учун илова App Store дўконида ЭатсРате номи остида жойлаштирилган. Ташқи кўринишидан таомлар ва кулинария билан боғлиқ сервис бўлиб кўринса-да, юклаб олинганидан сўнг у тўлиқ функционал инвестиция платформасига айланади. Бундай услуб санкциялар туфайли банк иловаларининг ўчириб ташланишига қарши қўлланилаётган вақтинчалик ечим ҳисобланади.

Android фойдаланувчилари учун эса жараён бироз соддароқ кечмоқда. Улар янгиланган иловани бевосита Т-Банк расмий сайти орқали юклаб олишлари мумкин. Мутахассислар фойдаланувчиларга фақат расмий манбалардан фойдаланишни ва шубҳали ҳаволаларга кирмасликни тавсия қилмоқда, чунки банк хизматларининг ниқобланиши киберфирибгарлар учун ҳам янги имкониятлар очиши мумкин.

Т-БанкiOSApp StoreИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиUgreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиБугун, 09:59Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиРетро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиБугун, 09:24Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторHonor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 09:232ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушдиБугун, 08:55Коинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаКоинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаБугун, 08:53Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариРоссияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди