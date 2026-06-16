Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқарди
Россиянинг Т-Банк (собиқ Тинкофф) молия ташкилоти ўзининг инвестиция хизматлари учун янгиланган мобил иловасини тақдим этди. Мазкур релиз нафақат техник имкониятларнинг кенгайиши, балки App Store дўконидаги қатъий чекловларни айланиб ўтиш учун танланган ноодатий услуби билан ҳам эътиборни тортмоқда. Илова iOS платформасида кулинария хизмати сифатида ниқобланган ҳолда эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Т-Инвестициялар расмий Telegram-канали хабарига кўра, янги дастурий таъминот тизимнинг барқарорлиги ва ишлаш тезлигини сезиларли даражада оширишга қаратилган. Фойдаланувчилар эндиликда янада қулай интерфейс ва бир қатор янги таҳлилий воситалардан фойдаланишлари мумкин бўлади. Бу, айниқса, бозор динамикаси тез ўзгариб турадиган бугунги шароитда инвесторлар учун жуда муҳимдир.
Янги функциялар ва техник имкониятларЯнги талқинда фойдаланувчилар учун бир қатор қулайликлар жорий этилган. Жумладан, хорижий акциялар, криптовалюталар ва турли индексларга боғланган ҳосилавий молиявий воситаларни кузатиб бориш учун алоҳида бўлим яратилди. Бу инвесторларга ўз портфелларини янада кенгроқ таҳлил қилиш имконини беради.
Шунингдек, савдо жараёнини тезлаштириш мақсадида бевосита графикнинг ўзидан туриб битимлар тузиш функцияси қўшилди. Фючерслар бўйича клиринг ва бозор нархларини батафсил ҳисоблаб чиқувчи тизим ҳам такомиллаштирилди. Бу каби ўзгаришлар профессионал трейдерлар учун ҳам, янги бошловчилар учун ҳам платформадан фойдаланиш самарадорлигини оширади.
Илова ичидаги инвесторлар учун мўлжалланган "Пульс" ижтимоий тармоғи ҳам эътибордан четда қолмади. Эндиликда ушбу платформада тематик муҳокамалар (тредлар) ва турли реакциялар билдириш тизими ишга туширилди. Бу фойдаланувчилар ўртасида тажриба алмашиш ва бозор янгиликларини муҳокама қилиш жараёнини янада интерактив кўринишга келтирди.
Ўрнатиш ва хавфсизлик масалалариiOS қурилмалари эгалари учун илова App Store дўконида ЭатсРате номи остида жойлаштирилган. Ташқи кўринишидан таомлар ва кулинария билан боғлиқ сервис бўлиб кўринса-да, юклаб олинганидан сўнг у тўлиқ функционал инвестиция платформасига айланади. Бундай услуб санкциялар туфайли банк иловаларининг ўчириб ташланишига қарши қўлланилаётган вақтинчалик ечим ҳисобланади.
Android фойдаланувчилари учун эса жараён бироз соддароқ кечмоқда. Улар янгиланган иловани бевосита Т-Банк расмий сайти орқали юклаб олишлари мумкин. Мутахассислар фойдаланувчиларга фақат расмий манбалардан фойдаланишни ва шубҳали ҳаволаларга кирмасликни тавсия қилмоқда, чунки банк хизматларининг ниқобланиши киберфирибгарлар учун ҳам янги имкониятлар очиши мумкин.
…