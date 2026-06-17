Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олди

·13·Техно
Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олди

Сунъий интеллект технологиялари ривожланиб бораётган бир пайтда, йирик корхоналар ушбу тизимларни реал бизнес жараёнларига жорий этишда ишончлилик муаммосига дуч келмоқда. Мазкур муаммони ҳал қилишни мақсад қилган Прамаана Лабс стартапи Хосла Вентурес бошчилигидаги инвестиция раундида 27 миллион доллар маблағ жалб қилди. Лойиҳада, шунингдек, Аксел, Болдкап, Нехус Вентуре Партнерс, Премжи Инвест ва Унбоунд каби нуфузли жамғармалар иштирок этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Прамаана Лабс компаниясининг асосий мақсади — сунъий интеллектни математик аниқлик билан бирлаштириш орқали тизимдаги "галлюцинациялар" (нотўғри маълумот тўқиш) ва хатоликларни бартараф этишдир. TechCrunch нашри маълумотига кўра, стартап олинган сармояни ҳуқуқшунослик, дори воситаларини яратиш ва солиқ ҳисоботи каби хатолик қимматга тушадиган соҳалар учун хавфсиз AI тизимларини ишлаб чиқишга йўналтиради.

Математик аниқлик ва детерминистик ёндашув

Ҳозирги кунда оммалашган LLM (катта тил моделлари) ўзининг мослашувчанлиги билан ажралиб турса-да, улар кўпинча мантиқсиз натижалар бериши мумкин. Прамаана Лабс эса ушбу моделларнинг устига махсус текширув қатламини (детерминистик лаер) ўрнатмоқда. Бу қатлам математик исботларни текширишда қўлланиладиган очиқ манбали ЛEАН дастурлаш тилига асосланган бўлиб, сунъий интеллект бераётган жавобларни қатъий қоидалар асосида назорат қилади.

Компания асосчиси ва бош ижрочи директори Ранжан Ражагопаланинг таъкидлашича, солиқ кодекси ёки ҳуқуқий нормалар худди математика каби қатъий қоидаларга эга. "Агарда сизда ушбу қоидаларнинг кодлаштирилган варианти бўлса, у ҳолда мантиқий хулосалар аниқ ва ўзгармас бўлади", — дейди у. Бу ёндашув сунъий интеллектнинг эркин мулоқот қилиш қобилиятини сақлаб қолган ҳолда, унинг натижаларини қонуний ва илмий жиҳатдан тўғри бўлишини таъминлайди.

Экспертлар назорати ва келажак режалари

Прамаана Лабс ҳар бир соҳа учун алоҳида ЛEАН услубидаги текширув тизимларини яратмоқда. Лойиҳага дунёнинг энг нуфузли мутахассислари жалб этилган. Масалан, солиқ тизими бўйича АҚШ Ички даромад хизматининг (ИRS) собиқ комиссари Даннй Верфел маслаҳатчи сифатида ишламоқда. Киберхавфсизлик ва фармацевтика йўналишларидаги ишларни эса ИIT Делҳи, ИIT Мадрас ва УК Беркелей университетлари профессорлари назорат қилмоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам сунъий интеллектни давлат хизматлари, солиқ ва банк тизимига жорий этишда бундай верификация тизимлари жуда муҳим ҳисобланади. Чунки молиявий ва ҳуқуқий масалаларда AI томонидан йўл қўйиладиган кичик хато ҳам жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Прамаана Лабс каби стартаплар айнан мана шу ишончсизлик деворини бузишни мақсад қилган.

Ранжан Ражагопаланинг фикрича, дунёдаги энг қийин муаммолар ечилмас эмас, балки тизимлаштирилмагандир. "Инсон саломатлиги, маблағи ёки эркинлигига дахл қилувчи ҳар қандай соҳада қоидалар мавжуд. Энди бизнинг вазифамиз — ушбу қоидаларни кодга айлантиришдир", — дея хулоса қилади у. Ушбу технология келажакда корхоналарга сунъий интеллектни шунчаки тажриба сифатида эмас, балки асосий иш қуроли сифатида қўллаш имконини беради.

Сунъий IntelлектПрамаана ЛабсХосла ВентуресТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврДеэпЛ компанияси Михҳало стартапини сотиб олди: Жонли таржима соҳасида янги даврБугун, 14:59Amazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатAmazfit Чеетаҳ 2 Ultra: Тоғли ҳудудлар ва ультрамарафонлар учун махсус ақлли соатБугун, 14:59Google олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиGoogle олти йиллик танаффусдан сўнг Gemini сунъий интеллектига эга янги ақлли колонкани тақдим этдиБугун, 14:58Канада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиКанада пенсия жамғармаси Ҳиндистоннинг сунъий интеллект инфратузилмасига 741 млн доллар тикдиБугун, 14:57Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш қоидалари қатъийлаштирилдиБугун, 14:27SpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиSpaceX компаниясининг Cargo Dragon кемаси ХКСдан қимматбаҳо юклар билан қайтдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда