Сунъий интеллект хатоларига чек қўйилади: Прамаана Лабс 27 миллион доллар инвестиция олди
Сунъий интеллект технологиялари ривожланиб бораётган бир пайтда, йирик корхоналар ушбу тизимларни реал бизнес жараёнларига жорий этишда ишончлилик муаммосига дуч келмоқда. Мазкур муаммони ҳал қилишни мақсад қилган Прамаана Лабс стартапи Хосла Вентурес бошчилигидаги инвестиция раундида 27 миллион доллар маблағ жалб қилди. Лойиҳада, шунингдек, Аксел, Болдкап, Нехус Вентуре Партнерс, Премжи Инвест ва Унбоунд каби нуфузли жамғармалар иштирок этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Прамаана Лабс компаниясининг асосий мақсади — сунъий интеллектни математик аниқлик билан бирлаштириш орқали тизимдаги "галлюцинациялар" (нотўғри маълумот тўқиш) ва хатоликларни бартараф этишдир. TechCrunch нашри маълумотига кўра, стартап олинган сармояни ҳуқуқшунослик, дори воситаларини яратиш ва солиқ ҳисоботи каби хатолик қимматга тушадиган соҳалар учун хавфсиз AI тизимларини ишлаб чиқишга йўналтиради.
Математик аниқлик ва детерминистик ёндашувҲозирги кунда оммалашган LLM (катта тил моделлари) ўзининг мослашувчанлиги билан ажралиб турса-да, улар кўпинча мантиқсиз натижалар бериши мумкин. Прамаана Лабс эса ушбу моделларнинг устига махсус текширув қатламини (детерминистик лаер) ўрнатмоқда. Бу қатлам математик исботларни текширишда қўлланиладиган очиқ манбали ЛEАН дастурлаш тилига асосланган бўлиб, сунъий интеллект бераётган жавобларни қатъий қоидалар асосида назорат қилади.
Компания асосчиси ва бош ижрочи директори Ранжан Ражагопаланинг таъкидлашича, солиқ кодекси ёки ҳуқуқий нормалар худди математика каби қатъий қоидаларга эга. "Агарда сизда ушбу қоидаларнинг кодлаштирилган варианти бўлса, у ҳолда мантиқий хулосалар аниқ ва ўзгармас бўлади", — дейди у. Бу ёндашув сунъий интеллектнинг эркин мулоқот қилиш қобилиятини сақлаб қолган ҳолда, унинг натижаларини қонуний ва илмий жиҳатдан тўғри бўлишини таъминлайди.
Экспертлар назорати ва келажак режалариПрамаана Лабс ҳар бир соҳа учун алоҳида ЛEАН услубидаги текширув тизимларини яратмоқда. Лойиҳага дунёнинг энг нуфузли мутахассислари жалб этилган. Масалан, солиқ тизими бўйича АҚШ Ички даромад хизматининг (ИRS) собиқ комиссари Даннй Верфел маслаҳатчи сифатида ишламоқда. Киберхавфсизлик ва фармацевтика йўналишларидаги ишларни эса ИIT Делҳи, ИIT Мадрас ва УК Беркелей университетлари профессорлари назорат қилмоқда.
Ўзбекистон шароитида ҳам сунъий интеллектни давлат хизматлари, солиқ ва банк тизимига жорий этишда бундай верификация тизимлари жуда муҳим ҳисобланади. Чунки молиявий ва ҳуқуқий масалаларда AI томонидан йўл қўйиладиган кичик хато ҳам жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Прамаана Лабс каби стартаплар айнан мана шу ишончсизлик деворини бузишни мақсад қилган.
Ранжан Ражагопаланинг фикрича, дунёдаги энг қийин муаммолар ечилмас эмас, балки тизимлаштирилмагандир. "Инсон саломатлиги, маблағи ёки эркинлигига дахл қилувчи ҳар қандай соҳада қоидалар мавжуд. Энди бизнинг вазифамиз — ушбу қоидаларни кодга айлантиришдир", — дея хулоса қилади у. Ушбу технология келажакда корхоналарга сунъий интеллектни шунчаки тажриба сифатида эмас, балки асосий иш қуроли сифатида қўллаш имконини беради.
…