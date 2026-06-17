Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратди

·26·Техно
Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратди

Станфорд университети битирувчилари Женни Дуан ва Абҳинав Агарвал аёллар саломатлигини мониторинг қилишда янги даврни бошлаб берувчи Клаир Ҳеалт стартапига асос солдилар. Ушбу лойиҳа гормонал ўзгаришларни реал вақт режимида, ноинвазив (терини тешмаган ҳолда) усулда кузатувчи илк тақиладиган қурилмани ишлаб чиқмоқда. Мазкур технология аёлларга ўз организмидаги мураккаб жараёнларни яхшироқ тушунишга ва саломатликдаги муаммоларни эрта аниқлашга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри берган маълумотга кўра, Клаир Ҳеалт лойиҳаси Хосла Вентурес бошчилигидаги инвестиция раундида 11,6 миллион доллар маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Молиялаштириш жараёнида a16z спеедрун, Картан Капитал ва бошқа нуфузли венчур жамғармалари ҳамда таниқли инвестор Энн Вожитски иштирок этган. Жалб қилинган маблағлар қурилманинг датчиклар тизимини такомиллаштириш ва сунъий интеллект алгоритмларини кенгайтиришга йўналтирилади.

Анъанавий ақлли соатлардан устунликлари

Ҳозирги кунда оммалашган Apple Watch ёки Pixel Watch каби қурилмалар асосан гироскоп, оптик сенсорлар ва тана ҳароратини ўлчаш билан чекланади. Клаир Ҳеалт асосчиларининг таъкидлашича, бу датчиклар гормонал саломатлик ҳақида тўлиқ тасаввур бериш учун етарли эмас. Янги гаджет 10 та турли биосенсор, жумладан, гормонлар динамикасини таҳлил қила оладиган ноёб биомагнит сенсор билан жиҳозланган.

Қурилма нафақат ҳайз сиклини, балки организмдаги яллиғланиш жараёнлари, шишлар, энергия даражаси ва перименопауза (менопаузага ўтиш даври) белгиларини ҳам кузатиб боради. Бу маълумотлар аёлларга шифокор қабулида ўз симптомларини шунчаки сўз билан тушунтириш ўрнига, аниқ рақамлар ва графиклар кўринишидаги тиббий маълумотларни тақдим этиш имконини беради.

Овозли сунъий интеллект ва индивидуал ёндашув

Стартапнинг яна бир ўзига хос жиҳати — фойдаланувчи билан мулоқот қилиш усулидир. Клаир Ҳеалт ўзининг махсус сунъий интеллект моделини яратган бўлиб, у фойдаланувчининг овози орқали биомаркерларни таҳлил қила олади. Бир неча дақиқалик суҳбатдан сўнг, тизим аёл кишининг сиклнинг қайси босқичида эканлигини ва унинг гормонал ҳолатини аниқлашга қодир.

Женни Дуаннинг сўзларига кўра, мавжуд мобил иловалар кўпинча чекланган миқдордаги симптомларни белгилашга имкон беради. Клаир Ҳеалт эса овозли интерфейс орқали фойдаланувчига ўз муаммоларини эркин баён қилиш имконини беради, сунъий интеллект эса ушбу маълумотларни таҳлил қилиб, индивидуал тавсиялар ишлаб чиқади.

Лойиҳа ҳозирда прототип босқичида бўлиб, унинг якуний кўриниши нафақат юқори технологик, балки эстетик жиҳатдан ҳам жозибадор бўлиши кутилмоқда. Бу каби инновациялар Ўзбекистон каби мамлакатларда ҳам аёллар саломатлигига рақамли технологиялар орқали масофавий ташхис қўйиш ва профилактика чораларини кучайтиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Клаир ҲеалтГормонларТехнологияСтартапАёллар Саломатлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошладиДунёнинг энг кичик радиолокацион сунъий йўлдоши Ер тасвирларини узатишни бошладиБугун, 17:59Одйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиОдйссей стартапи 1,45 миллиард доллар қийматга баҳоланди: Дунё моделлари даври бошландиБугун, 17:53Mastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаMastodon ижтимоий тармоғи янги функция орқали аудиторияни кенгайтиришни кўзламоқдаБугун, 17:52Amazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келдиAmazon юзлаб сунъий йўлдошларни тайёрлаб қўйди: Лойиҳа ракета танқислигига дуч келдиБугун, 17:30Yandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира оладиYandex Пėй фойдаланувчилари энди Plus балларини нақд пулга алмаштира оладиБугун, 17:27Сунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонадиСунъий интеллект хавфи: Америкаликларнинг атиги 16 фоизи технология келажагига ишонадиБугун, 17:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди