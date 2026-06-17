Аёллар саломатлигида инқилоб: Клаир Ҳеалт гормонларни кузатувчи ақлли қурилма яратди
Станфорд университети битирувчилари Женни Дуан ва Абҳинав Агарвал аёллар саломатлигини мониторинг қилишда янги даврни бошлаб берувчи Клаир Ҳеалт стартапига асос солдилар. Ушбу лойиҳа гормонал ўзгаришларни реал вақт режимида, ноинвазив (терини тешмаган ҳолда) усулда кузатувчи илк тақиладиган қурилмани ишлаб чиқмоқда. Мазкур технология аёлларга ўз организмидаги мураккаб жараёнларни яхшироқ тушунишга ва саломатликдаги муаммоларни эрта аниқлашга ёрдам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри берган маълумотга кўра, Клаир Ҳеалт лойиҳаси Хосла Вентурес бошчилигидаги инвестиция раундида 11,6 миллион доллар маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Молиялаштириш жараёнида a16z спеедрун, Картан Капитал ва бошқа нуфузли венчур жамғармалари ҳамда таниқли инвестор Энн Вожитски иштирок этган. Жалб қилинган маблағлар қурилманинг датчиклар тизимини такомиллаштириш ва сунъий интеллект алгоритмларини кенгайтиришга йўналтирилади.
Анъанавий ақлли соатлардан устунликлариҲозирги кунда оммалашган Apple Watch ёки Pixel Watch каби қурилмалар асосан гироскоп, оптик сенсорлар ва тана ҳароратини ўлчаш билан чекланади. Клаир Ҳеалт асосчиларининг таъкидлашича, бу датчиклар гормонал саломатлик ҳақида тўлиқ тасаввур бериш учун етарли эмас. Янги гаджет 10 та турли биосенсор, жумладан, гормонлар динамикасини таҳлил қила оладиган ноёб биомагнит сенсор билан жиҳозланган.
Қурилма нафақат ҳайз сиклини, балки организмдаги яллиғланиш жараёнлари, шишлар, энергия даражаси ва перименопауза (менопаузага ўтиш даври) белгиларини ҳам кузатиб боради. Бу маълумотлар аёлларга шифокор қабулида ўз симптомларини шунчаки сўз билан тушунтириш ўрнига, аниқ рақамлар ва графиклар кўринишидаги тиббий маълумотларни тақдим этиш имконини беради.
Овозли сунъий интеллект ва индивидуал ёндашувСтартапнинг яна бир ўзига хос жиҳати — фойдаланувчи билан мулоқот қилиш усулидир. Клаир Ҳеалт ўзининг махсус сунъий интеллект моделини яратган бўлиб, у фойдаланувчининг овози орқали биомаркерларни таҳлил қила олади. Бир неча дақиқалик суҳбатдан сўнг, тизим аёл кишининг сиклнинг қайси босқичида эканлигини ва унинг гормонал ҳолатини аниқлашга қодир.
Женни Дуаннинг сўзларига кўра, мавжуд мобил иловалар кўпинча чекланган миқдордаги симптомларни белгилашга имкон беради. Клаир Ҳеалт эса овозли интерфейс орқали фойдаланувчига ўз муаммоларини эркин баён қилиш имконини беради, сунъий интеллект эса ушбу маълумотларни таҳлил қилиб, индивидуал тавсиялар ишлаб чиқади.
Лойиҳа ҳозирда прототип босқичида бўлиб, унинг якуний кўриниши нафақат юқори технологик, балки эстетик жиҳатдан ҳам жозибадор бўлиши кутилмоқда. Бу каби инновациялар Ўзбекистон каби мамлакатларда ҳам аёллар саломатлигига рақамли технологиялар орқали масофавий ташхис қўйиш ва профилактика чораларини кучайтиришда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
…