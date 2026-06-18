Whoosh хизмати ўсишда давом этмоқда: Микромобиллик бозори янги босқичга чиқди
Россия ва МДҲ мамлакатларида кикшеринг хизматларига бўлган талаб барқарор ўсишда давом этмоқда. Хусусан, Whoosh сервиси 2026-йилнинг май ойи якунларига кўра ўзининг операцион фаолиятида сезиларли ижобий динамикани қайд этди. Бу кўрсаткичлар шаҳар транспорт тизимида электр самокатларнинг ўрни тобора мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг дастлабки беш ойи давомида амалга оширилган жами сафарлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 15 фоизга ошиб, 17,8 миллионни ташкил этди. Бундай ўсиш суръати нафақат Россия ичида, балки компания фаолият юритаётган бошқа МДҲ давлатларида ҳам бирдек кузатилмоқда. Бу эса микромобиллик хизматлари минтақавий миқёсда оммалашаётганини кўрсатади.
Самарадорликка йўналтирилган янги стратегияКомпания вакилларининг таъкидлашича, жорий мавсумда асосий эътибор самокатлар паркини шунчаки миқдор жиҳатидан кенгайтиришга эмас, балки мавжуд ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган. Стратегиянинг ўзгариши ҳар бир транспорт бирлигининг кунлик айланмасини кўпайтириш ва талаб юқори бўлган нуқталарда техникани аниқроқ жойлаштириш имконини берди.
Ушбу ёндашув натижасида биргина фаол фойдаланувчига тўғри келадиган ўртача сафарлар сони 11 фоизга ошди. Бу фойдаланувчилар самокатлардан нафақат кўнгилочар мақсадларда, балки кундалик мунтазам транспорт воситаси сифатида кўпроқ фойдалана бошлаганини англатади. Рўйхатдан ўтган аккаунтлар сони эса ўтган йилга нисбатан 21 фоизга кўпайиб, 36 миллионга етди.
Технологик инновациялар ва инфратузилмаWhoosh ўз хизматларини янада қулайлаштириш мақсадида бир қатор технологик ечимларни жорий этмоқда. Қуйидаги янгиликлар фойдаланувчилар фаоллигини оширишга хизмат қилмоқда:
- Сафарларни махсус СМС-хабарлар орқали бошлаш имконияти;
- Шаҳар инфратузилмаси билан чуқур интеграциялашув;
- Самокатларнинг жойлашувини ақлли таҳлил қилиш тизими.
Экспертларнинг фикрича, кикшеринг бозори эндиликда экстенсив ривожланишдан интенсив босқичга ўтмоқда. Яни, компаниялар кўпроқ самокат сотиб олишдан кўра, борини ақлли бошқариш ва мижозлар содиқлигини ошириш орқали даромадни кўпайтиришга ҳаракат қилмоқда. Бу эса узоқ муддатли истиқболда барқарор бизнес моделини шакллантиришга ёрдам беради.
…