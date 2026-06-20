Starlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошлади
Илон Маск асос солган SpaceX компаниясига тегишли Starlink сунъий йўлдош интернети глобал қамровни кенгайтиришда давом этмоқда. Навбатдаги босқичда Африка қитъасидаги Лесото Қироллиги ушбу юқори тезликдаги тармоққа уланди. Бу қадам нафақат оддий фойдаланувчилар, балки давлат хавфсизлиги ва фавқулодда хизматлар учун ҳам янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Starlink хизматлари Лесотодаги 25 дан ортиқ полиция маҳкамаларида, йўл ҳаракатини бошқариш тизимларида ҳамда табиий офатларга қарши курашиш гуруҳларида муваффақиятли жорий этилди. Бу ҳақда компания раҳбари Илон Маск ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди. Бундай стратегик объектларнинг интернет билан таъминланиши мамлакатда жамоат тартибини сақлаш ва тезкор чоралар кўриш самарадорлигини оширади.
Инфратузилма қийинчиликларига замонавий ечимЛесото каби релефи мураккаб ва тоғли ҳудудларда анъанавий ерусти алоқа кабелларини ётқизиш иқтисодий жиҳатдан жуда қимматга тушади ёки техник жиҳатдан имконсиз ҳисобланади. Starlink эса бундай чекка ҳудудларни паст кечикиш вақти (латенкй) билан ишлайдиган барқарор интернет билан таъминлашнинг энг мақбул йўли бўлиб хизмат қилмоқда. Бу орқали рақамли тафовутни бартараф этиш ва аҳолига замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш имконини бериш кўзда тутилган.
ixbt.com маълумотига кўра, Starlink яқинда Ироқ ҳукумати томонидан ҳам маъқулланган эди. Бу эса сунъий йўлдош тармоғининг нафақат демократик Ғарб давлатларида, балки мураккаб сиёсий ва географик шароитга эга бўлган минтақаларда ҳам фаол ўрин эгаллаётганидан далолат беради.
Глобал кўрсаткичлар ва келажак режалариБугунги кунда Starlink лойиҳасининг кўлами ҳайратланарли даражага етди. Лойиҳанинг ҳозирги ҳолати қуйидаги рақамларда акс этади:
- Ер орбитасида 10 000 дан ортиқ фаол сунъий йўлдошлар ҳаракатланмоқда;
- Хизматдан дунёнинг 160 та мамлакатида фойдаланилмоқда;
- Глобал миқёсда абонентлар сони 12 миллиондан ошиб кетган.
Ўзбекистон шароитида ҳам Starlink каби технологияларнинг кириб келиши, айниқса, олис қишлоқлар ва тоғли ҳудудлардаги мактаблар ҳамда тиббиёт муассасалари учун катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Ҳозирча минтақамизда ушбу хизматнинг тўлиқ ишга тушиши бўйича музокаралар ва синов жараёнлари давом этмоқда.
…