Starlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошлади

·0·Техно
Starlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошлади

Илон Маск асос солган SpaceX компаниясига тегишли Starlink сунъий йўлдош интернети глобал қамровни кенгайтиришда давом этмоқда. Навбатдаги босқичда Африка қитъасидаги Лесото Қироллиги ушбу юқори тезликдаги тармоққа уланди. Бу қадам нафақат оддий фойдаланувчилар, балки давлат хавфсизлиги ва фавқулодда хизматлар учун ҳам янги имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Starlink хизматлари Лесотодаги 25 дан ортиқ полиция маҳкамаларида, йўл ҳаракатини бошқариш тизимларида ҳамда табиий офатларга қарши курашиш гуруҳларида муваффақиятли жорий этилди. Бу ҳақда компания раҳбари Илон Маск ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида маълум қилди. Бундай стратегик объектларнинг интернет билан таъминланиши мамлакатда жамоат тартибини сақлаш ва тезкор чоралар кўриш самарадорлигини оширади.

Инфратузилма қийинчиликларига замонавий ечим

Лесото каби релефи мураккаб ва тоғли ҳудудларда анъанавий ерусти алоқа кабелларини ётқизиш иқтисодий жиҳатдан жуда қимматга тушади ёки техник жиҳатдан имконсиз ҳисобланади. Starlink эса бундай чекка ҳудудларни паст кечикиш вақти (латенкй) билан ишлайдиган барқарор интернет билан таъминлашнинг энг мақбул йўли бўлиб хизмат қилмоқда. Бу орқали рақамли тафовутни бартараф этиш ва аҳолига замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш имконини бериш кўзда тутилган.

ixbt.com маълумотига кўра, Starlink яқинда Ироқ ҳукумати томонидан ҳам маъқулланган эди. Бу эса сунъий йўлдош тармоғининг нафақат демократик Ғарб давлатларида, балки мураккаб сиёсий ва географик шароитга эга бўлган минтақаларда ҳам фаол ўрин эгаллаётганидан далолат беради.

Глобал кўрсаткичлар ва келажак режалари

Бугунги кунда Starlink лойиҳасининг кўлами ҳайратланарли даражага етди. Лойиҳанинг ҳозирги ҳолати қуйидаги рақамларда акс этади:

  • Ер орбитасида 10 000 дан ортиқ фаол сунъий йўлдошлар ҳаракатланмоқда;
  • Хизматдан дунёнинг 160 та мамлакатида фойдаланилмоқда;
  • Глобал миқёсда абонентлар сони 12 миллиондан ошиб кетган.
Компания тўхтаб қолиш ниятида эмас. SpaceX мутахассислари аллақачон янги авлод В3 сунъий йўлдошлари устида иш олиб бормоқда. Мазкур қурилмаларнинг илк партияси 2026-йилда Starship ракетаси ёрдамида коинотга учирилиши кутилмоқда. Бу эса интернет тезлигини янада ошириш ва қамров доирасини кенгайтириш имконини беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам Starlink каби технологияларнинг кириб келиши, айниқса, олис қишлоқлар ва тоғли ҳудудлардаги мактаблар ҳамда тиббиёт муассасалари учун катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Ҳозирча минтақамизда ушбу хизматнинг тўлиқ ишга тушиши бўйича музокаралар ва синов жараёнлари давом этмоқда.

StarlinkSpaceXИлон МаскИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиБугун, 05:59Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиIntel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиБугун, 05:518849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфонБугун, 04:58Олимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиОлимлар суюқликда теллур нанопроводлари шаклланишини илк бор жонли эфирда кузатишдиБугун, 04:29Сунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиСунъий интеллект ва миллий хавфсизлик: АҚШ Anthropic моделларини экспорт қилишни тақиқладиБугун, 03:50Япония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаЯпония такси бозорида инқилоб: Го компанияси роботаксиларни ишга туширмоқдаБугун, 02:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди