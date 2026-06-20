SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг навбатдаги муваффақиятли парвозини амалга оширди. Жума куни Калифорниядаги Ванденберг космик кучлари базасидан учирилган Falcon 9 ракета ташувчиси НРОЛ-179 миссияси доирасида махфий юкни орбитага олиб чиқди. Ушбу парвознинг ўзига хос жиҳати ракетанинг денгиздаги платформага эмас, балки бевосита қуруқликка қайтиб тушганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу миссияда иштирок этган ракета ташувчининг биринчи поғонаси учун бу коинотга учинчи бор чиқиш эди. Бунгача мазкур техника Starlink лойиҳасининг иккита миссиясини бажаришда қўлланилган. Ракета СЛК-4E старт мажмуасидан кўтарилиб, ўз вазифасини бажаргач, Ванденберг базасидаги 4-сонли қўниш майдончасига (ЛЗ-4) муваффақиятли қўнди.
Овоз эффектлари ва қуруқликка қўнишнинг ўзига хослигиОдатда SpaceX ракеталари океандаги махсус автоном кемаларга қўндирилади. Бу усул ёқилғини тежаш ва хавфсизлик нуқтаи назаридан энг кўп қўлланиладиган стандарт амалиётдир. Бироқ бу галги парвозда биринчи поғонанинг қуруқликка қайтиши маҳаллий аҳоли учун ўзига хос “соундтракк” билан кечди. Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо ва Вентура округларининг аҳолиси ракета қайтаётган вақтда кучли товуш зарбаларини эшитишган.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай товуш эффектлари ракета товуш тезлигидан юқори тезликда атмосферага кириб келиши натижасида юзага келади. Об-ҳаво шароитига қараб, бу зарбалар бир неча бор такрорланиши мумкин. Гарчи бу аҳоли учун бироз шовқинли бўлса-да, SpaceX муҳандислари учун қуруқликка қўниш техник хизмат кўрсатиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради ва вақтни тежайди.
Кўп марта фойдаланиш технологиясининг келажагиSpaceX коинотга парвозлар таннархини туширишда етакчилик қилмоқда. Бугунги кунда компания арсеналида 30 мартадан ортиқ коинотга учиб қайтган ракета ташувчилар мавжуд. Бу каби кўрсаткичлар космик саноатда инқилобий натижа ҳисобланади, чунки илгари ҳар бир парвоз учун янги ракета қуриш талаб этиларди.
НРОЛ-179 миссиясининг муваффақияти SpaceX компаниясининг ҳам тижорий, ҳам давлат буюртмаларини юқори аниқликда бажариш қобилиятини яна бир бор тасдиқлади. Қуруқликка қўниш амалиёти эса компаниянинг логистик имкониятлари кенгайиб бораётганидан далолат беради. Келгусида бундай парвозлар сони ортиши ва коинотга чиқиш янада арзонлашиши кутилмоқда.
…