SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширди

·0·Техно
SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг навбатдаги муваффақиятли парвозини амалга оширди. Жума куни Калифорниядаги Ванденберг космик кучлари базасидан учирилган Falcon 9 ракета ташувчиси НРОЛ-179 миссияси доирасида махфий юкни орбитага олиб чиқди. Ушбу парвознинг ўзига хос жиҳати ракетанинг денгиздаги платформага эмас, балки бевосита қуруқликка қайтиб тушганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу миссияда иштирок этган ракета ташувчининг биринчи поғонаси учун бу коинотга учинчи бор чиқиш эди. Бунгача мазкур техника Starlink лойиҳасининг иккита миссиясини бажаришда қўлланилган. Ракета СЛК-4E старт мажмуасидан кўтарилиб, ўз вазифасини бажаргач, Ванденберг базасидаги 4-сонли қўниш майдончасига (ЛЗ-4) муваффақиятли қўнди.

Овоз эффектлари ва қуруқликка қўнишнинг ўзига хослиги

Одатда SpaceX ракеталари океандаги махсус автоном кемаларга қўндирилади. Бу усул ёқилғини тежаш ва хавфсизлик нуқтаи назаридан энг кўп қўлланиладиган стандарт амалиётдир. Бироқ бу галги парвозда биринчи поғонанинг қуруқликка қайтиши маҳаллий аҳоли учун ўзига хос “соундтракк” билан кечди. Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо ва Вентура округларининг аҳолиси ракета қайтаётган вақтда кучли товуш зарбаларини эшитишган.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, бундай товуш эффектлари ракета товуш тезлигидан юқори тезликда атмосферага кириб келиши натижасида юзага келади. Об-ҳаво шароитига қараб, бу зарбалар бир неча бор такрорланиши мумкин. Гарчи бу аҳоли учун бироз шовқинли бўлса-да, SpaceX муҳандислари учун қуруқликка қўниш техник хизмат кўрсатиш жараёнини сезиларли даражада осонлаштиради ва вақтни тежайди.

Кўп марта фойдаланиш технологиясининг келажаги

SpaceX коинотга парвозлар таннархини туширишда етакчилик қилмоқда. Бугунги кунда компания арсеналида 30 мартадан ортиқ коинотга учиб қайтган ракета ташувчилар мавжуд. Бу каби кўрсаткичлар космик саноатда инқилобий натижа ҳисобланади, чунки илгари ҳар бир парвоз учун янги ракета қуриш талаб этиларди.

НРОЛ-179 миссиясининг муваффақияти SpaceX компаниясининг ҳам тижорий, ҳам давлат буюртмаларини юқори аниқликда бажариш қобилиятини яна бир бор тасдиқлади. Қуруқликка қўниш амалиёти эса компаниянинг логистик имкониятлари кенгайиб бораётганидан далолат беради. Келгусида бундай парвозлар сони ортиши ва коинотга чиқиш янада арзонлашиши кутилмоқда.

SpaceXFalcon 9КоинотТехнологияИлон Маск
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиХитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиБугун, 09:56Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаIntel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаБугун, 09:21Starlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиStarlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиБугун, 08:58ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиБугун, 05:59Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиIntel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиБугун, 05:518849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфон8849 Tank 5: Проектор, лазерли масофа ўлчагич ва 17 600 мАс аккумуляторли смартфонБугун, 04:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди