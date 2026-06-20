Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқда
АҚШнинг Tesla компанияси томонидан ишлаб чиқилган Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизими Европа бозорига киришда кутилмаган тўсиққа дуч келди. Швеция транспорт бошқармаси (ТРВ) ушбу автоном бошқарув тизимининг тезлик чекловларига амал қилмаслиги сабабли уни маъқуллашга қарши чиқмоқда. Бу ҳолат электромобил ишлаб чиқарувчисининг қитъадаги кенгайиш режаларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Швеция ҳукумати вакиллари Европа Иттифоқини ушбу технологияга рухсат бермасликка чақирмоқда. ТРВ мутахассисларининг таъкидлашича, Tesla автопилоти белгиланган тезлик меъёрларини мунтазам равишда бузиш имкониятига эга ва бу ҳолат йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига зид келади. Швеция томони тизим тўлиқ назорат остига олинмагунча уни Европа йўлларига чиқариш хавфли деб ҳисобламоқда.
Ҳуқуқий асослар ва хавфсизлик масалалариШвеция транспорт бошқармаси Европа Иттифоқининг Автотранспорт воситалари техник қўмитасига (ТКМВ) расмий хат йўллади. Унда айтилишича, автоматлаштирилган тизимларнинг қонуний тезлик чекловларидан ошиб кетишига рухсат бериш ҳуқуқий базага путур етказади. Шунингдек, бу автоном бошқарувдан кутилаётган асосий фойда — хавфсизликни таъминлаш ғоясини ҳам шубҳа остига қўяди.
Tesla автомобилларидаги ФСД тизими ҳайдовчи танлаган профилга қараб тезликни автоматик тарзда белгилайди. Амалиётда ушбу режим кўпинча рухсат этилган максимал тезликдан юқори ҳаракатланиши кузатилган. Гарчи компания барча масъулият ҳайдовчи зиммасида эканини ва тизимни исталган вақтда ўчириш мумкинлигини таъкидласа-да, Швеция расмийлари бундай ёндашувни етарли деб ҳисобламаяпти.
АҚШ ва Европа ўртасидаги фарқАҚШ йўлларида ҳайдовчиларнинг тезликни бироз ошириши одатий ҳол саналса, Европада, хусусан, Скандинавия давлатларида бу масалага жуда қатъий ёндашилади. Швеция каби мамлакатларда ҳайдовчиларнинг ҳаракати камроқ тажовузкор ва қонунларга итоаткорлик даражаси юқори. Шу сабабли, Tesla тизимининг "эркин" ҳаракатланиш услуби маҳаллий тартиб-қоидаларга мос келмаяпти.
Шунга қарамай, Tesla Европанинг айрим давлатларида муваффақият қозонишга улгурди. Яқинда Илон Маск ФСД Супервисед тизими Литвада ишга туширилганини маълум қилди. Литва ушбу технологияни расман маъқуллаган ва жорий этган Европадаги иккинчи давлатга айланди. Бироқ Швециянинг қатъий позицияси бошқа йирик Европа Иттифоқи давлатларининг қарорига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.
Ҳозирча Tesla компанияси Швеция транспорт бошқармасининг эътирозлари юзасидан расмий баёнот бергани йўқ. 30-июн куни бўлиб ўтадиган ТКМВ йиғилишида ушбу масала якуний кўриб чиқилиши ва Tesla тизимларининг Европа Иттифоқи ҳудудидаги келажаги ҳал қилиниши кутилмоқда.
…