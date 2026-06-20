Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқда

·30·Техно
Швеция Tesla автопилотига қарши чиқди: Тизим тезликни оширишда айбланмоқда

АҚШнинг Tesla компанияси томонидан ишлаб чиқилган Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тизими Европа бозорига киришда кутилмаган тўсиққа дуч келди. Швеция транспорт бошқармаси (ТРВ) ушбу автоном бошқарув тизимининг тезлик чекловларига амал қилмаслиги сабабли уни маъқуллашга қарши чиқмоқда. Бу ҳолат электромобил ишлаб чиқарувчисининг қитъадаги кенгайиш режаларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Швеция ҳукумати вакиллари Европа Иттифоқини ушбу технологияга рухсат бермасликка чақирмоқда. ТРВ мутахассисларининг таъкидлашича, Tesla автопилоти белгиланган тезлик меъёрларини мунтазам равишда бузиш имкониятига эга ва бу ҳолат йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларига зид келади. Швеция томони тизим тўлиқ назорат остига олинмагунча уни Европа йўлларига чиқариш хавфли деб ҳисобламоқда.

Ҳуқуқий асослар ва хавфсизлик масалалари

Швеция транспорт бошқармаси Европа Иттифоқининг Автотранспорт воситалари техник қўмитасига (ТКМВ) расмий хат йўллади. Унда айтилишича, автоматлаштирилган тизимларнинг қонуний тезлик чекловларидан ошиб кетишига рухсат бериш ҳуқуқий базага путур етказади. Шунингдек, бу автоном бошқарувдан кутилаётган асосий фойда — хавфсизликни таъминлаш ғоясини ҳам шубҳа остига қўяди.

Tesla автомобилларидаги ФСД тизими ҳайдовчи танлаган профилга қараб тезликни автоматик тарзда белгилайди. Амалиётда ушбу режим кўпинча рухсат этилган максимал тезликдан юқори ҳаракатланиши кузатилган. Гарчи компания барча масъулият ҳайдовчи зиммасида эканини ва тизимни исталган вақтда ўчириш мумкинлигини таъкидласа-да, Швеция расмийлари бундай ёндашувни етарли деб ҳисобламаяпти.

АҚШ ва Европа ўртасидаги фарқ

АҚШ йўлларида ҳайдовчиларнинг тезликни бироз ошириши одатий ҳол саналса, Европада, хусусан, Скандинавия давлатларида бу масалага жуда қатъий ёндашилади. Швеция каби мамлакатларда ҳайдовчиларнинг ҳаракати камроқ тажовузкор ва қонунларга итоаткорлик даражаси юқори. Шу сабабли, Tesla тизимининг "эркин" ҳаракатланиш услуби маҳаллий тартиб-қоидаларга мос келмаяпти.

Шунга қарамай, Tesla Европанинг айрим давлатларида муваффақият қозонишга улгурди. Яқинда Илон Маск ФСД Супервисед тизими Литвада ишга туширилганини маълум қилди. Литва ушбу технологияни расман маъқуллаган ва жорий этган Европадаги иккинчи давлатга айланди. Бироқ Швециянинг қатъий позицияси бошқа йирик Европа Иттифоқи давлатларининг қарорига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин.

Ҳозирча Tesla компанияси Швеция транспорт бошқармасининг эътирозлари юзасидан расмий баёнот бергани йўқ. 30-июн куни бўлиб ўтадиган ТКМВ йиғилишида ушбу масала якуний кўриб чиқилиши ва Tesla тизимларининг Европа Иттифоқи ҳудудидаги келажаги ҳал қилиниши кутилмоқда.

TeslaАвтопилотШвецияТехнологияФСД
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиSpaceX компаниясининг Falcon 9 ракета ташувчиси Калифорнияда шовқинли қўнишни амалга оширдиБугун, 10:20Хитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиХитой технологик инқилоб остонасида: Оддий смартфон орқали илк сунъий йўлдош қўнғироғиБугун, 09:56Intel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаIntel компаниясининг ҳамёнбоп Коре 3 304 процессори Apple А18 Pro билан беллашмоқдаБугун, 09:21Starlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиStarlink тармоғи Африканинг яна бир давлатида расман иш бошладиБугун, 08:58ВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиВЛК асосчиси роботлар оламини ўзгартирувчи Кйбер лойиҳасини тақдим этдиБугун, 05:59Intel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиIntel процессорлари орасида кутилмаган натижа: Core Ultra 7 модели Core Ultra 9дан ўзиб кетдиБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди