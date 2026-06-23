Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қилади

·0·Техно
Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қилади

Дунё технология гиганти Google ва мустақил фильмлар ишлаб чиқаришда етакчи саналган А24 киностудияси ўртасида стратегик ҳамкорлик ўрнатилди. Ушбу келишув доирасида Google кино саноатига сунъий интеллект (AI) технологияларини чуқурроқ интеграция қилиш учун тахминан 75 миллион доллар сармоя киритмоқда. Бу қадам Голливудда нейротармоқлардан фойдаланиш борасидаги баҳслар қизиган бир пайтда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инвестиция лойиҳаси нафақат молиявий қўллаб-қувватлаш, балки кино ижодкорлари учун махсус рақамли воситаларни яратишни кўзда тутади. А24 студияси ўзининг "Баккрооms" ва "Мартй Супреме" каби муваффақиятли лойиҳалари билан танилган бўлиб, эндиликда Google технологиялари ёрдамида суратга олиш ва монтаж жараёнларини оптималлаштиришни режалаштирмоқда.

Ижодкорлар ўрнини босмайдиган технология

Ҳозирги вақтда кўплаб йирик Голливуд студиялари генератив сунъий интеллектга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлмоқда. Бунинг асосий сабаби муаллифлик ҳуқуқлари ва AI ижодий ходимларнинг иш ўринларини эгаллаб олиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлардир. Бироқ Google ва А24 бошқача йўлни танлади: улар ишлаб чиқадиган воситалар режиссёр ва операторларни алмаштиришга эмас, балки уларнинг ишини осонлаштиришга қаратилади.

Келишувнинг энг муҳим бандларидан бири муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш билан боғлиқ. Унга кўра, Google компанияси А24 студиясининг бой фильмлар ва сериаллар кутубхонасига кириш ҳуқуқини олмайди. Бу эса нейротармоқларни ўқитишда мавжуд интеллектуал мулкдан рухсатсиз фойдаланилмаслигини кафолатлайди.

Лойиҳа доирасида студиянинг юлдузли таркиби, жумладан, машҳур актёр Тимотее Чаламет ва режиссёр Кейн Парсонс каби ижодкорлар билан ҳамкорлик қилиш кўзда тутилган. Бу машҳурларнинг тажрибаси янги технологияларни амалиётда синаб кўриш ва уларни кино санъати талабларига мослаштиришда қўл келади.

Ўзбекистонлик кино ихлосмандлари ва соҳа мутахассислари учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли. Зеро, жаҳон киносидаги бундай технологик ўзгаришлар тез орада глобал стандартларга айланади. Google каби платформаларнинг кино саноатига кириб келиши, келажакда фильмларни яратиш харажатларини камайтириши ва визуал эффектлар сифатини янги босқичга олиб чиқиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Google ва А24 иттифоқи сунъий интеллектнинг санъатдаги ўрнини белгилаб берувчи тажриба майдонига айланади. Агар ушбу ҳамкорлик муваффақиятли чиқса, бошқа йирик студиялар ҳам нейротармоқлардан фойдаланиш борасидаги консерватив қарашларини ўзгартириши тайин.

GoogleА24Сунъий IntelлектГолливудТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиАи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этдиБугун, 09:52James Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиJames Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиБугун, 07:25James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиJames Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиБугун, 06:26Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 06:25Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиMicrosoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиБугун, 05:59OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиOpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиБугун, 05:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди