Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қилади
Дунё технология гиганти Google ва мустақил фильмлар ишлаб чиқаришда етакчи саналган А24 киностудияси ўртасида стратегик ҳамкорлик ўрнатилди. Ушбу келишув доирасида Google кино саноатига сунъий интеллект (AI) технологияларини чуқурроқ интеграция қилиш учун тахминан 75 миллион доллар сармоя киритмоқда. Бу қадам Голливудда нейротармоқлардан фойдаланиш борасидаги баҳслар қизиган бир пайтда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур инвестиция лойиҳаси нафақат молиявий қўллаб-қувватлаш, балки кино ижодкорлари учун махсус рақамли воситаларни яратишни кўзда тутади. А24 студияси ўзининг "Баккрооms" ва "Мартй Супреме" каби муваффақиятли лойиҳалари билан танилган бўлиб, эндиликда Google технологиялари ёрдамида суратга олиш ва монтаж жараёнларини оптималлаштиришни режалаштирмоқда.
Ижодкорлар ўрнини босмайдиган технологияҲозирги вақтда кўплаб йирик Голливуд студиялари генератив сунъий интеллектга эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлмоқда. Бунинг асосий сабаби муаллифлик ҳуқуқлари ва AI ижодий ходимларнинг иш ўринларини эгаллаб олиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлардир. Бироқ Google ва А24 бошқача йўлни танлади: улар ишлаб чиқадиган воситалар режиссёр ва операторларни алмаштиришга эмас, балки уларнинг ишини осонлаштиришга қаратилади.
Келишувнинг энг муҳим бандларидан бири муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш билан боғлиқ. Унга кўра, Google компанияси А24 студиясининг бой фильмлар ва сериаллар кутубхонасига кириш ҳуқуқини олмайди. Бу эса нейротармоқларни ўқитишда мавжуд интеллектуал мулкдан рухсатсиз фойдаланилмаслигини кафолатлайди.
Лойиҳа доирасида студиянинг юлдузли таркиби, жумладан, машҳур актёр Тимотее Чаламет ва режиссёр Кейн Парсонс каби ижодкорлар билан ҳамкорлик қилиш кўзда тутилган. Бу машҳурларнинг тажрибаси янги технологияларни амалиётда синаб кўриш ва уларни кино санъати талабларига мослаштиришда қўл келади.
Ўзбекистонлик кино ихлосмандлари ва соҳа мутахассислари учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли. Зеро, жаҳон киносидаги бундай технологик ўзгаришлар тез орада глобал стандартларга айланади. Google каби платформаларнинг кино саноатига кириб келиши, келажакда фильмларни яратиш харажатларини камайтириши ва визуал эффектлар сифатини янги босқичга олиб чиқиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Google ва А24 иттифоқи сунъий интеллектнинг санъатдаги ўрнини белгилаб берувчи тажриба майдонига айланади. Агар ушбу ҳамкорлик муваффақиятли чиқса, бошқа йирик студиялар ҳам нейротармоқлардан фойдаланиш борасидаги консерватив қарашларини ўзгартириши тайин.
…