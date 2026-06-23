Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилди
Дунёнинг энг бой инсонларидан бири, Tesla ва xAI асосчиси Elon Musk сунъий интеллект (СИ) ривожланиши борасида навбатдаги шов-шувли баёнот билан чиқди. Миллиардернинг фикрича, яқин 4-5 йил ичида технология даражаси шундай нуқтага етадики, у нафақат алоҳида шахсларни, балки бутун инсониятнинг умумий интеллектуал салоҳиятини ҳам ортда қолдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу прогноз таниқли тадбиркор Петер Диамандиснинг инсониятни Ер сайёраси чегарасидан ташқарига кенгайтириш ҳақидаги фикрларига жавоб тариқасида янгради. Диамандис ресурслар чекланганлигини енгиб ўтиш ва инновацияларни тезлаштириш учун коинотни ўзлаштириш зарурлигини таъкидлаган эди. Elon Musk эса бу жараёнда инсон омилидан кўра сунъий онгнинг роли кескин ортиб кетишига ишора қилмоқда.
Инсоният генийи ва технологик чегараМускнинг тушунтиришича, инсоният генийининг имкониятлари шу пайтгача аҳоли сони ва ресурслардан фойдаланиш даражаси билан чекланиб келган. Бироқ сунъий интеллектнинг жадал тараққиёти бу тўсиқларни олиб ташлаши мумкин. Унинг фикрича, ҳисоблаш қувватлари ва энергиянинг кўпайиши шунчаки техник ўсиш эмас, балки кашфиётлар қилиш ва мураккаб муаммоларни ечишда инсониятга тенгсиз ёрдамчи яратилишидир.
Миллиардер аввалроқ ўзининг xAI компанияси 2026-йилга бориб умумий сунъий интеллект (AGI) даражасига етиши мумкинлигини айтган эди. AGI — бу инсон бажара оладиган ҳар қандай ақлий вазифани ўзлаштиришга қодир бўлган тизимдир. Агар Мускнинг янги прогнози амалга ошса, 2029-йилга бориб СИ бутун дунё аҳолисининг коллектив ақлидан устун келади.
Хавфсизлик ва "Терминатор" сценарийсиШу билан бирга, Elon Musk технологик гигантларни эҳтиёткорликка чақиришдан чарчамаяпти. Унинг сўзларига кўра, СИ устидан назоратни йўқотиш фожиавий оқибатларга, хусусан, машҳур "Терминатор" фильми сценарийсининг ҳақиқатга айланишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар хавфсизлик масалаларига биринчи даражали эътибор қаратишлари шарт.
Шунингдек, тадбиркор келажакда роботлар сони одамлардан кўп бўлишини ва улар инсониятнинг барча эҳтиёжларини қондиришини таъкидламоқда. Муск бу даврни "ажойиб тўкин-сочинлик даври" деб атаб, жамиятни иқтисодий ва ижтимоий ўзгаришларга тайёр туришга ундади. ixbt.com маълумотига кўра, бу каби ўзгаришлар меҳнат бозори ва кундалик турмуш тарзини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик мутахассислар ҳам глобал технологик пойгани диққат билан кузатмоқдалар. Гарчи Мускнинг прогнозлари кўпинча оптимистик ёки ҳаддан ташқари радикал туюлса-да, ChatGPT ва бошқа нейротармоқларнинг бугунги муваффақияти бу жараён аллақачон қайтмас тус олганини кўрсатмоқда.
…