Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилди

·0·Техно
Elon Musk сунъий интеллект 5 йилдан сўнг бутун инсониятдан ақллироқ бўлишини башорат қилди

Дунёнинг энг бой инсонларидан бири, Tesla ва xAI асосчиси Elon Musk сунъий интеллект (СИ) ривожланиши борасида навбатдаги шов-шувли баёнот билан чиқди. Миллиардернинг фикрича, яқин 4-5 йил ичида технология даражаси шундай нуқтага етадики, у нафақат алоҳида шахсларни, балки бутун инсониятнинг умумий интеллектуал салоҳиятини ҳам ортда қолдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу прогноз таниқли тадбиркор Петер Диамандиснинг инсониятни Ер сайёраси чегарасидан ташқарига кенгайтириш ҳақидаги фикрларига жавоб тариқасида янгради. Диамандис ресурслар чекланганлигини енгиб ўтиш ва инновацияларни тезлаштириш учун коинотни ўзлаштириш зарурлигини таъкидлаган эди. Elon Musk эса бу жараёнда инсон омилидан кўра сунъий онгнинг роли кескин ортиб кетишига ишора қилмоқда.

Инсоният генийи ва технологик чегара

Мускнинг тушунтиришича, инсоният генийининг имкониятлари шу пайтгача аҳоли сони ва ресурслардан фойдаланиш даражаси билан чекланиб келган. Бироқ сунъий интеллектнинг жадал тараққиёти бу тўсиқларни олиб ташлаши мумкин. Унинг фикрича, ҳисоблаш қувватлари ва энергиянинг кўпайиши шунчаки техник ўсиш эмас, балки кашфиётлар қилиш ва мураккаб муаммоларни ечишда инсониятга тенгсиз ёрдамчи яратилишидир.

Миллиардер аввалроқ ўзининг xAI компанияси 2026-йилга бориб умумий сунъий интеллект (AGI) даражасига етиши мумкинлигини айтган эди. AGI — бу инсон бажара оладиган ҳар қандай ақлий вазифани ўзлаштиришга қодир бўлган тизимдир. Агар Мускнинг янги прогнози амалга ошса, 2029-йилга бориб СИ бутун дунё аҳолисининг коллектив ақлидан устун келади.

Хавфсизлик ва "Терминатор" сценарийси

Шу билан бирга, Elon Musk технологик гигантларни эҳтиёткорликка чақиришдан чарчамаяпти. Унинг сўзларига кўра, СИ устидан назоратни йўқотиш фожиавий оқибатларга, хусусан, машҳур "Терминатор" фильми сценарийсининг ҳақиқатга айланишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли, ишлаб чиқувчилар хавфсизлик масалаларига биринчи даражали эътибор қаратишлари шарт.

Шунингдек, тадбиркор келажакда роботлар сони одамлардан кўп бўлишини ва улар инсониятнинг барча эҳтиёжларини қондиришини таъкидламоқда. Муск бу даврни "ажойиб тўкин-сочинлик даври" деб атаб, жамиятни иқтисодий ва ижтимоий ўзгаришларга тайёр туришга ундади. ixbt.com маълумотига кўра, бу каби ўзгаришлар меҳнат бозори ва кундалик турмуш тарзини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик мутахассислар ҳам глобал технологик пойгани диққат билан кузатмоқдалар. Гарчи Мускнинг прогнозлари кўпинча оптимистик ёки ҳаддан ташқари радикал туюлса-да, ChatGPT ва бошқа нейротармоқларнинг бугунги муваффақияти бу жараён аллақачон қайтмас тус олганини кўрсатмоқда.

Elon MuskСунъий IntelлектТехнологияxAIКелажак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиСмартфон ва компьютерлар нархи ошиши мумкин: LPDDR5X хотира чиплари кескин қимматлашдиБугун, 13:20Илон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиИлон Маскнинг Grok Буилд воситаси автоном режимга ўтди: Энди у инсон аралашувисиз код ёзадиБугун, 12:51Samsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиSamsung Galaxy S24 фойдаланувчилари учун Android 16 асосидаги One UI 8.5 тарқатила бошландиБугун, 12:22Realme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиRealme рекорд даражадаги 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонини тақдим этдиБугун, 11:55SpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиSpaceX коинотни забт этишга тайёрланмоқда: Гигабай заводи Мегабай баландлигидан ўтдиБугун, 11:27Голливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиГолливудда янги давр: Google ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорлик қиладиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди