Сунъий интеллект бозоридаги пуфак ва мислсиз ўсиш: Инвесторлар янги давр хатарларидан огоҳлантирмоқда
Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши молия бозорларида мисли кўрилмаган тезликни юзага келтирди. TechCrunch томонидан ташкил этилган СтриктлйВК тадбирида соҳа мутахассислари ҳозирги вазиятни таҳлил қилиб, инвестиция киритишнинг янги қоидаларини муҳокама қилдилар. М13 фирмаси ҳаммуассиси Картер Реум ва Басис Сет Вентурес ҳамкори Чанг Ху иштирокидаги мулоқотда AI инфратузилмаси атрофидаги шов-шувлар ҳамда стартапларнинг яшовчанлиги масаласи асосий мавзу бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Чанг Хунинг таъкидлашича, бугунги кунда биз гувоҳи бўлаётган ўсиш суръатлари тарихда кузатилмаган. Масалан, ChatGPT атиги олти ой ичида даромадини 1 миллион доллардан 40 миллиард долларгача оширишга муваффақ бўлди. Бундай кўрсаткичлар анъанавий бизнес моделларини бутунлай ўзгартириб юбормоқда. Инвесторнинг сўзларига кўра, айрим стартаплар бор-йўғи 20 кишилик жамоа билан бир йил ичида даромадини 10 миллиондан 70 миллион долларгача етказмоқда, бу эса бозорнинг нақадар чанқоқлигидан далолат беради.
Инноваторлар ва технологик гигантлар ўртасидаги курашКартер Реумнинг фикрича, ҳозирги сикл аввалги технологик инқилоблардан (булутли технологиялар ёки iPhone даври) тубдан фарқ қилади. Авваллари инноваторлар ўзаро рақобатлашган бўлса, энди улар дунёдаги энг бой ва энг кучли ўнта технологик гигантга қарши курашишга мажбур. Apple, Google ва Microsoft каби корпорациялар нафақат катта капиталга, балки улкан маълумотлар базаси ва энг сара истеъдодларга эга.
Шу сабабли, кичик стартаплар учун йирик компаниялар томонидан ютиб юборилмаслик ёки бозордан сиқиб чиқарилмаслик асосий вазифага айланган. Реумнинг таъкидлашича, ушбу жараёнда "тўсиқлар" муҳим рол ўйнайди. Яни, стартаплар йирик гигантлар ҳали етиб бормаган ёки тартибга солиш мураккаб бўлган соҳаларга, масалан, соғлиқни сақлаш ёки давлат хизматлари тизимига эътибор қаратиши лозим.
Инвестиция киритишда янгича ёндашувБозор шиддат билан ўзгараётган бир пайтда, инвесторлар лойиҳаларни баҳолашда эҳтиёткорлик чораларини кўрмоқда. Басис Сет Вентурес стратегиясига кўра, инвестициялар икки йўналишда амалга оширилади: AI тизимининг "остида" ва "устида".
- AI остидаги инфратузилма: Маълумотлар базаси, версияларни бошқариш ва жойлаштириш воситалари. Илгари булар инсонлар учун яратилган бўлса, энди сунъий интеллект агентлари учун янгидан ишлаб чиқилмоқда.
- AI устидаги ечимлар: Узоқ муддатли фарқланишга эга бўлган ва техник жиҳатдан ҳимояланган маҳсулотлар.
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон технологик бозори учун ҳам ушбу тенденциялар бегона эмас. Маҳаллий стартаплар глобал гигантлар билан рақобатлашиш ўрнига, ўзига хос миллий маълумотлар ва мураккаб тартибга солинадиган соҳаларда AI ечимларини таклиф қилиш орқали муваффақиятга эришишлари мумкин.
…