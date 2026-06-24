OpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилди
Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг илк шахсий чипини расман эълон қилди. Броадком компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ушбу янги процессор Жалапенё деб номланди. Мазкур қадам компаниянинг NVIDIA график процессорларига бўлган кучли боғлиқлигини камайтириш ҳамда ўз тизимларининг самарадорлигини ошириш йўлидаги стратегик бурилиш ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жалапенё чипи айнан OpenAI тизимларининг ўзига хос эҳтиёжлари учун махсус лойиҳалаштирилган. Қизиғи шундаки, процессорни яратиш жараёнида компаниянинг ўз сунъий интеллект моделларидан ҳам фойдаланилган. Ҳозирда чип синов босқичида бўлса-да, дастлабки натижалар у энергия сарфи ва унумдорлик нисбати бўйича бозордаги мавжуд муқобиллардан сезиларли даражада устун эканини кўрсатмоқда.
Инференсе жараёни учун махсус ечимЯнги процессор асосан "инференсе" (хулоса чиқариш) жараёнлари, яни фойдаланувчи сўровларига жавобан тайёр моделларни ишга тушириш учун мўлжалланган. OpenAI президенти Грег Брокман компания подкастида таъкидлашича, улар ўз иш юкламаларини (ворклоад) жуда яхши тушунишади ва айнан етарли даражада хизмат кўрсатилмаётган соҳаларни тезлаштиришга эътибор қаратишган.
Маълумотларга кўра, Жалапенё реал вақт режимида код ёзиш моделларини ишлатишда жуда арзон таннархни таъминлайди. Гарчи моделларни ўқитиш (пре-траининг) каби оғир вазифалар ҳали ҳам NVIDIA ускуналарида қолса-да, инференсе харажатларининг озгина қисқариши ҳам компаниянинг молиявий барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.
Технологик мустақиллик сари қадамOpenAI ушбу ҳаракати билан Google ва Amazon каби гигантлар қаторига қўшилди. Ушбу компаниялар ҳам машинали ўқитиш жараёнларини тезлаштириш учун ўзларининг махсус "AI акселератор" чипларини ишлаб чиққан эди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик келажакда ChatGPT ва бошқа хизматларнинг тезроқ ва барқарорроқ ишлашини англатиши мумкин.
Компания ўз баёнотида фақатгина моделлар яратиш билан чекланиб қолмай, уларнинг остидаги бутун инфратузилмани — чип архитектурасидан тортиб, хотира тизимлари ва тармоқ технологияларигача оптималлаштираётганини билдирди. Бундай комплекс ёндашув моделларни нафақат тезроқ, балки фойдаланувчилар учун арзонроқ қилишга хизмат қилади.
ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI ҳозирда Кодех каби агентли маҳсулотлар ва уларни ҳаракатга келтирувчи маълумотлар марказларини ҳам фаол ривожлантирмоқда. Ўз чипларига эга бўлиш компанияга дастурий таъминот ва аппарат қисмини бир хил мақсад йўлида мукаммал бирлаштириш имконини беради.
…