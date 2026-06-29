Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқда

·23·Техно
Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқда

Apple компанияси ўзининг энг кучли ишчи станцияларидан бири бўлган Mac Studio моделини сезиларли даражада янгилаш устида ишламоқда. Bloomberg нашри таҳлилчиси Mark Gurman берган маълумотларга кўра, янги авлод M5 Ultra процессорига эга компьютерлар 2026-йилнинг охирида бозорга чиқиши кутилмоқда. Бу янгиланиш профессионал фойдаланувчилар ва мураккаб график вазифалар билан шуғулланувчи мутахассислар учун муҳим технологик қадам бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг узоқ муддатли режаларида фақатгина M5 чипи билан чекланиб қолиш кўзда тутилмаган. Маълум қилинишича, Apple 2028-йилга бориб янада кучлироқ бўлган М7 Ultra платформасини ҳам тақдим этишни режалаштирган. Ушбу стратегия компаниянинг ўз чипларини ишлаб чиқариш сиклини барқарорлаштиришга ва юқори унумдорликка эга қурилмалар сегментида етакчиликни сақлаб қолишга қаратилган.

Совутиш тизими ва сунъий интеллект имкониятлари

Янги Mac Studio моделларида асосий эътибор ички архитектурани такомиллаштиришга қаратилади. Хусусан, Apple муҳандислари қурилманинг радиатор тизимини тубдан қайта кўриб чиқмоқдалар. Бу ўзгариш бежиз эмас, чунки янги чиплар қурилманинг ўзида (он-девисе) бажариладиган мураккаб сунъий интеллект вазифаларини қайта ишлашга мослаштирилади. Бундай оғир юкламалар остида процессор қизиб кетмаслиги учун самаралироқ совутиш тизими талаб этилади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Mac Studio дизайни борасида яқин йилларда инқилобий ўзгаришлар кутилмаяпти. M5 Ultra моделида корпус кўриниши деярли ўзгаришсиз қолиши тахмин қилинмоқда. Apple анъанасига кўра, стационар компьютерлар дизайнини янгилашга шошилмайди. Масалан, Mac Pro модели олти йил давомида ўзгармасдан ишлаб чиқарилган бўлса, Mac mini ўн беш йил давомида жиддий ташқи янгиланишларсиз сотувда бўлган.

Ўзбекистон бозорида Mac Studio каби қурилмалар асосан видео-монтаж, 3D моделлаштириш ва дастурлаш билан шуғулланувчи йирик студиялар ҳамда фрилансерлар орасида машҳур. Янги чипларнинг пайдо бўлиши маҳаллий ижодкорлар учун мураккаб визуал эффектлар ва нейротармоқлар билан ишлашда катта қулайликлар яратади. Ҳозирча мавжуд M2 Ultra ва кутилаётган M4 серияли чиплар ҳам юқори қувватни таъминламоқда, бироқ M5 ва М7 сериялари ҳисоблаш қувватини янги босқичга олиб чиқади.

Хулоса қилиб айтганда, Apple ўзининг профессионал сегментдаги фойдаланувчилари учун узоқ йиллик йўл харитасини белгилаб олган. 2026 ва 2028-йиллардаги янгиланишлар компаниянинг Intel процессорларидан буткул воз кечиб, ўзининг Apple Силикон экотизимини қанчалик жадал ривожлантираётганини яна бир бор исботлайди.

AppleMac StudioM5 UltraТехнологияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Рекорд даражадаги ёрқинлик ва кучли аккумуляторБугун, 23:29Жанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиЖанубий Корея RAMагеддон хавфига қарши 550 миллиард доллар инвестиция киритадиБугун, 23:25Калифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаКалифорния ҳукумати Anthropic билан келишув тузди: Claude энди ярим нархдаБугун, 23:22Сунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиСунъий интеллект рейтинглари етакчиси Арена 100 миллион долларлик бизнесга айландиБугун, 22:54Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиФарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентладиБугун, 22:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди