Apple компанияси Mac Studio учун янги M5 Ultra ва М7 Ultra чипларини тайёрламоқда
Apple компанияси ўзининг энг кучли ишчи станцияларидан бири бўлган Mac Studio моделини сезиларли даражада янгилаш устида ишламоқда. Bloomberg нашри таҳлилчиси Mark Gurman берган маълумотларга кўра, янги авлод M5 Ultra процессорига эга компьютерлар 2026-йилнинг охирида бозорга чиқиши кутилмоқда. Бу янгиланиш профессионал фойдаланувчилар ва мураккаб график вазифалар билан шуғулланувчи мутахассислар учун муҳим технологик қадам бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг узоқ муддатли режаларида фақатгина M5 чипи билан чекланиб қолиш кўзда тутилмаган. Маълум қилинишича, Apple 2028-йилга бориб янада кучлироқ бўлган М7 Ultra платформасини ҳам тақдим этишни режалаштирган. Ушбу стратегия компаниянинг ўз чипларини ишлаб чиқариш сиклини барқарорлаштиришга ва юқори унумдорликка эга қурилмалар сегментида етакчиликни сақлаб қолишга қаратилган.
Совутиш тизими ва сунъий интеллект имкониятлариЯнги Mac Studio моделларида асосий эътибор ички архитектурани такомиллаштиришга қаратилади. Хусусан, Apple муҳандислари қурилманинг радиатор тизимини тубдан қайта кўриб чиқмоқдалар. Бу ўзгариш бежиз эмас, чунки янги чиплар қурилманинг ўзида (он-девисе) бажариладиган мураккаб сунъий интеллект вазифаларини қайта ишлашга мослаштирилади. Бундай оғир юкламалар остида процессор қизиб кетмаслиги учун самаралироқ совутиш тизими талаб этилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Mac Studio дизайни борасида яқин йилларда инқилобий ўзгаришлар кутилмаяпти. M5 Ultra моделида корпус кўриниши деярли ўзгаришсиз қолиши тахмин қилинмоқда. Apple анъанасига кўра, стационар компьютерлар дизайнини янгилашга шошилмайди. Масалан, Mac Pro модели олти йил давомида ўзгармасдан ишлаб чиқарилган бўлса, Mac mini ўн беш йил давомида жиддий ташқи янгиланишларсиз сотувда бўлган.
Ўзбекистон бозорида Mac Studio каби қурилмалар асосан видео-монтаж, 3D моделлаштириш ва дастурлаш билан шуғулланувчи йирик студиялар ҳамда фрилансерлар орасида машҳур. Янги чипларнинг пайдо бўлиши маҳаллий ижодкорлар учун мураккаб визуал эффектлар ва нейротармоқлар билан ишлашда катта қулайликлар яратади. Ҳозирча мавжуд M2 Ultra ва кутилаётган M4 серияли чиплар ҳам юқори қувватни таъминламоқда, бироқ M5 ва М7 сериялари ҳисоблаш қувватини янги босқичга олиб чиқади.
Хулоса қилиб айтганда, Apple ўзининг профессионал сегментдаги фойдаланувчилари учун узоқ йиллик йўл харитасини белгилаб олган. 2026 ва 2028-йиллардаги янгиланишлар компаниянинг Intel процессорларидан буткул воз кечиб, ўзининг Apple Силикон экотизимини қанчалик жадал ривожлантираётганини яна бир бор исботлайди.
…