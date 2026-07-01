Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқда

·0·Техно
Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқда

Қуёшда юз берган навбатдаги кучли чақнаш натижасида Ер сайёраси томон улкан плазма оқими ҳаракатланмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ҳодиса жорий йилнинг март ойидан буён кузатилган энг кучли геомагнит бўронига айланиши мумкин. Бу ҳолат нафақат технологик тизимлар, балки инсон саломатлигига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қуёш сиртида максимал Х тоифасига мансуб чақнаш қайд этилган бўлиб, у коинот миқёсида ўртача интенсивликка эга бўлса-да, унинг йўналиши хавотир уйғотмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, фаол қуёш доғлари деярли тўғридан-тўғри Ер йўналишида жойлашгани сабабли, зарядланган зарралар оқими сайёрамизга бор кучи билан урилади.

Технологик тизимлар ва алоқа учун хавфлар

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, кутилаётган магнит бўрони Г3 даражасига (кучли бўрон) етиши деярли аниқ. Гарчи мутахассислар Г4 даражасидаги экстремал сценарийларни ҳозирча истисно қилаётган бўлсалар-да, Г3 даражаси ҳам замонавий технологиялар учун жиддий синов ҳисобланади. Хусусан, бу каби ҳодисалар сунъий йўлдош инфратузилмасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Бўрон пайтида қисқа тўлқинли алоқа тизимларида узилишлар, ГПС навигация қурилмаларида хатоликлар ва электр узатиш тармоқларида кучланишнинг ортиши кузатилиши мумкин. Ўзбекистон ҳудудида ҳам мобил алоқа ва интернет сифатининг вақтинча пасайиши эҳтимолдан холи эмас, чунки юқори атмосферадаги ионланиш радио тўлқинлар тарқалишига тўсқинлик қилади.

Вақт ва эҳтиёт чоралари

Қуёш плазмаси фронти Ерга яқин 24 соат ичида етиб келиши тахмин қилинмоқда. Моделлаштириш натижалари шуни кўрсатадики, асосий зарба Тошкент вақти билан тунда ёки эртага эрталабки соатларга тўғри келади. Бу эса тунги осмонда, ҳатто одатда кўринмайдиган кенгликларда ҳам қутб ёғдусининг кузатилишига сабаб бўлиши мумкин.

Шифокорлар магнит бўрони даврида сурункали касалликка чалинган, айниқса қон босими ва юрак-қон томир тизими билан боғлиқ муаммолари бор фуқароларга эҳтиёткор бўлишни тавсия этадилар. Бундай кунларда жисмоний зўриқишлардан қочиш, кўпроқ сув ичиш ва дам олиш тартибига риоя қилиш мақсадга мувофиқдир.

Шуни таъкидлаш керакки, жорий йил Қуёш фаоллигининг 25-сиклидаги чўққи даврига тўғри келмоқда. Бу эса келгуси ойларда ҳам шунга ўхшаш геомагнит ҳодисалар тез-тез такрорланишидан далолат беради. Мутахассислар вазиятни доимий назорат қилиб, юзага келиши мумкин бўлган техноген носозликларнинг олдини олиш чораларини кўрмоқда.

ҚуёшМагнит БўрониТехнологияКоинотЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Neuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқNeuralink мия имплантациясида инқилобий қадам: Энди жарроҳлик амалиёти хавфсизроқБугун, 12:26NASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаNASA Ойга ядро двигателли Промисе роверини юборишни режалаштирмоқдаБугун, 11:55Xiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиXiaomi компаниясининг илк NAS қурилмаси сотувга чиқиши билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:26iPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиiPhone 17 Pro Max Хитой бозорида Android-флагманларни савдо ҳажми бўйича ортда қолдирдиБугун, 10:53Коинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиКоинотни забт этиш суръати ошмоқда: Июн ойида 28 та ракета фазога учирилдиБугун, 09:50“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқда“Интернет отаси” Винтон Серф 83 ёшида Google компаниясидан истеъфога чиқмоқдаБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди