Ер юзида сўнгги ойлардаги энг кучли геомагнит бўрони кутилмоқда
Қуёшда юз берган навбатдаги кучли чақнаш натижасида Ер сайёраси томон улкан плазма оқими ҳаракатланмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу ҳодиса жорий йилнинг март ойидан буён кузатилган энг кучли геомагнит бўронига айланиши мумкин. Бу ҳолат нафақат технологик тизимлар, балки инсон саломатлигига ҳам сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қуёш сиртида максимал Х тоифасига мансуб чақнаш қайд этилган бўлиб, у коинот миқёсида ўртача интенсивликка эга бўлса-да, унинг йўналиши хавотир уйғотмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, фаол қуёш доғлари деярли тўғридан-тўғри Ер йўналишида жойлашгани сабабли, зарядланган зарралар оқими сайёрамизга бор кучи билан урилади.
Технологик тизимлар ва алоқа учун хавфларДастлабки ҳисоб-китобларга кўра, кутилаётган магнит бўрони Г3 даражасига (кучли бўрон) етиши деярли аниқ. Гарчи мутахассислар Г4 даражасидаги экстремал сценарийларни ҳозирча истисно қилаётган бўлсалар-да, Г3 даражаси ҳам замонавий технологиялар учун жиддий синов ҳисобланади. Хусусан, бу каби ҳодисалар сунъий йўлдош инфратузилмасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Бўрон пайтида қисқа тўлқинли алоқа тизимларида узилишлар, ГПС навигация қурилмаларида хатоликлар ва электр узатиш тармоқларида кучланишнинг ортиши кузатилиши мумкин. Ўзбекистон ҳудудида ҳам мобил алоқа ва интернет сифатининг вақтинча пасайиши эҳтимолдан холи эмас, чунки юқори атмосферадаги ионланиш радио тўлқинлар тарқалишига тўсқинлик қилади.
Вақт ва эҳтиёт чоралариҚуёш плазмаси фронти Ерга яқин 24 соат ичида етиб келиши тахмин қилинмоқда. Моделлаштириш натижалари шуни кўрсатадики, асосий зарба Тошкент вақти билан тунда ёки эртага эрталабки соатларга тўғри келади. Бу эса тунги осмонда, ҳатто одатда кўринмайдиган кенгликларда ҳам қутб ёғдусининг кузатилишига сабаб бўлиши мумкин.
Шифокорлар магнит бўрони даврида сурункали касалликка чалинган, айниқса қон босими ва юрак-қон томир тизими билан боғлиқ муаммолари бор фуқароларга эҳтиёткор бўлишни тавсия этадилар. Бундай кунларда жисмоний зўриқишлардан қочиш, кўпроқ сув ичиш ва дам олиш тартибига риоя қилиш мақсадга мувофиқдир.
Шуни таъкидлаш керакки, жорий йил Қуёш фаоллигининг 25-сиклидаги чўққи даврига тўғри келмоқда. Бу эса келгуси ойларда ҳам шунга ўхшаш геомагнит ҳодисалар тез-тез такрорланишидан далолат беради. Мутахассислар вазиятни доимий назорат қилиб, юзага келиши мумкин бўлган техноген носозликларнинг олдини олиш чораларини кўрмоқда.
…