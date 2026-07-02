Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирди

·0·Техно
Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирди

Орегон штати университети олимлари томонидан ўтказилган янги тадқиқот Ер сайёрасининг “ҳаётий кўрсаткичлари” хавфли даражада ёмонлашаётганини кўрсатди. Дунё миқёсида иссиқхона газлари эмиссиясини камайтириш бўйича кўрилаётган чоралар етарли эмаслиги сабабли, иқлим барқарорлиги издан чиқмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, жорий иқтисодий моделнинг ўзгармасдан қолиши экстремал табиий ҳодисалар сонининг янада ортишига олиб келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқот муаллифлари инсоният томонидан келтириб чиқарилган иқлим ўзгариши Ер тарихида қисқа даврни ташкил этса-да, унинг оқибатлари жамият тасаввур қилганидан кўра анча узоқ муддатли ва тизимли эканини таъкидламоқда. Гарчи “парник эффекти” тушунчаси ХИХ аср бошларидаёқ шаклланган бўлса-да, фақат 1980-йилларга келибгина глобал ҳароратнинг рекорд даражада кўтарилиши ва музликларнинг эриши иқлим муаммосини кун тартибига чиқарди.

Экстремал ҳодисалар ва рекорд даражадаги иссиқлик

ixbt.com маълумотига кўра, 2019-йилдан буён дунё миқёсида табиий офатлар ва иқлимий аномалиялар сезиларли даражада кўпайган. Бунга кенг кўламли сув тошқинлари, ўрмон ёнғинлари, аномал иссиқлик тўлқинлари ва кучли штормлар мисол бўла олади. Сўнгги икки йил ичида атмосферадаги иссиқхона газлари миқдори кузатувлар тарихидаги энг юқори кўрсаткичга етган.

Олимлар сайёра саломатлигининг асосий индикаторлари сифатида Amazonия тропик ўрмонлари ва маржон рифларининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратмоқда. Ҳозирда Amazonия ҳудудида ўрмонларнинг кескин қисқариши давом этмоқда, океан сувининг кислоталашиши эса маржон экотизимларининг таназзулига сабаб бўлмоқда. Бу жараёнлар нафақат минтақавий, балки глобал экологик мувозанатга зарба бермоқда.

Структуравий ўзгаришлар зарурияти

Тадқиқот ҳаммуаллифи Филип Даффининг сўзларига кўра, иқтисодиётни декарбонизация қилиш ва иқлимий ечимларга кенг кўламли инвестициялар киритиш тезлаштирилмаса, бир қатор экотизимлар учун “ортга қайтмас нуқта” яқинлашади. Ҳатто КОВИД-19 пандемияси давридаги глобал чекловлар ҳам иссиқхона газлари концентрациясини барқарор пасайтира олмагани муаммонинг нақадар чуқур ва тизимли эканини исботлади.

Вазиятни ўнглаш учун олимлар қуйидаги чораларни амалга оширишни таклиф қилмоқда:

  • Қазиб олинадиган ёқилғи турларидан тезкорлик билан воз кечиш;
  • Углерод эмиссиясини тартибга солувчи қатъий чораларни жорий этиш;
  • Табиий экотизимларни тиклашга қаратилган лойиҳаларни молиялаштириш;
  • Энергетика ва саноат инфратузилмасини тубдан янгилаш.
Мақолада қайд этилишича, ушбу хулосалардан мақсад ваҳима уйғотиш эмас, балки узоқ муддатли тенденцияларни қайд этишдир. Тарихан иқлим бўйича огоҳлантиришлар ўн йиллар давомида янграб келаётган бўлса-да, реал тизимли ўзгаришлар иқлимий хатарларнинг тўпланиш тезлигидан анча орқада қолмоқда. Агар ҳозирги “одатий фаолият” траекторияси ўзгармаса, Ернинг ҳаётий тизимлари инсоният яшаши учун янада оғирроқ шароитларни юзага келтиради.

ИқлимЭкологияТадқиқотГлобал ИсишТабиат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиКафтга сиғадиган компьютер: GMКтек компанияси ҳамёнбоп Г5С мини-ПКни тақдим этдиБугун, 22:56Boeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиBoeing компаниясига тегишли Виск Аэро хавфсизлик муаммолари сабаб судга берилдиБугун, 22:51Дунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиДунё тарихида илк бор: Mini-ПК тўғридан-тўғри ядро реактори орқали ишга туширилдиБугун, 22:20Intel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашдиIntel оммабоп процессорлар нархини оширди: Core Ultra 200С серияси қимматлашдиБугун, 21:59Инспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиИнспур компанияси ҳамёнбоп ва ихчам Инспур 3200У мини-компьютерини тақдим этдиБугун, 21:29Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда