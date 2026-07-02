Ернинг “ҳаётий кўрсаткичлари” ёмонлашмоқда: Олимлар иқлимий фалокатдан огоҳлантирди
Орегон штати университети олимлари томонидан ўтказилган янги тадқиқот Ер сайёрасининг “ҳаётий кўрсаткичлари” хавфли даражада ёмонлашаётганини кўрсатди. Дунё миқёсида иссиқхона газлари эмиссиясини камайтириш бўйича кўрилаётган чоралар етарли эмаслиги сабабли, иқлим барқарорлиги издан чиқмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, жорий иқтисодий моделнинг ўзгармасдан қолиши экстремал табиий ҳодисалар сонининг янада ортишига олиб келади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадқиқот муаллифлари инсоният томонидан келтириб чиқарилган иқлим ўзгариши Ер тарихида қисқа даврни ташкил этса-да, унинг оқибатлари жамият тасаввур қилганидан кўра анча узоқ муддатли ва тизимли эканини таъкидламоқда. Гарчи “парник эффекти” тушунчаси ХИХ аср бошларидаёқ шаклланган бўлса-да, фақат 1980-йилларга келибгина глобал ҳароратнинг рекорд даражада кўтарилиши ва музликларнинг эриши иқлим муаммосини кун тартибига чиқарди.
Экстремал ҳодисалар ва рекорд даражадаги иссиқликixbt.com маълумотига кўра, 2019-йилдан буён дунё миқёсида табиий офатлар ва иқлимий аномалиялар сезиларли даражада кўпайган. Бунга кенг кўламли сув тошқинлари, ўрмон ёнғинлари, аномал иссиқлик тўлқинлари ва кучли штормлар мисол бўла олади. Сўнгги икки йил ичида атмосферадаги иссиқхона газлари миқдори кузатувлар тарихидаги энг юқори кўрсаткичга етган.
Олимлар сайёра саломатлигининг асосий индикаторлари сифатида Amazonия тропик ўрмонлари ва маржон рифларининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратмоқда. Ҳозирда Amazonия ҳудудида ўрмонларнинг кескин қисқариши давом этмоқда, океан сувининг кислоталашиши эса маржон экотизимларининг таназзулига сабаб бўлмоқда. Бу жараёнлар нафақат минтақавий, балки глобал экологик мувозанатга зарба бермоқда.
Структуравий ўзгаришлар заруриятиТадқиқот ҳаммуаллифи Филип Даффининг сўзларига кўра, иқтисодиётни декарбонизация қилиш ва иқлимий ечимларга кенг кўламли инвестициялар киритиш тезлаштирилмаса, бир қатор экотизимлар учун “ортга қайтмас нуқта” яқинлашади. Ҳатто КОВИД-19 пандемияси давридаги глобал чекловлар ҳам иссиқхона газлари концентрациясини барқарор пасайтира олмагани муаммонинг нақадар чуқур ва тизимли эканини исботлади.
Вазиятни ўнглаш учун олимлар қуйидаги чораларни амалга оширишни таклиф қилмоқда:
- Қазиб олинадиган ёқилғи турларидан тезкорлик билан воз кечиш;
- Углерод эмиссиясини тартибга солувчи қатъий чораларни жорий этиш;
- Табиий экотизимларни тиклашга қаратилган лойиҳаларни молиялаштириш;
- Энергетика ва саноат инфратузилмасини тубдан янгилаш.
…