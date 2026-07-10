Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қилади

·23·Техно
Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қилади

Электромобиллар бозорига янги кириб келган ва миллиардер Jeff Bezos томонидан молиялаштирилган Слате Ауто стартапи ўзининг илк маҳсулотларини ўзига хос услубда тақдим этишда давом этмоқда. Компания оддийлик ва мижознинг хоҳишига кўра мослашувчанлик тамойилига таяниб, янги электромобилларини безаш учун машҳур қалам ишлаб чиқарувчи Краёла бренди билан ҳамкорликни йўлга қўйди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Слате Ауто томонидан таклиф этилаётган асосий концепция шундан иборатки, харидор 24 950 доллар эвазига бўялмаган, кулранг тусдаги базавий электромобилни сотиб олади. Автомобил 205 мил (тахминан 330 км) масофани босиб ўтиш имкониятига эга бўлиб, унда ортиқча технологик мураккабликлар мавжуд эмас. Бунинг ўрнига, фойдаланувчилар махсус винил қопламалар (врапс) ёрдамида машина дизайнини ўз дидига мослаштиришлари мумкин.

Ранглар жилоси ва янги ҳамкорлик

Краёла билан ҳамкорлик доирасида Слате Ауто бешта эксклюзив рангдаги автомобил қопламаларини тақдим этди. Булар қаторига Серулеан (кўк), Ферн (яшил), Жерсей Томато (қизил), Раззматазз (тўқ пушти) ва Данделион (сариқ) каби бренднинг рамзий ранглари киритилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу махсус рангли қопламаларнинг нархи 1 549,99 долларни ташкил этади.

Мазкур пакетни сотиб олган мижозларга фақатгина ташқи кўриниш эмас, балки қўшимча аксессуарлар ҳам тақдим этилади. Хусусан, автомобил рангига мос келадиган Краёла брендидаги калит брелоги ҳамда асбоблар панелига ўрнатиладиган махсус бадиий элемент — "Слателет" ҳам етказиб берилади. Бу қадам автомобилни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки шахсий ижод намунаси сифатида кўрсатишга қаратилган.

Краёла компаниясининг глобал ҳамкорлик бўлими раҳбари Анна Рока ушбу лойиҳа бренд тарихидаги илк автомобил саноати билан боғлиқ ҳамкорлик эканини таъкидлади. Слате Ауто вакиллари эса келгусида бошқа ижодкорлар ва компаниялар билан ҳам янги дизайнлар устида ишлашга тайёр эканликларини билдиришган. Ҳозирда компания Нью-Йорклик рассом Max Коло билан ҳам шундай лойиҳа устида ишламоқда.

Бозордаги ўрни ва истиқболлари

Слате Ауто автомобил саноатида ҳали жуда ёш ҳисобланади. Компания 2025-йилнинг апрель ойида ўз фаолиятини очиқ эълон қилган бўлиб, ҳали илк маҳсулотларини харидорларга етказиб беришни бошлагани йўқ. Шунга қарамай, арзон нарх ва юқори даражадаги кастомизация (шахсийлаштириш) имконияти кўплаб инвесторлар ва истеъмолчилар эътиборини тортмоқда.

Компаниянинг нарх сиёсати ҳам диққатга сазовор:

  • Икки ўринли базавий юк машинаси (трукк) — 24 950 доллар;
  • Беш ўринли СУВ (йўлтанламас) кўринишидаги модификация — 29 950 доллар;
  • Турли рангдаги винил қопламалар ва аксессуарлар — алоҳида нархда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам бундай арзон ва тежамкор электромобиллар кириб келиши келажакда шаҳар ичидаги юк ташиш ва шахсий транспорт харажатларини камайтиришда муҳим рол ўйнаши мумкин. Ҳозирча Слате Ауто фақат АҚШ бозорига йўналтирилган бўлса-да, Jeff Bezos каби йирик инвесторларнинг қўллаб-қувватлаши лойиҳанинг глобал миқёсга чиқиш эҳтимолини оширади.

Слате АутоЭлектромобилJeff BezosКраёлаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврMeta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврБугун, 00:58Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиСтартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиБугун, 00:52Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиАриел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиБугун, 00:52ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқдаБугун, 00:24OpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиOpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиБугун, 00:21Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиMax миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги