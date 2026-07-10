Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қилади
Электромобиллар бозорига янги кириб келган ва миллиардер Jeff Bezos томонидан молиялаштирилган Слате Ауто стартапи ўзининг илк маҳсулотларини ўзига хос услубда тақдим этишда давом этмоқда. Компания оддийлик ва мижознинг хоҳишига кўра мослашувчанлик тамойилига таяниб, янги электромобилларини безаш учун машҳур қалам ишлаб чиқарувчи Краёла бренди билан ҳамкорликни йўлга қўйди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Слате Ауто томонидан таклиф этилаётган асосий концепция шундан иборатки, харидор 24 950 доллар эвазига бўялмаган, кулранг тусдаги базавий электромобилни сотиб олади. Автомобил 205 мил (тахминан 330 км) масофани босиб ўтиш имкониятига эга бўлиб, унда ортиқча технологик мураккабликлар мавжуд эмас. Бунинг ўрнига, фойдаланувчилар махсус винил қопламалар (врапс) ёрдамида машина дизайнини ўз дидига мослаштиришлари мумкин.
Ранглар жилоси ва янги ҳамкорликКраёла билан ҳамкорлик доирасида Слате Ауто бешта эксклюзив рангдаги автомобил қопламаларини тақдим этди. Булар қаторига Серулеан (кўк), Ферн (яшил), Жерсей Томато (қизил), Раззматазз (тўқ пушти) ва Данделион (сариқ) каби бренднинг рамзий ранглари киритилган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу махсус рангли қопламаларнинг нархи 1 549,99 долларни ташкил этади.
Мазкур пакетни сотиб олган мижозларга фақатгина ташқи кўриниш эмас, балки қўшимча аксессуарлар ҳам тақдим этилади. Хусусан, автомобил рангига мос келадиган Краёла брендидаги калит брелоги ҳамда асбоблар панелига ўрнатиладиган махсус бадиий элемент — "Слателет" ҳам етказиб берилади. Бу қадам автомобилни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки шахсий ижод намунаси сифатида кўрсатишга қаратилган.
Краёла компаниясининг глобал ҳамкорлик бўлими раҳбари Анна Рока ушбу лойиҳа бренд тарихидаги илк автомобил саноати билан боғлиқ ҳамкорлик эканини таъкидлади. Слате Ауто вакиллари эса келгусида бошқа ижодкорлар ва компаниялар билан ҳам янги дизайнлар устида ишлашга тайёр эканликларини билдиришган. Ҳозирда компания Нью-Йорклик рассом Max Коло билан ҳам шундай лойиҳа устида ишламоқда.
Бозордаги ўрни ва истиқболлариСлате Ауто автомобил саноатида ҳали жуда ёш ҳисобланади. Компания 2025-йилнинг апрель ойида ўз фаолиятини очиқ эълон қилган бўлиб, ҳали илк маҳсулотларини харидорларга етказиб беришни бошлагани йўқ. Шунга қарамай, арзон нарх ва юқори даражадаги кастомизация (шахсийлаштириш) имконияти кўплаб инвесторлар ва истеъмолчилар эътиборини тортмоқда.
Компаниянинг нарх сиёсати ҳам диққатга сазовор:
- Икки ўринли базавий юк машинаси (трукк) — 24 950 доллар;
- Беш ўринли СУВ (йўлтанламас) кўринишидаги модификация — 29 950 доллар;
- Турли рангдаги винил қопламалар ва аксессуарлар — алоҳида нархда.
…