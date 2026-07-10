Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкин
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг бўлажак Galaxy S27 флагманлар туркумида кутилмаган стратегик ўзгаришларни амалга ошириши кутилмоқда. Компания ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш ва юқори рентабелликни сақлаб қолиш мақсадида смартфонлар учун муҳим бутловчи қисмларни учинчи томон етказиб берувчиларидан харид қилиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу қадам, айниқса, сунъий интеллект технологиялари ривожи фонида бутловчи қисмлар нархи кескин ошиб бораётган бир пайтда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ЗДНет Кореа нашри берган маълумотларга кўра, Samsung ўзининг Galaxy S27 сериясидаги айрим моделларда хусусий ДДИ (Дисплай Дривер ИК) дисплей контроллерларидан воз кечишни режалаштирмоқда. Ушбу чиплар OLED ва LCD панелларда тасвир узатиш, ёрқинлик ва ранглар аниқлигини бошқариш учун масъул бўлиб, қурилманинг энергия самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Ҳозирга қадар компания ушбу қисмларни ўзининг Samsung Сйстем ЛСИ бўлинмасидан олиб келаётган эди.
Таннарх муаммоси ва сунъий интеллект таъсириЭкспертларнинг фикрича, бундай қарорга хотира чиплари (DRAM, ҲБМ ва NAND) нархининг глобал миқёсда қимматлашгани сабаб бўлган. Сунъий интеллект буму туфайли ушбу компонентларга талаб ортиб бормоқда, бу эса смартфон ишлаб чиқарувчилари учун молиявий босимни кучайтирмоқда. Харажатларни оптималлаштириш мақсадида Samsung асосий эътиборни Galaxy S27 ва Galaxy S27+ моделларига қаратиши мумкин.
Тахминларга кўра, сериянинг нисбатан арзонроқ моделлари учинчи томон контроллерлари билан жиҳозланади. Шу билан бирга, энг қиммат ва нуфузли ҳисобланган Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделлари Samsung компаниясининг ўзида ишлаб чиқарилган юқори технологик чипларни сақлаб қолиши кутилмоқда. Бу эса флагманлар ўртасидаги техник фарқни янада ошириши мумкин.
Потенциал ҳамкорлар ва сифат назоратиҲозирда Samsung бир нечта потенциал етказиб берувчиларнинг таклифларини ўрганмоқда. Номзодлар рўйхатидан қуйидаги компаниялар жой олган:
- Анапасс (Жанубий Корея)
- ДБ Глобал Чип (Жанубий Корея)
- Воник D2I (Жанубий Корея)
- Novaтек (Тайван)
Аввалроқ Samsung бўлажак флагманлари учун Хитойнинг БОE компаниясидан OLED панелларини сотиб олиш имкониятини ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ, кейинчалик сифат талабларига жавоб бермагани сабабли ушбу ғоядан воз кечилган. Эндиликда компания дисплейнинг ўзини эмас, балки уни бошқарувчи микросхемаларни ташқаридан олиш орқали мувозанатни сақлашга уринмоқда. Бу каби ўзгаришлар якуний маҳсулотнинг нархи истеъмолчилар учун ҳамёнбоп бўлиб қолишига хизмат қилиши мумкин.
…