Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкин

·30·Техно
Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкин

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг бўлажак Galaxy S27 флагманлар туркумида кутилмаган стратегик ўзгаришларни амалга ошириши кутилмоқда. Компания ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш ва юқори рентабелликни сақлаб қолиш мақсадида смартфонлар учун муҳим бутловчи қисмларни учинчи томон етказиб берувчиларидан харид қилиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу қадам, айниқса, сунъий интеллект технологиялари ривожи фонида бутловчи қисмлар нархи кескин ошиб бораётган бир пайтда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ЗДНет Кореа нашри берган маълумотларга кўра, Samsung ўзининг Galaxy S27 сериясидаги айрим моделларда хусусий ДДИ (Дисплай Дривер ИК) дисплей контроллерларидан воз кечишни режалаштирмоқда. Ушбу чиплар OLED ва LCD панелларда тасвир узатиш, ёрқинлик ва ранглар аниқлигини бошқариш учун масъул бўлиб, қурилманинг энергия самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Ҳозирга қадар компания ушбу қисмларни ўзининг Samsung Сйстем ЛСИ бўлинмасидан олиб келаётган эди.

Таннарх муаммоси ва сунъий интеллект таъсири

Экспертларнинг фикрича, бундай қарорга хотира чиплари (DRAM, ҲБМ ва NAND) нархининг глобал миқёсда қимматлашгани сабаб бўлган. Сунъий интеллект буму туфайли ушбу компонентларга талаб ортиб бормоқда, бу эса смартфон ишлаб чиқарувчилари учун молиявий босимни кучайтирмоқда. Харажатларни оптималлаштириш мақсадида Samsung асосий эътиборни Galaxy S27 ва Galaxy S27+ моделларига қаратиши мумкин.

Тахминларга кўра, сериянинг нисбатан арзонроқ моделлари учинчи томон контроллерлари билан жиҳозланади. Шу билан бирга, энг қиммат ва нуфузли ҳисобланган Galaxy S27 Pro ва Galaxy S27 Ultra моделлари Samsung компаниясининг ўзида ишлаб чиқарилган юқори технологик чипларни сақлаб қолиши кутилмоқда. Бу эса флагманлар ўртасидаги техник фарқни янада ошириши мумкин.

Потенциал ҳамкорлар ва сифат назорати

Ҳозирда Samsung бир нечта потенциал етказиб берувчиларнинг таклифларини ўрганмоқда. Номзодлар рўйхатидан қуйидаги компаниялар жой олган:

  • Анапасс (Жанубий Корея)
  • ДБ Глобал Чип (Жанубий Корея)
  • Воник D2I (Жанубий Корея)
  • Novaтек (Тайван)
Компания мутахассислари ушбу ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотларини сифат, унумдорлик ва энергия тежамкорлиги бўйича синовдан ўтказишни режалаштирган. Якуний қарор ушбу кўрсаткичлар таҳлилидан сўнг қабул қилинади. Таъкидлаш жоизки, ДДИ чиплари смартфоннинг батарея қувватини тежашда муҳим рол ўйнайди, шунинг учун Samsung сифатсиз қисмлардан фойдаланиш орқали ўз обрўсига путур етказмасликка ҳаракат қилади.

Аввалроқ Samsung бўлажак флагманлари учун Хитойнинг БОE компаниясидан OLED панелларини сотиб олиш имкониятини ҳам кўриб чиққан эди. Бироқ, кейинчалик сифат талабларига жавоб бермагани сабабли ушбу ғоядан воз кечилган. Эндиликда компания дисплейнинг ўзини эмас, балки уни бошқарувчи микросхемаларни ташқаридан олиш орқали мувозанатни сақлашга уринмоқда. Бу каби ўзгаришлар якуний маҳсулотнинг нархи истеъмолчилар учун ҳамёнбоп бўлиб қолишига хизмат қилиши мумкин.

SamsungGalaxy S27ТехнологияСмартфонЧип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиАҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиБугун, 19:23Европа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиЕвропа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиБугун, 19:21Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Бугун, 19:20Meta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этадиMeta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этадиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиМоторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиБугун, 17:50Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариSamsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги