Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?

·0·Техно
Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?

Рақамли технологиялар асрида маълумотларнинг бир лаҳзада етиб бориши одатий ҳолга айланган. Бироқ, Тиккетмастер ходими Логан Менделсон томонидан яратилган янги Роост иловаси ушбу қоидани бутунлай инкор этади. Мазкур мессенжерда хабарлар виртуал қушлар орқали етказилади ва улар худди реал ҳаётдаги каби маълум масофани босиб ўтиши учун бир неча соат, ҳатто кунлар талаб этилади. Кутилмаганда ушбу «секин алоқа» концепцияси интернет фойдаланувчилари орасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илова дастлаб муаллифнинг дўстлари билан мулоқот қилиши учун кичик шахсий лойиҳа сифатида бошланган эди. Бироқ Threads тармоғида мактаб ўқувчиларининг Роост орқали қадимий инглиз тилида ёзишмалари ҳақидаги ҳикоя тарқалиши билан сервис вирусли машҳурликка эришди. Атиги уч кун ичида фойдаланувчилар сони 10 мингдан 100 мингга етди, беш ҳафта ўтиб эса бу кўрсаткич 300 минг нафардан ошиб кетди.

«Секин ижтимоий тармоқ» фалсафаси

Роост концепцияси «слов-сиал» терминига асосланган бўлиб, у фойдаланувчиларни доимий билдиришномалар ва тезкор жавоб қайтариш босимидан халос этишни кўзда тутади. Рўйхатдан ўтган ҳар бир киши тўртта виртуал ёрдамчига эга бўлади. Хабарнинг етиб бориш тезлиги танланган «курер»га боғлиқ: лочин энг тезкор ҳисобланса, колибри бироз секинроқ ҳаракатланади. Энг сабрли фойдаланувчилар учун эса ҳатто шиллиққурт ва тошбақалар ҳам хизматга тайёр.

Менделсоннинг фикрича, бундай ёндашув одамларни ёзишмаларга кўпроқ эътибор ва масъулият билан ёндашишга мажбур қилади. Замонавий мессенжерлардаги чексиз хабарлар оқимидан чарчаган ёш авлод учун бу ўзига хос носталгия ва хотиржамлик манбаига айланди. Иловада, шунингдек, ўз тенгдошлари билан аноним тарзда мулоқот қилиш имконини берувчи Пен Палс функцияси ҳам мавжуд.

Хавфсизлик ва сунъий интеллект имкониятлари

Яратувчи хавфсизлик масаласига алоҳида урғу берган. Ҳозирча иловада фотосуратлар юбориш функцияси ўчириб қўйилган — бу ишончли модерация тизими яратилгунга қадар амал қилади. Фойдаланувчилар бир-бирларининг фақат яшаш шаҳарларини кўра оладилар, бу эса шахсий маълумотлар ҳимоясини таъминлайди.

Логан Менделсоннинг тан олишича, сунъий интеллект воситаларисиз бундай кенг кўламли лойиҳани якка тартибда бошқаришнинг имкони бўлмас эди. Шунга қарамай, у платформанинг ривожланиш стратегияси ва асосий қарорларни мустақил равишда қабул қилишини таъкидламоқда. Роост мессенжери бугунги тезкор дунёда инсонлар ҳали ҳам самимий ва шошилмасдан мулоқот қилишга эҳтиёж сезаётганининг исботидир.

РоостМессенжерТехнологияИжтимоий ТармоқСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиАҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиБугун, 19:23Европа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиЕвропа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчиБугун, 19:21Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинSamsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинБугун, 18:51Meta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этадиMeta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этадиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиМоторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиБугун, 17:50Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариSamsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги