Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?
Рақамли технологиялар асрида маълумотларнинг бир лаҳзада етиб бориши одатий ҳолга айланган. Бироқ, Тиккетмастер ходими Логан Менделсон томонидан яратилган янги Роост иловаси ушбу қоидани бутунлай инкор этади. Мазкур мессенжерда хабарлар виртуал қушлар орқали етказилади ва улар худди реал ҳаётдаги каби маълум масофани босиб ўтиши учун бир неча соат, ҳатто кунлар талаб этилади. Кутилмаганда ушбу «секин алоқа» концепцияси интернет фойдаланувчилари орасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илова дастлаб муаллифнинг дўстлари билан мулоқот қилиши учун кичик шахсий лойиҳа сифатида бошланган эди. Бироқ Threads тармоғида мактаб ўқувчиларининг Роост орқали қадимий инглиз тилида ёзишмалари ҳақидаги ҳикоя тарқалиши билан сервис вирусли машҳурликка эришди. Атиги уч кун ичида фойдаланувчилар сони 10 мингдан 100 мингга етди, беш ҳафта ўтиб эса бу кўрсаткич 300 минг нафардан ошиб кетди.
«Секин ижтимоий тармоқ» фалсафасиРоост концепцияси «слов-сиал» терминига асосланган бўлиб, у фойдаланувчиларни доимий билдиришномалар ва тезкор жавоб қайтариш босимидан халос этишни кўзда тутади. Рўйхатдан ўтган ҳар бир киши тўртта виртуал ёрдамчига эга бўлади. Хабарнинг етиб бориш тезлиги танланган «курер»га боғлиқ: лочин энг тезкор ҳисобланса, колибри бироз секинроқ ҳаракатланади. Энг сабрли фойдаланувчилар учун эса ҳатто шиллиққурт ва тошбақалар ҳам хизматга тайёр.
Менделсоннинг фикрича, бундай ёндашув одамларни ёзишмаларга кўпроқ эътибор ва масъулият билан ёндашишга мажбур қилади. Замонавий мессенжерлардаги чексиз хабарлар оқимидан чарчаган ёш авлод учун бу ўзига хос носталгия ва хотиржамлик манбаига айланди. Иловада, шунингдек, ўз тенгдошлари билан аноним тарзда мулоқот қилиш имконини берувчи Пен Палс функцияси ҳам мавжуд.
Хавфсизлик ва сунъий интеллект имкониятлариЯратувчи хавфсизлик масаласига алоҳида урғу берган. Ҳозирча иловада фотосуратлар юбориш функцияси ўчириб қўйилган — бу ишончли модерация тизими яратилгунга қадар амал қилади. Фойдаланувчилар бир-бирларининг фақат яшаш шаҳарларини кўра оладилар, бу эса шахсий маълумотлар ҳимоясини таъминлайди.
Логан Менделсоннинг тан олишича, сунъий интеллект воситаларисиз бундай кенг кўламли лойиҳани якка тартибда бошқаришнинг имкони бўлмас эди. Шунга қарамай, у платформанинг ривожланиш стратегияси ва асосий қарорларни мустақил равишда қабул қилишини таъкидламоқда. Роост мессенжери бугунги тезкор дунёда инсонлар ҳали ҳам самимий ва шошилмасдан мулоқот қилишга эҳтиёж сезаётганининг исботидир.
…