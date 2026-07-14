Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёр
Замонавий смартфонлар бозори йирик экранли қурилмалар билан тўлиб-тошган бир пайтда, БлуеФох компанияси ихчамликни хуш кўрувчилар учун кутилмаган янгиликни тақдим этди. Компания ўзининг 4,7 дюймли экранга эга БлуеФох Аура A1 модели серияли ишлаб чиқаришдан олдинги якуний босқичга ўтганини расман эълон қилди. Ушбу гаджет ўзининг митти ўлчамлари ва замонавий техник имкониятлари билан бозорда ўз ўрнини топиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг ўлчамлари 117 х 54,6 мм ни ташкил этади, бу эса уни бир қўлда бошқариш учун жуда қулай қилади. Смартфон Тианма компанияси томонидан ишлаб чиқарилган, пикселлар аниқлиги 1600 х 720 бўлган LCD-дисплей билан жиҳозланган. Эътиборли жиҳати шундаки, экран 90 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва 600 нит ёрқинликка эга, бу эса ихчам қурилма учун юқори кўрсаткич ҳисобланади.
Техник имкониятлар ва дизайн хусусиятлариБлуеФох Аура A1 ташқи кўриниши билан ҳам фойдаланувчиларни бефарқ қолдирмайди. Қурилма мустаҳкам металл рамка ва матли АГ шишадан ишланган орқа панелга эга. Хавфсизлик учун бармоқ изи сканери корпуснинг ён томонига жойлаштирилган. Шунингдек, смартфонда маиший техникани бошқариш учун инфрақизил порт (ИК-излучател) мавжуд бўлиб, бу Ўзбекистон каби бозорларда кондиционер ва телевизорларни бошқаришда қўшимча қулайлик яратади.
Камерага тўхталадиган бўлсак, асосий модул 64 мегапикселли OV64B40 датчигидан иборат. Олд панелда эса 16 мегапикселли селфи-камерани кўришимиз мумкин. Бундай кичик корпусга юқори аниқликдаги камеранинг ўрнатилиши ихчам смартфонлар сегментида кам учрайдиган ҳолатдир. Қурилма MediaTek G100 процессори ёрдамида ишлайди, хотира тизими эса LPDDR4X ва UFS 2.2 стандартларига асосланган.
Дастурий таъминот ва қувватСмартфоннинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири унинг келажакка йўналтирилганлигидир. Ишлаб чиқарувчилар БлуеФох Аура A1 моделини Android 16 операцион тизими бошқаруви остида чиқаришни режалаштирмоқда. Бу эса қурилманинг узоқ вақт давомида долзарб бўлиб қолишини таъминлайди. Шунингдек, контактсиз тўловлар учун NFC модули ҳам мавжуд.
Қурилманинг энергия таъминоти ва бошқа функциялари қуйидагилардан иборат:
- 3500 мАс сиғимли аккумулятор;
- 18 В қувватга эга тезкор қувватлаш тизими;
- Инфрақизил нурлатгич ва NFC;
- Замонавий USB Тйпе-К порти.
…