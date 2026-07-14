Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёр

·0·Техно
Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёр

Замонавий смартфонлар бозори йирик экранли қурилмалар билан тўлиб-тошган бир пайтда, БлуеФох компанияси ихчамликни хуш кўрувчилар учун кутилмаган янгиликни тақдим этди. Компания ўзининг 4,7 дюймли экранга эга БлуеФох Аура A1 модели серияли ишлаб чиқаришдан олдинги якуний босқичга ўтганини расман эълон қилди. Ушбу гаджет ўзининг митти ўлчамлари ва замонавий техник имкониятлари билан бозорда ўз ўрнини топиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг ўлчамлари 117 х 54,6 мм ни ташкил этади, бу эса уни бир қўлда бошқариш учун жуда қулай қилади. Смартфон Тианма компанияси томонидан ишлаб чиқарилган, пикселлар аниқлиги 1600 х 720 бўлган LCD-дисплей билан жиҳозланган. Эътиборли жиҳати шундаки, экран 90 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди ва 600 нит ёрқинликка эга, бу эса ихчам қурилма учун юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Техник имкониятлар ва дизайн хусусиятлари

БлуеФох Аура A1 ташқи кўриниши билан ҳам фойдаланувчиларни бефарқ қолдирмайди. Қурилма мустаҳкам металл рамка ва матли АГ шишадан ишланган орқа панелга эга. Хавфсизлик учун бармоқ изи сканери корпуснинг ён томонига жойлаштирилган. Шунингдек, смартфонда маиший техникани бошқариш учун инфрақизил порт (ИК-излучател) мавжуд бўлиб, бу Ўзбекистон каби бозорларда кондиционер ва телевизорларни бошқаришда қўшимча қулайлик яратади.

Камерага тўхталадиган бўлсак, асосий модул 64 мегапикселли OV64B40 датчигидан иборат. Олд панелда эса 16 мегапикселли селфи-камерани кўришимиз мумкин. Бундай кичик корпусга юқори аниқликдаги камеранинг ўрнатилиши ихчам смартфонлар сегментида кам учрайдиган ҳолатдир. Қурилма MediaTek G100 процессори ёрдамида ишлайди, хотира тизими эса LPDDR4X ва UFS 2.2 стандартларига асосланган.

Дастурий таъминот ва қувват

Смартфоннинг энг ҳайратланарли жиҳатларидан бири унинг келажакка йўналтирилганлигидир. Ишлаб чиқарувчилар БлуеФох Аура A1 моделини Android 16 операцион тизими бошқаруви остида чиқаришни режалаштирмоқда. Бу эса қурилманинг узоқ вақт давомида долзарб бўлиб қолишини таъминлайди. Шунингдек, контактсиз тўловлар учун NFC модули ҳам мавжуд.

Қурилманинг энергия таъминоти ва бошқа функциялари қуйидагилардан иборат:

  • 3500 мАс сиғимли аккумулятор;
  • 18 В қувватга эга тезкор қувватлаш тизими;
  • Инфрақизил нурлатгич ва NFC;
  • Замонавий USB Тйпе-К порти.
Ҳозирча смартфоннинг аниқ сотувга чиқиш санаси ва нархи очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар уни iPhone мини сериясини соғинган фойдаланувчилар учун муносиб муқобил деб ҳисоблашмоқда. БлуеФох Аура A1 ўзининг эргономикаси ва функционаллиги билан смартфонлар оламида янги трендни бошлаб бериши мумкин.

БлуеФохСмартфонAndroid 16ТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб бердиЕвропадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб бердиБугун, 11:22NASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қиладиNASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қиладиБугун, 10:58СтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиСтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиБугун, 09:22Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бугун, 07:58Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди