АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошланди

·0·Техно
АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошланди

АҚШнинг 42 та штатида сунъий интеллект (AI) тизимларига хизмат кўрсатувчи маълумотларни қайта ишлаш марказлари (дата-марказлар) қурилишига қарши оммавий норозилик акциялари бўлиб ўтди. HumansФирст ҳаракати томонидан ташкил этилган ушбу намойишлар мамлакат тарихидаги сунъий интеллект инфратузилмасига қарши қаратилган илк умуммиллий ҳаракат сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reuters агентлиги маълумотига кўра, жами 142 та алоҳида акция доирасида фуқаролар Meta, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft ва Илон Маскнинг xAI каби технологик гигантлари томонидан амалга оширилаётган лойиҳаларга қаршилик билдиришган. Фаоллар бундай улкан объектларнинг тез суръатлар билан барпо этилиши маҳаллий ресурсларга, хусусан, энергия тизими ва сув таъминотига ҳаддан ташқари юклама бўлаётганидан хавотирда.

Ресурслар танқислиги ва халқ норозилиги

Намойишчилар қўлларида «Бизга маълумотлар эмас, сув керак» ва «Жоржия штати сунъий интеллектнинг гипер-скалали марказлари учун овоз бермаган» каби шиорларни кўтариб чиқишган. Гап шундаки, замонавий AI тизимларини ўқитиш ва уларнинг ишлашини таъминлаш учун хизмат қилувчи серверлар жуда катта миқдорда электр энергиясини истеъмол қилади ва совутиш тизими учун миллионлаб литр тоза сув талаб этади.

HumansФирст ташкилотчиларининг таъкидлашича, ушбу ҳаракат турли сиёсий қарашларга эга бўлган инсонларни бирлаштирган. Уларни умумий бир мақсад — янги технологик объектларнинг ўз шаҳарлари ва қишлоқ ҳудудлари экологиясига ҳамда турмуш тарзига салбий таъсирини камайтириш истаги жипслаштирмоқда.

Reuters/Ипсос томонидан ўтказилган сўровномалар ҳам аҳоли орасида бу борада хавотирлар юқори эканини кўрсатмоқда. Тадқиқот натижаларига кўра, америкаликларнинг фақат учдан бир қисми мамлакатда дата-марказлар қурилиши суръатларини қўллаб-қувватлайди. Респондентларнинг атиги 14 фоизи бундай объект ўзи яшаб турган шаҳар ҳудудида қурилишига рози эканини билдирган.

Саноат вакилларининг муносабати

Технология саноати вакиллари эса бу танқидларни рад этишга уринмоқда. Дата-марказлар коалицияси президенти Джош Леви соҳа вакиллари маҳаллий ҳокимият органлари ва аҳоли билан яқин ҳамкорликда ишлаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компаниялар янги объектларнинг атроф-муҳитга таъсирини минималлаштириш ва уларни ҳудудий инфратузилмага хавфсиз интеграция қилиш чораларини кўрмоқда.

Шунга қарамай, сунъий интеллект пойгаси кучайган сари, йирик корпорациялар ўз қувватларини оширишга мажбур бўлмоқда. Бу эса келажакда технологик тараққиёт ва табиий ресурсларни асраш ўртасидаги зиддият янада чуқурлашишидан далолат беради. Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётни ривожлантираётган мамлакатлар учун ҳам АҚШдаги ушбу вазият энергия самарадорлиги ва экологик мувозанатни сақлаш борасида муҳим дарс бўлиши мумкин.

АҚШСунъий ИнтеллектДата-марказЭкологияHumansФирст
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиИлон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиБугун, 11:54Хитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиХитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиБугун, 11:30Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиМарсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиБугун, 09:58Инфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингИнфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингБугун, 08:29Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиOppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилиндиБугун, 05:59Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиКоинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиБугун, 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда