Galaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилинди
Galaxy Z Fold8 Ultra моделининг ички эгилувчан экранини кафолатдан ташқари алмаштириш нархи 640 АҚШ долларини ташкил этади. Базавий Galaxy Z Fold8 ички дисплей модули 580 доллар, Galaxy Z Flip8 ички экрани эса 360 доллар деб баҳоланган.
Samsung компанияси ўзининг энг сўнгги туркумдаги буклама смартфонлари учун кафолатдан ташқари хизмат кўрсатиш ва эҳтиёт қисмларни алмаштиришнинг расмий нархларини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар орасида энг қиммат таъмирлаш жараёни Galaxy Z Fold8 Ultra моделига тўғри келиб, унинг ички эгилувчан экранини алмаштириш нақ 640 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, янги авлод буклама гаджетларига хизмат кўрсатиш нархлари фойдаланувчилар учун сезиларли харажатларни келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, базавий Galaxy Z Fold8 моделининг ички дисплей модули 580 долларга баҳоланган бўлса, Galaxy Z Flip8 клапан-смартфонининг ички экранини алмаштириш учун 640 доллар эмас, балки 360 доллар талаб этилади. Гап кафолат муддати тугаган ёки кафолат шартларига кирмайдиган тасодифий шикастланишлар ҳақида бормоқда.
Ташқи экранлар ва аввалги авлод билан фарқиҚурилмаларнинг ташқи экранларини таъмирлаш ички эгилувчан қисмга қараганда анча арзонроққа тушади. Хусусан, ташқи дисплейни алмаштириш Galaxy Z Fold8 Ultra учун 150 долларни, Galaxy Z Fold8 учун 140 долларни ҳамда Galaxy Z Flip8 учун 130 долларни ташкил этади. Шунга қарамай, ички экранлар нархи ўтган авлод қурилмаларига нисбатан сезиларли даражада ошгани кўзга ташланади.
Мисол тариқасида келтирилса, аввалги авлод вакили бўлган Galaxy Z Fold7 смартфонининг ички дисплейини алмаштириш 450 долларга баҳоланган эди. Samsung компанияси бу ўзгаришни янги авлод қурилмаларида таъмирлаш жараёнлари таснифи ўзгаргани билан изоҳлайди. Шу боисдан ҳам, аввалги ва ҳозирги моделлар нархларини тўғридан-тўғри таққослаш баъзан тўлиқ тўғри келмаслиги мумкинлиги таъкидланади.
Буклама смартфонларнинг асосий ожиз нуқтасиМазкур янги нархлар сиёсати буклама гаджетларнинг асосий камчилигини яна бир бор яққол кўрсатиб берди. Ишлаб чиқарувчилар бундай қурилмаларнинг мустаҳкамлигини ҳар йили ошириб боришига қарамай, эгилувчан дисплей ҳамон замонавий технологияларнинг энг мураккаб ва қимматбаҳо компонентларидан бири бўлиб қолмоқда.
Одатий смартфон экранининг синиши ҳар қандай фойдаланувчи учун ёқимсиз ҳолат бўлса, Galaxy Z Fold8 Ultra ички дисплейининг шикастланиши эгасига жуда қимматга тушади. Бундай молиявий хатарларнинг олдини олиш мақсадида Samsung компанияси фойдаланувчиларга Каре+ суғурта дастурини таклиф этади. Ушбу дастурнинг шартлари мамлакат ва аниқ моделга қараб фарқ қилиши мумкин бўлиб, у тасодифий носозликлар юзага келганда таъмирлаш харажатларини сезиларли даражада камайтиришга ёрдам беради.
…