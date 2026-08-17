Galaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилинди

·3·Техно
Galaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилинди
Қисқача

Galaxy Z Fold8 Ultra моделининг ички эгилувчан экранини кафолатдан ташқари алмаштириш нархи 640 АҚШ долларини ташкил этади. Базавий Galaxy Z Fold8 ички дисплей модули 580 доллар, Galaxy Z Flip8 ички экрани эса 360 доллар деб баҳоланган.

Samsung компанияси ўзининг энг сўнгги туркумдаги буклама смартфонлари учун кафолатдан ташқари хизмат кўрсатиш ва эҳтиёт қисмларни алмаштиришнинг расмий нархларини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилмалар орасида энг қиммат таъмирлаш жараёни Galaxy Z Fold8 Ultra моделига тўғри келиб, унинг ички эгилувчан экранини алмаштириш нақ 640 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, янги авлод буклама гаджетларига хизмат кўрсатиш нархлари фойдаланувчилар учун сезиларли харажатларни келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, базавий Galaxy Z Fold8 моделининг ички дисплей модули 580 долларга баҳоланган бўлса, Galaxy Z Flip8 клапан-смартфонининг ички экранини алмаштириш учун 640 доллар эмас, балки 360 доллар талаб этилади. Гап кафолат муддати тугаган ёки кафолат шартларига кирмайдиган тасодифий шикастланишлар ҳақида бормоқда.

Ташқи экранлар ва аввалги авлод билан фарқи

Қурилмаларнинг ташқи экранларини таъмирлаш ички эгилувчан қисмга қараганда анча арзонроққа тушади. Хусусан, ташқи дисплейни алмаштириш Galaxy Z Fold8 Ultra учун 150 долларни, Galaxy Z Fold8 учун 140 долларни ҳамда Galaxy Z Flip8 учун 130 долларни ташкил этади. Шунга қарамай, ички экранлар нархи ўтган авлод қурилмаларига нисбатан сезиларли даражада ошгани кўзга ташланади.

Мисол тариқасида келтирилса, аввалги авлод вакили бўлган Galaxy Z Fold7 смартфонининг ички дисплейини алмаштириш 450 долларга баҳоланган эди. Samsung компанияси бу ўзгаришни янги авлод қурилмаларида таъмирлаш жараёнлари таснифи ўзгаргани билан изоҳлайди. Шу боисдан ҳам, аввалги ва ҳозирги моделлар нархларини тўғридан-тўғри таққослаш баъзан тўлиқ тўғри келмаслиги мумкинлиги таъкидланади.

Буклама смартфонларнинг асосий ожиз нуқтаси

Мазкур янги нархлар сиёсати буклама гаджетларнинг асосий камчилигини яна бир бор яққол кўрсатиб берди. Ишлаб чиқарувчилар бундай қурилмаларнинг мустаҳкамлигини ҳар йили ошириб боришига қарамай, эгилувчан дисплей ҳамон замонавий технологияларнинг энг мураккаб ва қимматбаҳо компонентларидан бири бўлиб қолмоқда.

Одатий смартфон экранининг синиши ҳар қандай фойдаланувчи учун ёқимсиз ҳолат бўлса, Galaxy Z Fold8 Ultra ички дисплейининг шикастланиши эгасига жуда қимматга тушади. Бундай молиявий хатарларнинг олдини олиш мақсадида Samsung компанияси фойдаланувчиларга Каре+ суғурта дастурини таклиф этади. Ушбу дастурнинг шартлари мамлакат ва аниқ моделга қараб фарқ қилиши мумкин бўлиб, у тасодифий носозликлар юзага келганда таъмирлаш харажатларини сезиларли даражада камайтиришга ёрдам беради.

SamsungGalaxy Z Fold8ДисплейСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатСунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатБугун, 12:52Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиАрктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олдиБугун, 10:27NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиNASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиБугун, 09:58Коинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКоинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКеча, 23:24Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаЗамонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаКеча, 19:51NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаNASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаКеча, 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади